19:01 Majorité des sondages indiquent que les Polonais soutiennent l'interception des drones russes dans l'espace aérien polonaisUn sondage publié par le journal polonais "Rzeczpospolita" et rapporté par le journal ukrainien "Kyiv Independent", indique que la plupart des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait intercepter les drones russes qui pénètrent dans l'espace aérien polonais pendant les attaques en Ukraine. Le sondage a été effectué suite au survol d'un aéronef non identifié, présumé être un drone suicide Shahed, pendant plus de 30 minutes au-dessus de la Pologne avant de disparaître le 26 août. Le lendemain, le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a déclaré à Radio RMF24 que la Russie pourrait avoir évalué le système de défense aérienne polonais en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

19:34 Des consultants en sécurité suisses appellent le gouvernement à réévaluer la politique de neutralitéUn groupe de travail au sein du gouvernement suisse recommande de réévaluer la politique de neutralité historique de la Suisse, en faveur d'une coopération militaire accrue avec l'OTAN et l'Union européenne. Le rapport, obtenu par le portail "Politico", suggère ce changement en réponse aux préoccupations accrues en matière de sécurité découlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le groupe de travail du ministère de la Défense suisse souligne également la pression croissante, à la fois domestiquement et internationalement, pour clarifier la position de neutralité de la Suisse. La politique de neutralité de la Suisse date de 1515. Le groupe est dirigé par Wolfgang Ischinger, ancien président de la Conférence de sécurité de Munich.

18:58 Le commandement militaire ukrainien signale plus de 90 engagements avec les forces russesDepuis l'aube, il y a eu 91 engagements entre les troupes ukrainiennes et russes, selon le quartier général des forces armées ukrainiennes, qui décrit la situation sur le front comme difficile. "Les forces de défense travaillent diligemment pour entraver les plans offensifs de l'agresseur russe et éliminer son personnel et son matériel militaire", indique le rapport.

18:22 Le commandant des forces terrestres ukrainiennes affirme que plus de 37 000 soldats russes ont été tués en aoûtLes pertes militaires russes en Ukraine en août se sont élevées à environ 36 810 soldats, selon le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Pavliuk, selon Ukrinform. Il a également déclaré que les forces ukrainiennes avaient détruit un grand nombre d'armes et d'équipement militaire ennemi en août, notamment 193 chars, 557 véhicules blindés de combat, 1 517 systèmes d'artillerie, 44 lanceurs multiples de roquettes, 33 systèmes de défense aérienne, plus de 2 000 véhicules et 278 unités spécialisées. Ces chiffres ne peuvent être indépendamment vérifiés, car la Russie maintient le secret sur ses pertes en Ukraine.

17:44 Les services de renseignement britanniques rapportent que les forces terrestres russes progressent vers PokrovskDes experts en défense britanniques rapportent que les troupes terrestres russes progressent vers la ville lourdement contestée de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, selon leur dernier briefing d'intelligence. "Les forces terrestres russes sont probablement à moins de 10 kilomètres des limites de la ville", indique le rapport. Les experts spéculent que l'avancée ralentira une fois que les troupes terrestres auront atteint les zones urbaines proches de Pokrovsk. Pokrovsk joue un rôle crucial dans l'approvisionnement des troupes ukrainiennes. "Si elle est capturée, cela rallongerait les lignes d'approvisionnement existantes et compliquerait davantage la situation pour les forces ukrainiennes", conclut le rapport. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni publie des mises à jour quotidiennes sur le conflit depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en se basant sur des données d'intelligence.

17:16 Pertes et blessures à Kurakhove suite à une attaque russeL'armée russe a bombardé la ville de Kurakhove dans la région de Donetsk. Au moins trois personnes ont été tuées et neuf autres blessées, selon le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Vadym Fillaschenko, sur Telegram. Il a rapporté que l'armée russe avait attaqué Kurakhove à l'aide de plusieurs lanceurs de roquettes "Uragan".

