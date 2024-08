Zelenskyy envoie des forces supplémentaires à Pokrovsk.

18:10 Macron: L'arrestation du PDG de Telegram n'est pas motivée politiquement

Le président français Emmanuel Macron a confirmé l'incident d'arrestation du PDG de Telegram, qui s'est produit il y a quelques jours. "L'arrestation a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours", a affirmé Macron. "Ce n'était pas un coup politique." Les tribunaux ont le dernier mot dans cette affaire.

17:42 Rapport : Un tribunal russe condamne un adolescent de 15 ans à la prison pour "terrorisme"

Un élève de 15 ans en Russie a été condamné à la prison pour avoir exprimé son soutien à l'Ukraine, selon un rapport du média d'opposition russe Mediazona. Un tribunal russe situé dans la ville orientale de Khabarovsk a condamné le mineur à presque cinq ans dans un établissement pour mineurs pour "association avec une organisation terroriste" et "formation pour une activité terroriste". Le jugement a été rendu le 16 août, mais a été gardé secret jusqu'à présent. La grand-mère de l'adolescent a informé Mediazona qu'elle suspecte les services de sécurité russes d'être responsables de son incitation. Le jeune homme avait exprimé son mécontentement envers la Russie et son soutien à l'Ukraine à plusieurs reprises parmi ses camarades de classe et sur les réseaux sociaux. Le procès a porté sur une vidéo Telegram montrant l'adolescent en train de lancer des cocktails Molotov contre un mur d'un bâtiment abandonné avec deux autres adolescents.

17:13 Chef régional : L'attaque contre le barrage n'a causé aucun dommage important

L'attaque russe contre un barrage près de Kyiv n'a causé aucun dommage important, selon le chef local, Ruslan Kravchenko. Compte tenu de l'absence d'autres attaques ou signaux d'alerte, l'accès au barrage devrait être rétabli plus tard dans l'après-midi, a-t-il déclaré à la branche ukrainienne de Radio Liberté.

16:46 Le ministre de la Défense ukrainien : La réponse aux attaques est en cours

Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Ummerov a annoncé une réponse aux attaques persistantes de la Russie contre son pays. "L'Ukraine prépare ses contre-mesures. Des armes directement de nos installations", a-t-il déclaré, selon le ministère de la Défense. Il a également appelé les alliés occidentaux à renforcer les capacités de longue portée de l'Ukraine et à lever les restrictions sur les attaques contre les installations militaires russes.

16:12 Le groupe Wagner affirme : Pas de mercenaires en Ukraine pour le moment

Le groupe Wagner affirme que ses mercenaires ne jouent actuellement aucun rôle aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Selon un communiqué publié sur Telegram, rapporté par le Kyiv Independent, ils opèrent actuellement en Biélorussie et en Afrique. De plus, les mercenaires de Wagner n'appartiennent pas aux rangs de la Garde nationale russe ou du ministère de la Défense russe, selon le groupe. Pour le moment, Wagner ne participe pas à l'invasion russe de l'Ukraine, affirme le groupe. Tout changement de situation sera annoncé.

15:40 Le plus long raid aérien depuis le début de la guerre à Kyiv

En raison des attaques russes contre l'Ukraine, Kyiv a connu un raid aérien d'environ 7 heures et 46 minutes. Selon le journaliste Denis Trubetskoy, il s'agit du deuxième plus long raid aérien dans la capitale depuis le début du conflit russe. Le plus long a duré neuf minutes de plus, raconte-t-il sur X. Selon les allégations d'Anton Gerashchenko, les raids aériens dans différentes parties de l'Ukraine ont duré jusqu'à dix heures.

15:15 La Russie affirme une contre-attaque dans le Kursk

Les forces russes ont lancé une attaque contre des soldats ukrainiens à plus d'une douzaine d'endroits le long de la frontière dans la province russe de Kursk, selon le ministère de la Défense. De plus, les attaques ukrainiennes ont été repoussées à sept autres endroits dans le Kursk. De plus, l'artillerie ukrainienne a bombardé 16 endroits dans la région de Sumy, qui est voisine du Kursk du côté ukrainien.

