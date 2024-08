- Zelenskyy dévoile les équipements militaires nouvellement développés en Ukraine

Le président Volodymyr Zelensky d'Ukraine a récemment présenté une nouvelle arme pour ses forces militaires, baptisée la 'Palyanytsia' en grappe. Il a déclaré : "La 'Palyanytsia' sera intégrée au programme de fusées d'Ukraine". Ce drone-fusée est significativement plus rapide et plus puissant que les drones longue portée existants du pays.

En raison de préoccupations de sécurité, Zelensky a évité de fournir des informations supplémentaires. "Palyanytsia" est un terme issu du pain blanc traditionnel ukrainien.

Au cours des derniers mois, l'Ukraine s'est concentrée sur la fabrication de divers modèles de drones. Ces armes économiques peuvent être produites en grande quantité. Les forces ukrainiennes utilisent principalement des drones longue portée pour frapper des sites sur le territoire russe. Toutefois, les alliés occidentaux n'ont pas encore approuvé le déploiement d'armes lourdes telles que des fusées ou des missiles de croisière pour ces missions.

L'Union européenne s'intéresse aux avancées de l'Ukraine en matière de technologie de drones, en particulier la 'Palyanytsia'. L'Union européenne envisage de fournir une aide financière pour renforcer les capacités militaires de l'Ukraine, notamment son programme de drones.