16:43 Les forces russes nient une avancée dans le Donbass, le quartier général des forces armées ukrainiennes signale le rejet de neuf attaquesLes troupes russes affirment des défaites dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, affirmant avoir saisi le village rural de Wyhimka au nord du Donbass près de la ville contrôlée par l'Ukraine de Sieversk. Cependant, le quartier général des forces armées ukrainiennes nie neuf attaques russes depuis hier, y compris à Wyhimka, toutes ayant été repoussées. Les deux comptes restent non vérifiés. Les forces russes affirment également des gains de territoire près de la ville ukrainienne de Pokrovsk, un autre point focal de l'offensive en cours.

16:20 Le vice-ministre russe des Affaires étrangères propose une modification de la doctrine nucléaire en réponse à l'escalade progressive de l'OccidentLa Russie est Said être en train de réviser sa doctrine nucléaire, selon ses propres déclarations. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Ryabkov, a déclaré à l'agence de presse d'État TASS que le processus était avancé et que des changements étaient imminents. La décision est liée à "la ligne de conduite d'escalade de nos adversaires occidentaux" en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré lors d'une interview que l'Occident "franchit les limites" et que la Russie protégera ses intérêts. Les États-Unis et leurs alliés affirment que les actions de la Russie en Ukraine constituent une invasion et que le gouvernement de Kyiv est soutenu dans sa défense. La doctrine nucléaire actuelle de la Russie prévoit l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

15:54 Bilan des blessées après les frappes aériennes à Kharkiv : 41Le nombre de personnes blessées à Kharkiv suite à une frappe aérienne russe est passé à 41, selon l'agence de presse d'État Ukrinform, qui cite l'administration militaire régionale. Cinq mineurs sont parmi les blessés, et l'armée russe aurait visé Kharkiv avec des roquettes, causant environ dix explosions et endommageant diverses structures civiles, y compris un centre commercial.

15:21 Zelensky demande l'accord occidental pour des frappes plus profondes sur le territoire russeLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré sa demande aux Occidentaux d'autoriser l'utilisation d'armes occidentales pour des frappes plus profondes sur le territoire russe suite aux dernières attaques aériennes russes. Pour protéger et défendre adéquatement les villes ukrainiennes, une aide supplémentaire est nécessaire, selon son communiqué sur Telegram. Cela inclut une résolution sur "les frappes à longue portée sur les sites de lancement de missiles russes, la destruction de la logistique militaire russe et le lancement conjoint de missiles et de drones". Zelensky souligne que la Russie a utilisé 160 missiles, 780 bombes guidées ou aériennes et 400 drones de combat contre l'Ukraine rien que cette semaine.

15:03 Forces aériennes ukrainiennes revendiquent la destruction de huit drones Shahed sur onzeLes forces aériennes ukrainiennes affirment avoir abattu 24 drones russes. L'armée russe a lancé un missile balistique Iskander-M depuis la région de Kursk et 11 drones Shahed-131/136 depuis la péninsule de Crimée vers des cibles ukrainiennes. Selon les forces aériennes ukrainiennes, huit d'entre eux ont été interceptés. Les cibles principales étaient les régions ukrainiennes de Mykolaiv et de Sumy.

14:45 Kharkiv victime d'une nouvelle attaque aérienne russe ; 28 blessésLa ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a été à nouveau cible d'une attaque aérienne russe, selon les autorités locales. Une attaque de roquettes a fait 28 blessés ; le maire Ihor Terechov a fourni cette mise à jour. Un enfant de six ans est parmi les blessés, selon le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov. Kharkiv est la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Ces derniers jours, de nombreux morts et blessés ont été recensés suite aux attaques contre la ville.

