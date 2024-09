Zelensky suggère que Poutine hésite à déployer des armes nucléaires en raison de son attachement personnel à préserver sa vie.

18:59 Intenses Confrontations d'Artillerie et Assauts Aériens Russes dans l'Est de l'UkraineDes affrontements d'artillerie intenses et des assauts aériens russes utilisant des bombes à glissade ont semé le trouble sur les lignes de front dans l'est de l'Ukraine. Plus de 20 localités près de Sumy et Kharkiv ont prétendument été bombardées par l'artillerie russe, selon le rapport du soir du quartier général de Kyiv. Des attaques russes sur les lignes de défense ukrainiennes ont été signalées dans les zones de crise entourant Donbass. À Pokrovsk, 13 assauts ont été repoussés, et à Kurachove, 17 avancées de troupes russes ont été arrêtées. Les chiffres ne peuvent être confirmés indépendamment. Des combats aussi intenses ont été signalés dans la région de Vuhledar. Les analystes militaires ukrainiens s'attendent à ce que la petite ville du sud de Donbass, en conflit depuis deux ans, tombe bientôt sous le contrôle russe.

18:21 L'Ukraine Confirme une Large Surveillance de Drones sur un Dépôt d'Armes à VolgogradL'Ukraine a prétendument attaqué un dépôt d'armes dans la région russe de Volgograd avec plus de 100 drones. Selon l'armée ukrainienne sur Telegram, le dépôt militaire de Kotluban a été pris pour cible dans l'attaque. Des preuves d'un incendie et d'une explosion d munitions ont été observées sur le site du dépôt. Un représentant du secteur de la défense ukrainienne a déclaré que 120 drones ukrainiens avaient volé sur plus de 600 kilomètres pour attaquer le dépôt d'armes, causant des dommages aux entrepôts de munitions et de roquettes, ce qui entraînera une pénurie de munitions pour les unités de l'armée d'occupation russe. La Russie n'a pas encore confirmé l'attaque.

17:42 Baerbock: Les Armes à Longue Portée Cruciales pour Surmonter le Barrage de MinesSelon la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock, l'Ukraine devrait avoir la capacité d'utiliser des armes à longue portée à des fins de défense : "J'ai constamment déclaré qu'elles jouent un rôle important, surtout en brisant le barrage de mines dans l'est de l'Ukraine", a déclaré la politicienne verte dans ARD. Lorsqu'on lui a demandé si une autre livraison devait être fournie à l'avenir par l'Allemagne, elle a répondu que sa position était claire, mais que le chancelier Olaf Scholz avait une opinion différente : "Et dans une coalition - dans une coalition démocratique - cela fonctionne ainsi : si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur ce point, nous ne pouvons pas le soutenir. Alors les Américains et les Britanniques et les Français le feront." Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pousse pour obtenir l'autorisation d'utiliser des armes occidentales même au-delà de la frontière avec la Russie. Cela permettrait, par exemple, aux bombardiers de rester en sécurité loin de leurs bases. Les États-Unis devraient approuver l'utilisation de missiles ATACMS, et le Royaume-Uni de missiles de croisière Storm Shadow. Les missiles de croisière Taurus allemands pourraient même atteindre Moscou, contrairement à des systèmes d'armes comparables de la Grande-Bretagne ou de la France.

17:10 Environ 500 Chercheurs touchés par la Suspension de la Coopération de CERN avec la RussieEnviron 500 chercheurs liés à des institutions russes sont touchés par la suspension prochaine de la coopération de CERN avec la Russie, selon l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Ces scientifiques devront mettre fin à leurs collaborations lorsque le contrat expirera le 30 novembre, selon un porte-parole de CERN, confirmant les rapports des médias. CERN a décidé de mettre fin à sa coopération avec la Russie et son allié la Biélorussie en juin 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, décision qu'elle a finalisée en décembre 2023. L'accord actuel avec la Biélorussie avait déjà expiré à la fin juin 2024, affectant 15 scientifiques biélorusses, selon le porte-parole de CERN. Le départ de la Russie signifie également la perte d'un important contributeur de CERN, Moscou fournissant actuellement environ 4,5 % du budget de l'organisation. Cependant, d'autres États membres sont censés combler cette lacune.