14:55 Le directeur général de l'AIEA priorise l'inspection de la centrale nucléaire de Kursk

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, supervise personnellement l'inspection de la centrale nucléaire de Kursk, qui a été prise par des troupes ukrainiennes. Il a cité les circonstances pressantes comme raison de son engagement, déclarant sur X : "Je souligne à nouveau : la sécurité des installations nucléaires ne doit pas être compromise sous aucune circumstances." La visite est prévue pour mardi. Des milliers de soldats ukrainiens ont envahi le Kursk lors d'une attaque surprise le 6 août.

14:47 Incendie à la plus grande raffinerie de pétrole de Russie

Un incendie s'est déclaré dans la plus grande raffinerie de pétrole de Russie à Omsk, selon l'opérateur Gazprom. Selon leur communiqué, l'incendie dans l'équipement technique a été détecté par le système de sécurité et la production se poursuit normalement. Seven travailleurs ont été blessés, selon l'agence de presse russe TASS, l'un d'entre eux ayantlater été identifié comme décédé. Les rapports préliminaires indiquaient seulement deux blessures.

14:32 La Russie nie cibler des armes et munitions occidentales

Le ministère de la Défense russe a affirmé que les forces russes ont attaqué des stations de compression de gaz et des transformateurs de puissance en Ukraine à l'aide de drones et de missiles. Ces installations énergétiques fournissaient de l'électricité au secteur militaro-industriel ukrainien. De plus, des armes et munitions occidentales stockées sur deux aérodromes ukrainiens ont également été ciblées.

14:09 Source d'information : Plus de 240 soldats russes détenus dans le Kursk

Depuis le 6 août, des troupes ukrainiennes ont capturé plus de 240 soldats russes, selon un rapport du Washington Post. Le journal a analysé plus de 130 images et vidéos, pour la plupart prises par des soldats ukrainiens et partagées sur les réseaux sociaux. L'étude a également inclus des photographies prises dans une prison où des soldats russes capturés sont apparemment détenus. Les photographies vérifiées montrent au moins 247 prisonniers russes, confirmant les allégations des officiels ukrainiens selon lesquelles des centaines de soldats russes ont été capturés pendant l'incursion. De nombreux prisonniers semblaient s'être rendus sans résistance.

Pendant l'assaut russe en Ukraine, un objet aurait prétendument violé l'espace aérien polonais et serait probablement tombé sur le sol polonais. L'agence de presse d'État PAP a rapporté cet incident, l'attribuant au commandement des opérations de l'armée. La recherche de l'objet non-rocket continue. Le général Maciej Klisz, commandant des opérations des forces armées, a déclaré dans une déclaration à Polsat News, "Durante l'attaque substantielle sur le territoire ukrainien lundi, un objet a probablement pénétré sur le sol polonais". Le "Guardian" cite un porte-parole de l'armée, suggérant que l'objet est probablement un drone.

Au cours de l'importante attaque aérienne en Ukraine aujourd'hui, un barrage nord de Kyiv aurait prétendument été touché par un missile russe, selon les rapports des médias ukrainiens. Une partie de la centrale hydroélectrique peut être vue en train de brûler sur une vidéo partagée par le journaliste Yaroslav Trofimov du "Wall Street Journal" et d'autres. Trofimov met en garde, "Si le barrage cède, des millions de personnes en aval pourraient périr". Des déclarations officielles sur les dommages à la structure n'ont pas encore été publiées.