14:29 L'UE importe plus de gaz de la Russie que des États-Unis lors du dernier trimestrePour la première fois en presque deux ans, les pays de l'UE ont importé plus de gaz de la Russie que des États-Unis entre avril et juin, selon les données du cabinet de conseil bruxellois Bruegel. Les pays de l'UE ont importé environ 12,7 milliards de mètres cubes de la Russie et 12,3 milliards des États-Unis pendant cette période. Alors que les importations de gaz russe ont connu une baisse mineure par rapport au premier trimestre de 2024, les importations de gaz américain ont chuté considérablement. La Norvège reste le principal fournisseur de gaz de l'UE, avec 23,9 milliards de mètres cubes au deuxième trimestre. Avant l'invasion de l'Ukraine au début de 2022, la Russie occupait cette position. De nombreux pays de l'UE ont ensuite réduit leurs importations de ce pays. Selon les statistiques de l'Office fédéral de la statistique, l'Allemagne n'importe plus de gaz de la Russie. La Russie est passée en deuxième position dans la liste des fournisseurs, devançant de justesse les États-Unis. Les destinations des importations ne sont pas mentionnées dans les données.

14:10 Incendie à la raffinerie de pétrole de Moscou maîtriséL'incendie à la raffinerie de pétrole de Moscou (voir entrée 08:01) a été maîtrisé, selon un communiqué de presse faisant référence à l'agence de presse russe TASS. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a déclaré que des débris de drone avaient touché l'installation, causant un incendie dans une "pièce technique séparée". L'armée ukrainienne aurait attaqué des centrales électriques sur le territoire russe avec de nombreux drones, selon les rapports russes.

13:36 Moscou considère les États-Unis comme la partie agresseurLes États-Unis, par leur aide militaire à l'Ukraine, sont déjà lourdement impliqués dans le conflit, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à la télévision russe. La relation entre Moscou et Washington est donc aussi tendue qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Officiellement, Peskov a déclaré que la Russie n'avait pas de préférence entre les candidats à l'élection américaine Trump et la candidate démocrate Kamala Harris. L'Ukraine reçoit une aide militaire de nombreux pays occidentaux dans son conflit contre la Russie. Cependant, cette aide n'est pas suffisante pour modifier considérablement la situation militaire. Les demandes de Moscou pour mettre fin à la guerre se résument essentiellement à une capitulation ukrainienne.

13:19 Russie : Avancée dans l'est de l'Ukraine - Deux villes prisesLes forces russes ont pris le contrôle de deux villes dans l'est de l'Ukraine, selon les agences de presse d'État russes, citant le ministère de la Défense. Ptytsche et Vuhledar sont désormais sous juridiction russe ; however, il n'y a pas de vérification indépendante de ces allégations. Les troupes russes sont apparemment en train de faire des progrès le long du front est, marquant des avancées territoriales.

12:48 Ukraine : Les troupes russes attaquent un convoi de camions de grainsLes troupes russes ont prétendument attaqué un convoi de camions chargés de grains près de Sumy, selon les autorités ukrainiennes. Les camions se rendaient entre Sumy et Kharkiv lorsqu'ils ont été frappés par des roquettes, selon le bureau du procureur local. Un chauffeur de camion de 23 ans a été tué et un camion a pris feu, tandis que 20 autres ont été endommagés. Il est rapporté que l'armée de l'air ukrainienne avait précédemment émis un avertissement général concernant une attaque sur la logistique du pays dans le secteur agricole.

11:50 Aventure et danger: le tourisme de guerre en Ukraine atteint de nouveaux sommetsEn Ukraine, des explosions peuvent se produire à tout moment, jour et nuit, n'importe où. Malgré la menace et les risques constants, Dmytro Nikiforov propose des aventures guidées à travers les champs de bataille passés. Avant le conflit, il travaillait comme avocat. Maintenant, il organise des "tours de guerre" à travers Kyiv et la région environnante, y compris Bucha et Irpin. Nikiforov considère son rôle non seulement comme une entreprise, mais aussi comme un moyen d'attirer l'attention mondiale sur le conflit en cours. Il explique cela à Thomas Schmoll, journaliste de ntv.de. Les touristes sont motivés par un désir d'excitation, aspirant à witnesser la réalité brute de la guerre et à comprendre ce qui se passe ici, déclare Nikiforov.