16:27 Rapport : Navalny aurait Signalé des Douleurs Abdominales - des Documents Suggèrent un Empoisonnement MortelLes autorités russes affirment qu'Alexei Navalny est décédé de causes naturelles en février de cette année. Les partisans de Navalny et de nombreux politiques occidentaux accusent la direction russe et le président Vladimir Poutine de la mort de Navalny. Un nouveau rapport renforce cette allégation : "The Insider" rapporte, citant des documents officiels, que les autorités russes ont prétendument retiré les symptômes que Navalny a présentés peu avant sa mort en prison. Selon le rapport, Navalny a signalé des douleurs abdominales intenses et a vomi réflexivement, ainsi que des crampes avant de perdre connaissance. La cause officielle du décès - un trouble du rythme cardiaque - n'explique pas de tels symptômes, selon le média. Les médecins consultés ont indiqué que ces symptômes sont courants en cas d'empoisonnement.

15:55 Les Troupes Russes Affirment avoir Répulsé Six Tentatives d'Infiltration Ukrainiennes dans la Région de KurskLes forces russes ont prétendument repoussé six nouvelles tentatives d'infiltration ukrainiennes dans la région occidentale de Kursk, selon le ministère de la Défense de Moscou. Reuters rapporte que le ministère a annoncé dans un message Telegram que ses forces, avec l'aide d'avions et d'artillerie, ont repoussé des tentatives d'infiltration près du village de Novy Put, à environ 79 kilomètres à l'ouest de Sudzha. Le ministère affirme que 50 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés, et un char et quatre véhicules de combat blindés, ainsi qu'une voiture, ont été détruits. Ces déclarations ne peuvent être authentifiées indépendamment.

15:28 Scènes de Dévastation : la Russie Bombarde Saporischschja avec 13 Assauts AériensLa ville ukrainienne de Saporischschja est touchée par des assauts aériens. Au moins 13 personnes sont blessées, avec l'effondrement de blocs résidentiels dans certaines zones. Des incendies brûlent dans de nombreux bâtiments. Le service d'urgence ukrainien rapporte que dix maisons privées ont été endommagées.

14:34 L'armée allemande se prépare pour le pire scénario - guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines annéesAprès avoir terminé l'exercice "Red Storm Alpha", l'armée allemande a prévu une suite intitulée "Red Storm Bravo" pour l'année prochaine. Cet exercice de trois jours, qui s'est terminé un samedi dans le port de Hambourg, a satisfait le commandement régional. Selon le chef d'état-major, le lieutenant-colonel Joern Plischke, les objectifs ont été atteints, à la fois dans les postes de commandement et avec la 2e compagnie de défense territoriale. L'accent a été mis sur la sécurisation de l'infrastructure critique, le maintien de la conscience uniforme à tous les niveaux et la communication rapide et sécurisée avec tous les participants. Compte tenu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la possibilité d'une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années est discutée. L'OTAN vise à contrer collectivement cette menace, ce qui nécessite le déploiement rapide de troupes alliées de l'ouest vers l'est. Selon l'Allemagne, avec sa position stratégique, elle sert de hub. Par conséquent, la pratique des transports militaires par rail, route ou air, l'approvisionnement en denrées alimentaires, lits ou carburant, ou l'assurance du mouvement de colonnes de véhicules complètes devient cruciale pour dissuader efficacement les menaces potentielles.

14:03 Londres : Les stocks d'armes russes subissent les plus lourdes pertes en raison des attaques de dronesSelon les évaluations britanniques, les frappes de drones ukrainiennes ont entraîné les plus lourdes pertes d'armes pour la Russie depuis le début du conflit. La frappe méticuleuse sur un dépôt de munitions près de Turov dans la région russe centrale de Tver, le 18 septembre, est estimée avoir détruit au moins 30 000 tonnes de munitions. Des attaques ukrainiennes ultérieures sur des dépôts à Tikhoretsk dans la région russe du sud de Krasnodar et d'autres sites à Turov ont eu lieu pendant la nuit du 21 septembre, selon le ministère britannique de la Défense. Les pertes totales de munitions à ces trois sites représentent la plus grande quantité de munitions russes et nord-coréennes détruites tout au long de la guerre.