La Russie aurait prétendument utilisé plus de 100 missiles et presque 100 drones dans la dernière attaque importante, selon les sources ukrainiennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans un message vidéo publié sur Telegram, "C'était l'une des attaques les plus lourdes". Le ministère de la Défense russe, de son côté, affirme sur Telegram avoir "frappé toutes les installations d'infrastructure ciblées" lors d'attaques massives contre l'infrastructure ukrainienne. Zelenskyy explique qu'il s'agissait d'une "attaque combinée", impliquant "plus de 100 missiles de différents types" et environ 100 drones Shahed d'origine iranienne. Le ministère de la Défense russe fait référence à une "attaque massive avec des armes de précision à longue portée" contre "des installations d'infrastructure énergétique cruciales".

L'Ukraine presse l'Occident de permettre l'utilisation des armes fournies pour des frappes profondes sur le territoire russe. Selon le chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, sur Telegram, "Une telle décision mettrait fin plus rapidement au terrorisme russe".

La Russie considère les négociations avec l'Ukraine sur un cessez-le-feu comme étant de peu d'importance. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré, "Les négociations avec l'Ukraine sur un cessez-le-feu ont presque perdu leur signification". La pénétration de troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk ne peut être tolérée, selon Peskov. Il doit y avoir une réponse. Aucun débat sur un cessez-le-feu n'a eu lieu, et le sujet n'est plus pertinent.

Le dictateur Lukashenko est en train de rassembler des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, ce qui suscite des préoccupations. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, il s'agit plus d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

Des rapports de renseignement sur une menace potentielle d'une action de sabotage russe à l'aide d'un drone ont entraîné une augmentation temporaire des niveaux de sécurité à la base de l'OTAN de Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle. Selon les cercles de sécurité allemands, il y avait une indication crédible d'une agence de renseignement étrangère concernant les préparatifs d'une probable action de sabotage russe contre la base de l'OTAN.

Le dépôt de carburant de Proletarsk, dans le sud de la Russie, brûle depuis plus d'une semaine. Des images satellite du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA FIRMS montrent que l'incendie continue. L'incendie dans le dépôt contenant plus de 70 citernes individuelles a été allumé par une attaque de drone ukrainien tôt le 18 août. Des rapports non officiels suggèrent qu'une autre attaque a eu lieu le vendredi matin. Les autorités régionales de Rostov ont déclaré l'état d'urgence pour le district de Proletarsk. L'agence de presse d'État TASS a rapporté mercredi que 47 pompiers avaient été blessés dans l'incendie à ce moment-là.

En raison de la proximité des attaques russes de la frontière polonaise, l'armée polonaise a envoyé des intercepteurs, selon les rapports de l'agence de presse PAP. Selon les rapports, des avions d'autres alliés étaient également impliqués dans l'opération. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté que l'armée russe avait déployé 11 bombardiers longue portée, Tu-95, qui transportent des missiles de croisière. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été tirés sur l'Ukraine, et le pays a été attaqué depuis la mer Noire.

Un soldat ukrainien aurait prétendument tiré sur un missile russe avec une mitrailleuse montée sur un camion dans la région occidentale de Transcarpathie ce matin. Le gouverneur Viktor Mykyta a partagé une vidéo correspondante sur les réseaux sociaux. Selon Mykyta, le missile était cible

11:14 Bilan des pertes suite aux bombardements russes

Au moins trois personnes ont reportedly trouvé la mort en conséquence des frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des décès ont été confirmés à Loutsk à l'ouest du pays, à Dnipro à l'est, et à Zaporijjia au sud. Le maire de Loutsk, Ihor Polichtchouk, a rapporté qu'un immeuble d'habitation avait été touché par "une attaque de l'ennemi" et qu'une personne avait été tuée. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporijjia et Kharkiv ont rapporté des explosions dans leurs régions sur Telegram et ont exhorté les citoyens à chercher refuge. Plus tôt, le gouverneur de la région centrale de Poltava, Filip Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

08:50 Concentration de troupes : "L'entrée potentielle de la Biélorussie dans la guerre pourrait étendre la ligne de front"

