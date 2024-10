Zelenskyy démontre moins de prouesses stratégiques au poker que Poutine.

ntv.de: L'Ukraine a rapporté des combats intenses ce week-end à Wuhledar et Pokrovsk. Pouvez-vous apporter de la lumière sur cette situation?

Markus Reisner: Le summum de l'offensive estivale de la Russie est actuellement en cours. La Russie cherche à obtenir des résultats avant la saison boueuse qui approche dans trois à quatre semaines. Dans le Donbass, les Russes attaquent à plusieurs endroits. Dans la région de Kupyansk, ils progressent à Pishchevik et sont proches de la rivière Oskil. Cependant, la situation devient plus critique dans la région centrale du Donbass, y compris Pokrovsk, qui est au cœur du sujet.

Quelle est la situation actuelle à Pokrovsk?

Je ne pense pas que les Russes prendront la ville avant le début de la saison boueuse. Pokrovsk était un hub logistique crucial dans la troisième et dernière ligne de défense de l'Ukraine. Étant donné qu'il n'y a rien derrière elle jusqu'à la rivière Dnieper, le fait que Pokrovsk soit à présent à portée de l'artillerie russe nous amène à présumer que les Russes réduiront la ville en ruines pour la affaiblir avant une attaque, comme ils l'ont fait avec d'autres villes ukrainiennes telles que Lysychansk ou Bakhmut.

La ville de Wuhledar, située au sud de Pokrovsk, est apparemment au bord de l'effondrement.

Les Russes progressent vers Pokrovsk sur ses flancs, à Torez au nord et Wuhledar au sud. Wuhledar est sur le point de tomber. La ville est opérationnellement encerclée par les Russes, ses routes d'évacuation étant sous le feu. La 72e Brigade mécanisée est pour ainsi dire piégée à Wuhledar. Son commandant a été relevé dimanche.

Compte tenu des rapports de mauvais traitements des prisonniers de guerre ukrainiens par la Russie, Kyiv peut-il laisser ces troupes tomber aux mains des Russes?

La brigade comptait initialement 2 000 à 3 000 soldats. Il y a maintenant des rapports de plusieurs centaines à quelques milliers de soldats coincés dans la ville. Des négociations ont lieu pour le retrait des soldats ukrainiens, la question étant de savoir si les Russes accorderont cette permission. Il y a également la possibilité d'une contre-attaque locale ukrainienne pour aider au retrait de Wuhledar. Cependant, les Russes ont déployé 5 000 soldats supplémentaires pour sceller définitivement l'encerclement. S'ils sont capturés en Russie, les Ukrainiens courent le risque de subir des tortures et des privations. Les images de prisonniers ukrainiens rendus après des échanges de prisonniers sont un rappel macabre de cela.

Passons à la région russe de Kursk, où l'Ukraine détient des territoires considérables. Que se passe-t-il là-bas?

La Russie a lancé une contre-attaque sur le front occidental des territoires contrôlés par les Ukrainiens il y a environ dix jours. Les Russes ont initialement gagné du terrain, mais maintenant les combats se limitent principalement à des contre-attaques localisées des deux côtés. Les Russes maintiennent la pression sur le flanc occidental des Ukrainiens en utilisant l'artillerie et les frappes aériennes. Ce sont des attaques d'usure que l'Ukraine a du mal à gérer. Pour y parvenir, elle devrait attaquer les aéroports et les dépôts de munitions profondément en Russie, mais les alliés occidentaux de Kyiv sont toujours réticents à autoriser cela.

Nous parlons du voyage du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux États-Unis, où il a présenté son soi-disant plan de victoire. La réponse a été moins que chaleureuse.

Zelensky n'a pas atteint ses objectifs. C'est clair : Poutine est un meilleur négociateur que Zelensky. Un article du "New York Times" indique que Moscou pourrait riposter contre les attaques ukrainiennes utilisant des missiles occidentaux de longue portée en ciblant directement les États-Unis et l'Europe. De plus, l'article suggère que Washington ne s'attend pas à des incursions importantes en Russie ayant le même impact que Kyiv.

Quelles ont été les conséquences de ces évaluations américaines pour le prochain grand paquet d'armes important avant les élections présidentielles aux États-Unis?