13:31 Moscou justifie l'élargissement de la doctrine nucléaireConfrontée à des critiques, la Russie, en tant que puissance nucléaire, a justifié la révision de sa doctrine d'utilisation des armes nucléaires. Les nouveaux fondements de la dissuasion nucléaire sont nécessaires en raison de la proximité de l'infrastructure de l'OTAN aux frontières de la Russie et de l'intention des puissances occidentales d'obtenir une victoire sur Moscou grâce à leurs fournitures d'armes à l'Ukraine, comme l'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, à la télévision d'État russe. L'autorité d'utiliser des armes nucléaires incombe à l'armée.

13:00 Médecins bénévoles héros affrontent les missiles de KremlinAprès que des missiles russes ont frappé un bâtiment à Kharkiv, Serhii se rend sur les lieux. En tant que membre d'une équipe bénévole, il s'occupe des blessés et sauve les victimes des décombres. Il a choisi délibérément cette mission.

12:28 Saporizhzhia signale 16 blessés suite à une attaque de missiles de croisière russeLe nombre de blessés à Saporizhzhia suite à une attaque de missiles de croisière russe a augmenté à 16, y compris un garçon de 17 ans, selon l'administration militaire de la ville sur Telegram. L'armée russe a ciblé Saporizhzhia avec 13 missiles de croisière à l'aube. Tous les victimes ont maintenant été extraites et soignées.

11:55 "Témoignage terrifiant" - Zelensky se souvient du massacre de Babi YarLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a commémoré aujourd'hui le massacre de Babi Yar, un rappel glaçant de quand, il y a 83 ans, plus de 33 000 Juifs ont été tués par la Wehrmacht allemande dans une ravine à Kyiv. Babi Yar, a-t-il déclaré sur X, est un "témoignage terrifiant" des crimes les plus sombres commis lorsque le monde choisit de rester silencieux, d'ignorer ou de rester indifférent plutôt que de combattre le mal. Zelensky, d'origine juive, a mis en évidence Babi Yar comme une preuve convaincante des brutalités que les nations peuvent infliger lorsque leurs dirigeants encouragent la peur et la violence - une pique évidente contre le leader du Kremlin, Vladimir Poutine.

11:00 Ukraine : Le nombre de morts suite à l'attaque de l'hôpital hier à Sumy est passé à dixLe nombre de morts suite à l'attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy a augmenté à dix. L'hôpital a été attaqué deux fois par la Russie samedi. La deuxième attaque a eu lieu alors que les travailleurs de secours récupéraient les blessés et les morts et que les patients étaient évacués. Les forces russes ont tiré 31 fois dans la région frontalière pendant la nuit et le matin.

10:32 Les médias russes rapportent un important incendie dans un dépôt d'armes à VolgogradLes sources des médias russes rapportent maintenant des explosions près des bases militaires russes, suite aux rapports des blogueurs militaires. La base navale de Baltijsk, dans la région de Krasnodar, suspectée d'avoir lancé des drones kamikazes contre l'Ukraine, a connu des explosions, selon l'agence de presse Astra. Dans Kotluban, en oblast de Volgograd, un important dépôt de munitions a été touché, entraînant des incendies et des détonations. Selon l'Ukraine, des missiles balistiques iraniens et des lanceurs étaient stockés dans le dépôt de Kotluban.

10:02 Le militaire ukrainien signale 165 incidents depuis hierAu cours des 24 dernières heures, le militaire ukrainien a signalé jusqu'à 165 incidents, avec environ un quart ayant eu lieu près de la ville contestée de Pokrovsk dans la région de Donbass. Les troupes russes ont lancé 73 raids aériens contre à la fois des positions et des centres civils, utilisant 124 bombes aériennes guidées et lançant 7 missiles. De plus, plus de 4700 attaques ont eu lieu, dont 179 avec des lanceurs multiples de roquettes, et en utilisant plus de 1700 drones non habités (UAV) comme drones kamikazes. L'aviation ukrainienne, ainsi que les forces de missiles et d'artillerie, ont effectué six frappes sur des sites abritant des troupes, des armes et de l'équipement militaire, selon le militaire ukrainien.

10:00 Un juge du tribunal suprême d'Ukraine tué dans une frappe de drone sur un véhicule civilUn juge du tribunal suprême d'Ukraine qui apportait une aide humanitaire aux habitants d'un village dans la région de Kharkiv a été tué dans une attaque de drone sur un 4x4. Selon le parquet régional, cité par le site d'information Ukrinform, un drone en première personne a frappé le SUV dans lequel le juge Leonid Loboyko se rendait au village pour distribuer de l'aide. Il a été tué sur le coup, tandis que trois passagères dans le véhicule ont été blessées. L'Ukraine enquête sur l'incident pour des soupçons de crimes de guerre et de meurtre.