L'Ukraine surveille avec inquiétude la concentration de troupes biélorusses près de leur frontière commune. Le déploiement est plus important que les précédents, et la participation de la Biélorussie au conflit pourrait être préjudiciable, comme détaillé par la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Explosions dans plusieurs villes ukrainiennes - Panne de courant à Kyiv

Des explosions se produisent dans plusieurs villes ukrainiennes suite à la massive frappe aérienne russe (voir l'entrée à 07h24). Selon "Kyiv Independent", des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays juste avant 6h heure locale. Autour de 8h30, les premières explosions ont été entendues à Kyiv, suivies d'autres. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, rapporte que certaines parties de la capitale sont sans électricité et qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la métropole. Des explosions ont également été rapportées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporijjia, Krementchoug, Dnipro, Khmelnytskyï, Kropyvnytskyï et Kryvyï Rih.

07:53 Moscou : Affirme avoir détruit 20 drones ukrainiens

La défense aérienne russe aurait prétendument abattu 20 drones envoyés depuis l'Ukraine vers le territoire russe pendant la nuit, selon le ministère russe de la Défense. Neuf ont été interceptés dans la région de Saratov, trois dans la région de Kursk, et deux chacun dans les régions de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été détecté dans chacune des régions d'Oryol et de Riazan.

07:24 Russie lance une attaque aérienne majeure sur l'Ukraine

L'Ukraine est actuellement cible d'une massive attaque, selon plusieurs rapports. "Des explosions ont lieu à Kyiv à cette heure alors que l'Ukraine fait face à une massive attaque de missiles et de drones russes depuis la terre, l'air et la mer", rapporte "Kyiv Post" sur X. L'expert militaire Nico Lange écrit que la Russie tire des missiles depuis des navires dans la mer Noire et depuis 11 bombardiers Tu-95, et utilise des drones et des missiles balistiques. "L'attaque aérienne russe sur l'Ukraine est massive." Des explosions sont rapportées dans différentes villes.

07:07 Commandant tchétchène revendique la destruction de véhicules ukrainiens dans la région de Kursk

Des membres de l'unité de forces spéciales tchétchènes Achmat et de la 2e brigade de forces spéciales affirment avoir détruit deux véhicules blindés, cinq véhicules blindés de combat et un char léger d'origine française (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures, selon le général-major Apti Alaudinov, rapporté par l'agence de presse russe TASS. Alaudinov a ajouté : "Au cours de cette période, nous avons éliminé un groupe de lance-grenades automatiques et un mortier, et détruit un canon d'artillerie." Il a poursuivi : "Ces attaques contre des installations militaires ont causé des dommages importants aux forces ukrainiennes." Alaudinov a déclaré que les avancées des troupes ukrainiennes avaient été stoppées. "Les attaquants tentent effectivement d'avancer, mais en vain. Nous avons déjà lancé des actions offensives dans plusieurs endroits et repris certains établissements. Je prévois que cela se poursuivra quotidiennement."

06:41 Kim Jong Un Ordonne l'Augmentation de la Production de Drones KamikazeLe leader de la Corée du Nord, Kim Jong Un, a appelé à développer et produire un plus grand nombre de drones kamikaze en tant que composante cruciale de la préparation à la guerre, selon l'agence de presse d'État de la Corée du Nord, KCNA. Cette déclaration a été faite lors d'une démonstration de drones fabriqués localement. Les drones kamikaze sont des véhicules aériens sans pilote équipés d'explosifs, conçus pour cible les positions ennemies. La Russie utilise fréquemment des drones Shahed de ce type en Ukraine, fournis par l'Iran. L'exercice de drones a eu lieu samedi, au milieu des tensions accrues avec la Corée du Sud. Les photographies officielles montrent des objets blancs à ailes en forme de X plongeant vers des cibles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les objets cibles étaient des modèles de chars K-2 sud-coréens.