Le paquet se compose principalement de systèmes de défense aérienne, d'armes et de munitions. Il comprend également des missiles air-sol AGM-154 Joint Standoff Weapon, des bombes glissantes hautement précises avec une portée de 160 kilomètres. Kyiv espérait obtenir des missiles AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missiles, qui ont une portée allant jusqu'à 1 800 kilomètres. Zelensky ne recevra pas de missiles à si longue portée des États-Unis, de l'Allemagne (qui ne livrera pas le système Taurus) ou de la Grande-Bretagne (qui les retient).

Que reste-t-il de la visite de Zelensky ? Il cherchait à démontrer que l'Ukraine pouvait faire céder Poutine avec ses attaques de bombardement ?

Les médias américains ont évalué critique cette stratégie. Je interprète les actions du gouvernement américain comme un signal envoyé à Kyiv indiquant que l'Ukraine a besoin d'une stratégie plus réaliste. Le gouvernement américain semble ne pas croire que l'Ukraine peut récupérer entirely les territoires occupés. Un cessez-le-feu ne pourrait résulter que d'un compromis difficile. Cela ne signifie pas que les États-Unis abandonneront l'Ukraine ; elle est essentielle en tant que zone tampon entre la Russie et l'OTAN. Cependant, Washington semble inciter Kyiv à chercher un niveau de compromis plus élevé.

Malgré les attaques de drones de Kyiv profondément en territoire russe, n'ont-elles pas montré qu'elles pouvaient nuire à la Russie ? Ou ces attaques ne sont-elles que pour la forme ?

Considérez l'attaque contre le stockage de munitions à Toropets, où l'Ukraine a réussi à éliminer environ 30 000 tonnes métriques d'explosifs. Pour mettre en contexte, la puissance explosive des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki était de 16 000 et 22 000 tonnes respectivement. Le défi réside dans un terme militaire appelé 'saturation' : les attaques successives sont cruciales pour submerger l'ennemi. C'est comme un combat de boxe, l'adversaire ne doit pas avoir l'occasion de récupérer. Malheureusement, l'Ukraine ne peut porter que quelques coups par round, en espérant que son adversaire s'affaiblit. Ainsi, la guerre d'usure en cours, qui dure depuis 950 jours, ne montre aucun signe de dissuasion de la part de la Russie pour l'instant.

Le complexe militaro-industriel de la Russie est renforcé par des alliés comme l'Iran, mais que se passerait-il si l'Iran était lui-même sous pression en raison de ses fonds détournés vers le conflit de Hezbollah avec Israël ?

Cela pourrait avoir un impact négatif sur la Russie.

Dans l'éventualité où les fournisseurs de l'Iran coupent les livraisons, la Russie pourrait avoir du mal à maintenir ses efforts de guerre. Les pressions actuelles exercées sur l'Iran comprennent la cible agressive d'Israël contre Hezbollah, qui est parrainée par Téhéran, ainsi que les conflits avec les alliés de Hezbollah, les rebelles houthistes soutenus par l'Iran au Yémen. Par conséquent, l'Iran pourrait reprioriser ses exportations d'armes pour aider Hezbollah et les Houthis.

L'Ukraine concurrence-t-elle Israël pour le soutien des États-Unis ?

C'est une possibilité compte tenu des contraintes des ressources américaines. Moins l'Ukraine reçoit de soutien, plus Israël dépend des fournitures américaines. Des préoccupations sont déjà exprimées aux États-Unis concernant les stocks épuisés. Par exemple, depuis l'année dernière, les États-Unis ont envoyé environ 8 500 missiles anti-char Javelin à l'Ukraine. Cependant, la production annuelle n'est que de 800 pièces, ce qui signifie que les États-Unis ont déjà fourni plus de dix ans de production dans cette catégorie seule.

Sebastian Huld a interviewé Markus Reisner

Le combat intense en cours à Pokrovsk fait partie de l'offensive estivale de la Russie visant la région du Donbass. Les Russes poussent vers Pokrovsk depuis ses flancs, y compris Wuhledar au sud, et la ville est opérationnellement encerclée par les Russes, avec ses routes d'évacuation sous le feu.

Compte tenu de la situation critique à Pokrovsk et des rapports sur le traitement de la Russie des prisonniers de guerre ukrainiens, cela soulève des préoccupations quant au sort de la 72e Brigade mécanisée coincée à Wuhledar, car ils pourraient courir le risque de torture et de famine s'ils tombent entre les mains des Russes.

Lire aussi: