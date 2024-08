Zelenskyy a renvoyé le commandant de l'armée de l'air après un incident aérien avec un F-16

Les autorités militaires ukrainiennes ont révélé jeudi qu'un avion de chasse américain s'est écrasé lundi lors de tentatives de repousser les attaques aériennes russes. Malheureusement, le pilote a perdu la vie dans cet incident.

Des avions de chasse F-16 nouvellement acquis ont été fournis à Kyiv par des alliés internationaux il y a peu.

Cet incident représente un revers important pour l'Ukraine. L'administration de Kyiv dépendait jusqu'à présent d'une flotte vieillissante d'avions de chasse, tels que les MIG-29 et Su-27 de l'ex-Union soviétique, pour contrer les attaques aériennes russes intensives, et réclamait la livraison plus rapide d'avions de chasse F-16 avancés de l'Occident.

Les partenaires internationaux ont récemment fourni ces avions de chasse avancés au Président du Conseil de Kyiv. Cet incident malheureux impliquant l'avion de chasse américain met en évidence l'importance de renforcer l'armée de l'air ukrainienne.