11:22 Zelenskyy: la Russie lance plus de 780 bombes guidées en Ukraine en une semaineIl est tout à fait compréhensible que les Ukrainiens répondent au terrorisme russe par toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin, écrit le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sur X. Au cours de la semaine dernière, la Russie a lancé plus de 160 roquettes, environ 780 bombes guidées et environ 400 véhicules aériens sans pilote de divers types en Ukraine.

11:04 Ukraine: un mort et quatre blessés dans une attaque sur SumyDes tirs d'artillerie russe ont entraîné la mort d'un civil et blessé quatre personnes dans la région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, selon les rapports ukrainiens. "Au cours de la nuit et ce matin, les Russes ont mené 18 attaques sur les régions frontalières et les établissements de la région de Sumy", ont déclaré les autorités locales sur Telegram. "47 explosions ont été détectées." Sumy se trouve près de l'oblast de Kursk, en Russie, qui a été envahi par des milliers de soldats ukrainiens le 6 août.

10:28 Le chef militaire ukrainien: la situation sur le front est complexeLa situation sur le front est est complexe, a reconnu le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi. "La situation est difficile dans la direction de l'assaut principal de l'ennemi. Cependant, chaque décision nécessaire est prise sans délai à tous les niveaux", a déclaré le chef de l'armée Syrskyi sur Telegram. Il a passé plusieurs jours cette semaine dans la ville de Pokrovsk sur le front est. Les combats y sont "intenses". Il n'a pas précisé l'emplacement exact de l'offensive russe, mais lui et le président Volodymyr Zelensky ont déclaré que les forces russes ont ciblé la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'oblast de Donetsk.

09:59 ISW: les troupes russes luttent en raison du manque de personnel et d'équipement en Ukraine"Les rapports suggèrent que les forces russes ne peuvent pas mener de combats à grande échelle en Ukraine en raison d'un manque de personnel et d'équipement", écrit l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) dans son dernier rapport. Cela est dû à la stratégie de guerre inefficace du Kremlin. L'ISW cite, entre autres sources, un rapport d'un soldat russe mobilisé et d'un blogueur militaire. En août, il a écrit sur Telegram que le gouvernement russe avait échoué à mettre en place un système de mobilisation efficace pour remplacer les pertes de personnel ou augmenter les réserves.

09:21 Ukraine publie des chiffres mis à jour des pertes de troupes russesLe état-major ukrainien a publié des données mises à jour sur les pertes de troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 616 300 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, y compris 1 340 au cours des 24 dernières heures. Le rapport de Kyiv indique également que dix chars, 22 systèmes d'artillerie et 36 drones ont été détruits. Depuis le début de l'invasion massive, la Russie a perdu au total 8 592 chars, 17 636 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 507 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations de l'Occident suggèrent des chiffres de pertes plus bas, mais ceux-ci sont également probablement des minima.

09:00 La Russie détruit 158 drones ukrainiensLa défense aérienne russe a intercepté et détruit un total de 158 drones ukrainiens, selon un communiqué du ministère de la Défense russe à Moscou (voir les entrées 07:03 et 03:45). L'armée ukrainienne a ciblé des centrales électriques et des raffineries dans une grande attaque de drones, avec le plus grand impact sur la région de Moscou et la région voisine de Tver.

08:32 DeepState: les forces russes avancent dans la région de DonetskSelon les analystes du canal DeepState, lié à l'armée ukrainienne, les forces russes semblent avancer dans la région ukrainienne de Donetsk à l'est. Ils affirment que les Russes ont capturé Paraskowijiwka dans la région de Donetsk et ont également pénétré dans trois autres établissements : Kostyantynivka, Grodivka et Halytsynivka.

08:01 Le maire de Moscou: incendie dans une raffinerie de pétrole après une attaqueUn incendie s'est déclaré dans une raffinerie de pétrole à Moscou, selon le maire de Moscou, Sergey Sobyanin. Il attribue l'incident à une attaque de drone ukrainien. Des détails supplémentaires seront communiqués ultérieurement.