06:34 Les Rapports Ukrainiens Indiquent 1 140 Soldats Russes 'Éliminés' en 24 HeuresLes rapports militaires ukrainiens indiquent qu'au cours des dernières 24 heures, 1 140 soldats russes ont été tués ou blessés, portant le nombre total de militaires russes « éliminés » depuis le début de la guerre à 608 820. Cependant, ces chiffres n'ont pas été indépendamment vérifiés. Le dernier rapport indique que quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

06:12 Kyiv Avertit Minsk contre les 'Erreurs Répétées'L'Ukraine a exhorté la Biélorussie à retirer ses importantes contingents de troupes et son équipement militaire de la frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Minsk est invité à éviter les actions hostiles et à retirer ses forces de la région frontalière. Kyiv met en garde la Biélorussie contre les « erreurs regrettables » sous l'influence de Moscou. La Biélorussie, alliée proche de la Russie, n'a pas encore répondu. Selon les rapports ukrainiens, des unités spéciales biélorusses et d'anciens mercenaires de Wagner sont parmi les troupes stationnées à la frontière, ainsi que des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement d'ingénierie dans la région de Gomel au nord de la frontière avec l'Ukraine. Le communiqué souligne également que l'Ukraine « n'a jamais mené d'hostilités contre le peuple biélorusse et ne le fera pas à l'avenir ».

05:46 Le Gouverneur Russe Confirme les Dommages aux Maisons Due aux Débris de DronesDes maisons dans la région russe de Saratov ont été endommagées suite à des débris de drones ukrainiens abattus, selon le gouverneur de la région. Les villes de Saratov et d'Engels ont subi des dommages, avec tous les services d'urgence déployés. Engels abrite une base de bombardiers stratégiques de la Russie.

03:52 Alerte de la Défense Aérienne Contre l'Attaque de Drones sur KyivSelon les rapports ukrainiens, les systèmes de défense aérienne sont activement engagés dans la région de Kyiv pour contrer les attaques de drones russes. "Activité de drones non identifiés détectée ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont opérationnels", a annoncé l'administration militaire régionale via Telegram. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations disponibles sur les dommages ou les pertes éventuels.

00:19 Zelensky Condamne l'Attaque 'Ciblée' sur l'Équipe de ReutersLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque de roquettes mortelle contre l'équipe de Reuters dans son discours du soir. L'attaque contre un hôtel dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk a fait un mort et deux blessés, selon Reuters. La victime a été identifiée comme étant Ryan Evans, un ancien soldat britannique de 38 ans qui travaillait pour Reuters depuis 2022, offrant des conseils en matière de sécurité aux journalistes en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris. Zelensky a déclaré qu'un « hôtel de ville régulier » avait été détruit par un missile Iskander russe. L'attaque était « absolutely targeted, deliberate ». "Mes condoléances à sa famille et à ses amis." Le Bureau du Procureur Général d'Ukraine a lancé une enquête préliminaire sur l'attaque sur la plateforme Telegram. L'incident s'est produit samedi à 22h35, heure locale. Reuters n'a pas encore confirmé si le missile avait été lancé par la Russie ou si l'hôtel avait été intentionnellement ciblé. Une réponse russe n'est pas disponible.

Malgré la confirmation du président français que l'arrestation du PDG de Telegram n'était pas motivée par des raisons politiques, les préoccupations concernant le traitement des minorités exprimant des opinions opposées continuent de croître. En Russie, un adolescent de 15 ans a été condamné à presque cinq ans dans un centre de détention pour mineurs pour avoir affiché son soutien à l'Ukraine, en l'accusant d'association avec une organisation terroriste.

À la suite du rapport sur un procès en cours en Russie, des questions ont été soulevées sur la mesure dans laquelle les opérations militaires sont utilisées pour réprimer les voix dissidentes en Russie, en particulier parmi les jeunes qui expriment des opinions politiques sur les plateformes de médias sociaux comme Telegram.

