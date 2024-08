- Zelenskyy explique la raison de l'avance ukrainienne sur le territoire russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié l'offensive de ses troupes à la frontière dans la région russe de Kursk d'une mesure de sécurité. Les zones capturées là-bas sont des régions d'où les forces russes ont attaqué à plusieurs reprises la région ukrainienne de Sumy. Près de 2 100 attaques y ont été enregistrées depuis le début juin seulement. "C'est pourquoi nos opérations sont purement une question de sécurité pour l'Ukraine, pour libérer la frontière de l'armée russe", a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo du soir.

Zelenskyy a déclaré que Kursk deviendrait un symbole du début et de la fin du règne du président russe Vladimir Poutine, en référence à la catastrophe du sous-marin nucléaire russe "Kursk", le plus moderne de l'époque, qui a coulé en août 2000 avec 118 membres d'équipage à bord. "Il y a vingt-quatre ans, il y a eu la catastrophe du Kursk, qui a marqué le début symbolique de son règne ; maintenant, nous voyons la fin - et c'est à nouveau Kursk."

Le commandant ukrainien signale des gains territoriaux

Les forces ukrainiennes ont réalisé des gains territoriaux significatifs dans leur avancée sur le territoire russe, selon leurs propres rapports. Près de 1 000 kilomètres carrés sont déjà sous contrôle ukrainien, a déclaré le commandant en chef Oleksandr Syrskyi lors d'une réunion de l'état-major général à Kyiv. Le début de la réunion et les paroles de Syrskyi ont été diffusées par Zelenskyy sur la plateforme X.

Précédemment, le gouverneur par intérim de la région de Kursk avait signalé des pertes territoriales. Selon ses déclarations, les troupes ukrainiennes ont avancé d'environ 12 kilomètres sur un front de 40 kilomètres, ce qui correspond approximativement à la moitié de la figure de 1 000 kilomètres carrés donnée par Syrskyi. Le blog militaire russe "Rybar" a parlé de combats intenses et d'une situation en partie confuse. Les déclarations des deux parties n'ont pas pu être vérifiées indépendamment dans un premier temps.

Zelenskyy a chargé les services de sécurité et les forces armées ukrainiennes de développer un plan humanitaire pour la zone d'opérations en Russie occidentale. Selon l'interprétation russe, tous les civils n'ont pas été évacués de la zone de combat.

La Russie se plaint de l'utilisation d'armes occidentales

L'armée russe a accusé l'Ukraine d'utiliser des armes lourdes fournies par l'Ouest dans le combat pour la région de Kursk. Outre l'artillerie et les lance-roquettes, des véhicules blindés que Kyiv a reçus de ses partenaires occidentaux sont également utilisés du côté ukrainien. Cependant, il n'y a pas de restrictions sur l'utilisation de ces armes pour les forces armées ukrainiennes de la part de leurs partenaires occidentaux.

Zelenskyy a une fois de plus souligné l'importance de l'autorisation qu'il espère pour utiliser les armes à longue portée fournies par l'Ouest contre des cibles en Russie. "Nous avons besoin des autorisations appropriées de nos partenaires pour l'utilisation d'armes à longue portée", a déclaré Zelenskyy. "Il est seulement juste de détruire les terroristes russes là où ils sont, où ils commencent leurs attaques - les aérodromes militaires russes, la logistique russe". La Russie doit être contrainte de faire la paix si le chef du Kremlin, Poutine, est si déterminé à continuer la lutte.

Kyiv demande depuis des semaines l'autorisation d'utiliser, par exemple, des missiles à longue portée contre des cibles en Russie. Jusqu'à présent, les forces armées ukrainiennes ne peuvent utiliser que des drones de production nationale pour de telles attaques - avec une puissance explosive considérablement inférieure.

Au-delà du conflit autour de la région russe occidentale de Kursk, les forces russes ont poursuivi leurs attaques autour du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Une fois de plus, elles ont tenté de percer les positions ukrainiennes autour de Torez et Pokrovsk, selon le rapport de situation du soir de l'état-major général à Kyiv. À Torez, les troupes terrestres russes ont également été soutenues par une douzaine de frappes aériennes.**

Des combats intenses ont eu lieu entre les attaquants russes et les défenseurs ukrainiens autour de Pokrovsk. Au total, près de 25 avancées d'unités russes ont été enregistrées dans la journée, la plupart ayant été repoussées. "Les pertes de l'ennemi sont encore en cours de clarification", a déclaré l'état-major général. Selon les rapports russes, plusieurs localités ukrainiennes ont été capturées au cours des combats. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées indépendamment.**