07:28 Villages fantômes: la région frontalière ukrainienne devient de plus en plus déserteLa guerre a atteint practically every corner of the Ukrainian-Russian border region in recent years. While the Ukrainian military manages to push forward just beyond the Russian border, there are scarcely any inhabited villages left on the Ukrainian side.

07:03 Russie : Revendication de la réussite de la riposte contre des attaques de drones "détaillées"La Russie affirme avoir réussi à repousser des attaques de drones "détaillées" sur la Russie occidentale et la capitale, Moscou. Le gouverneur de la région frontalière de Briansk, Alexandre Bogomaz, a annoncé sur Telegram que les défenseurs ont réussi à déjouer une attaque massive de drones sur le territoire de la région, en détruisant plus de 26 drones. Plus tôt, près de 26 drones avaient été identifiés et détruits par l'armée russe.

06:23 Russie : Une autre attaque contre une centrale électrique par des dronesUne centrale électrique située à Kaschirskaya, un district de la région de Moscou, a été cible d'une attaque de drones ukrainiens, selon Mikhail Shvyalov, chef du district, via Telegram. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé et aucun signe de destruction ou d'incendie. Des attaques similaires contre la centrale électrique de Konakovo dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, avaient été rapportées précédemment.

05:40 Explosions près d'une centrale électrique en RussieDes explosions ont été entendues près de la centrale électrique de Konakovo dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, selon divers canaux Telegram russes. Cette centrale électrique est l'un des principaux générateurs d'électricité du centre de la Russie. Auparavant, le gouverneur de la région avait rapporté la destruction de cinq drones lancés depuis l'Ukraine, sans faire état de blessures et avec les secours sur les lieux.

04:54 Ziemiak : L'Allemagne devrait accorder plus d'attention à la PologneLe politique allemand CDU Paul Ziemiak a insisté sur le fait que l'Allemagne doit montrer plus d'engagement pour améliorer ses relations avec la Pologne. Il a déclaré : "Ce n'est pas une Allemagne puissante qui effraie les Polonais aujourd'hui - c'est une faible." Il a également souligné que la Pologne estime que l'Allemagne n'écoute pas assez, surtout en matière de politique de défense. Selon lui, l'Allemagne a commis des erreurs dans le passé et n'a commencé à soutenir l'Ukraine plus fortement qu'en raison de la pression exercée par les pays voisins.

03:45 Russie : Interception de plus de dronesLes autorités russes ont rapporté l'interception d'au moins cinq drones au-dessus de la région de Moscou. Au total, 26 drones auraient été détruits dans la région frontalière de Briansk dans le sud-ouest de la Russie, plus de dix dans la région de Voronej, et plusieurs dans d'autres régions comme Kursk, Lipetsk, Riazan et Tula. Les gouverneurs de ces régions ont annoncé cette nouvelle via Telegram, avec des rapports préliminaires indiquant l'absence de dommages ou de blessures.

02:39 Russie : Attaque de drone contre Moscou déjouéeSelon le maire de Moscou, Sergei Sobjanin, la défense aérienne russe a réussi à détruire un drone dirigé contre Moscou. Les rapports initiaux suggèrent qu'il n'y a eu ni blessé ni dommage suite à l'attaque de drone. Sobjanin a partagé ces informations via Telegram.

01:39 Pays-Bas : Envoi de 28 véhicules blindés à KyivLes Pays-Bas ont annoncé leur intention d'envoyer 28 véhicules blindés amphibies de type Viking Bandvagn S10 en Ukraine, comme l'a annoncé le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, sur la plateforme X. Brekelmans a déclaré que des soldats ukrainiens ont été formés par les Marines néerlandais pour faire fonctionner ces véhicules. Ces véhicules Viking Bandvagn S10 de 11 tonnes peuvent parcourir divers types de surfaces, y compris l'eau. "L'Ukraine a besoin de notre aide urgemment dans son combat contre l'agresseur russe", a écrit Brekelmans. Il n'a pas précisé de date de livraison exacte.

00:35 Ancien général américain critique la politique de Biden envers l'UkraineL'ancien général américain Ben Hodges a critiqué la politique de l'Ouest qui interdit à l'Ukraine d'attaquer la Russie. Hodges a déclaré lors du Forum Globsec à Prague, selon le "Kyiv Independent", que l'Ouest n'a pas de "but clair". L'Ukraine a récemment augmenté la pression pour lever l'interdiction en envahissant la région russe de Kursk. Cependant, la Maison Blanche n'a pas modifié sa position, malgré le soutien de certains politiques américains aux demandes de l'Ukraine. "Cette terrible politique, qui protège mieux les aérodromes russes que les civils ukrainiens, met en évidence le fait que nous n'avons pas de but clair", a déclaré Hodges. L'ancien commandant américain a affirmé que l'administration Biden échoue à remplir "sa tâche la plus importante - à savoir ce que nous cherchons à atteindre".

23:25 Zelensky demande l'autorisation d'attaquer la RussieLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a intensifié ses demandes auprès de ses alliés pour obtenir l'autorisation d'attaquer la Russie. "Libérer le ciel ukrainien des munitions air-sol russes est une étape essentielle pour contraindre la Russie à mettre fin à la guerre et à chercher une paix juste", a-t-il déclaré dans son discours vidéo nocturne. "Nous avons besoin de l'autorité pour protéger véritablement l'Ukraine et les Ukrainiens. Nous avons besoin à la fois de l'autorisation pour les capacités à longue portée et les missiles et roquettes à longue portée." Sans fournir de détails spécifiques, il a indiqué que ses représentants ont communiqué tous les détails nécessaires à ses partenaires. Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a informé la chaîne de télévision américaine CNN qu'ils ont montré à leurs partenaires que les aérodromes russes d'où les villes ukrainiennes sont attaquées sont à portée de leurs armes à longue portée.

22:15 Estonie et Lettonie commémorent le retrait des troupes russes il y a 30 ansL'Estonie et la Lettonie ont célébré le 30ème anniversaire du retrait des troupes russes des deux États baltes avec des événements commémoratifs. Plus de 50 ans après avoir été occupés par l'Armée rouge soviétique, les dernières troupes russes ont quitté les États membres de l'UE et de l'OTAN le soir du 31 août 1994. À Tallinn et Riga, les présidents Alar Karis (Estonie) et Egils Levits (Lettonie) ont mis en évidence l'importance symbolique, politique et juridique des événements qui se sont déroulés il y a trois décennies. Ils ont souligné lors de réunions avec les personnes impliquées dans les négociations de retrait avec la Russie que sans le retrait des troupes, ni l'indépendance véritable ni la voie vers l'adhésion à l'UE et à l'OTAN en 2004 n'auraient été possibles. Aujourd'hui, les États baltes sont parmi les plus grands soutiens de l'Ukraine dans son combat défensif contre la Russie. Il y a une préoccupation croissante dans la région de devenir la prochaine cible de l'armée du Kremlin depuis le début du conflit.

À 21:03, le célèbre kickboxeur ukrainien Roman Holovatiuk a trouvé la mort au combat. Cette information a été confirmée par le Comité de la Jeunesse et des Sports du Parlement ukrainien. Né à Kamjanez-Podilskyj, une ville située dans l'ouest de l'Ukraine, Holovatiuk a connu la célébrité dès l'âge de 22 ans. Il a remporté une médaille aux Jeux mondiaux organisés en Pologne en 2017, ce qui l'a propulsé sur le devant de la scène nationale et internationale. Ses victoires ne se sont pas arrêtées là. Il a obtenu le titre de Maître des Sports en kickboxing WAKO, est devenu finaliste des Jeux mondiaux, champion du monde et a remporté de nombreux Coupes du monde et d'Europe, ainsi que de multiples titres ukrainiens. Suite à l'invasion russe en février 2022, Holovatiuk s'est enrôlé sans hésiter dans l'armée.