09:43 Des dommages importants à des bâtiments civils à SaporischschjaLes autorités ukrainiennes rapportent des dommages importants à des bâtiments civils dans la ville industrielle du sud de Saporischschja suite à une série de frappes aériennes massives de la Russie. Au moins sept personnes ont été blessées, selon Ivan Fedorov, chef de l'administration régionale, dans un message Telegram. Il pourrait encore y avoir des personnes coincées sous les décombres. Plus de dix frappes ont été rapportées, avec de nombreux incendies déclenchés.

09:15 La Russie nie avoir abattu 125 drones ukrainiens la nuit dernièreLe ministère de la Défense de la Russie nie avoir intercepté et détruit 125 drones ukrainiens lors des attaques aériennes nocturnes. Les gouverneurs de plusieurs régions ont rapporté des dommages causés par les frappes, mais aucun décès n'a été signalé. Selon le ministère, 67 drones ont été abattus dans la région de Volgograd dans le sud de la Russie, 17 dans chacune des régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 dans la région de Rostov.

08:41 L'Ukraine rapporte 1 170 pertes russes au cours des dernières 24 heuresL'armée ukrainienne rapporte 1 170 pertes russes au cours des dernières 24 heures, portant le total de soldats russes blessés ou morts à près de 652 000. Les forces ukrainiennes rapportent également la destruction de neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés. Soixante-treize drones et un système de défense aérienne ont якобы été abattus.

08:19 Experts militaires : L'Ukraine cible plus de dépôts de munitions russesDes experts militaires sur la plateforme X rapportent que des drones d'attaque ukrainiens ont frappé un dépôt de munitions russes à Kotluban pendant la nuit. Des sources dans l'oblast de Volgograd rapportent des incendies près du grand dépôt de munitions russes. Le système d'information sur les incendies de la NASA confirme également des incendies sur le flanc nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'armée ukrainienne n'ont émis de déclaration concernant cet incident pour l'instant.

07:20 Le chef du SPD souhaite un solide soutien international à l'UkraineLe chef du SPD, Lars Klingbeil, espère que le prochain sommet Ukraine-États-Unis à Ramstein mettra en avant la solidarité avec la nation attaquée par la Russie. "Le sommet doit envoyer un message clair selon lequel tout le monde, y compris les États-Unis après les élections de novembre, doit continuer à apporter une aide active à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Klingbeil. Il convient également de réfléchir à "la manière dont les futures conférences sur la paix peuvent être organisées de manière plus large dans le but de susciter des discussions plus approfondies sur une perspective à long terme pour la paix dans l'intérêt des Ukrainiens", a-t-il ajouté. Biden est prévu pour visiter l'Allemagne le 10 octobre, tandis qu'une conférence des 50 nations soutenant l'armée ukrainienne aura lieu sur la base aérienne de Ramstein le 12 octobre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également prévu pour être présent.

06:03 Le porte-parole de Zelensky sur le déploiement d'armes : les Russes seront prévenus en premierSelon le porte-parole du président ukrainien, une décision définitive sur le déploiement d'armes de l'Ouest sur le territoire russe n'a pas encore été prise. Serhiy Nykyforov précise dans un programme d'information ukrainien qu'il n'y a toujours pas de décision définitive à ce sujet. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a engagé des discussions avec plusieurs nations, notamment l'Italie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Nykyforov ajoute : "Nous devons comprendre que les Russes seront les premiers à apprendre l'autorisation de pénétrer profondément sur le territoire russe. Ils apprendront en premier, et ensuite il y aura une annonce officielle."

04:48 La Suisse soutient l'initiative de paix de la Chine, l'Ukraine s'attend à une déceptionLe ministère des Affaires étrangères suisse exprime son soutien à une initiative de paix dirigée par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine. La perspective suisse sur de telles initiatives a connu une transformation importante, explique le ministère à Berne. Entre-temps, l'Ukraine exprime son mécontentement face à la position de la Suisse. L'Ukraine organise actuellement un deuxième sommet de la paix en novembre. En juin, environ 50 nations sans la Russie et la Chine ont participé à la première réunion en Suisse.

03:13 La Lituanie envoie un paquet d'aide militaire à KyivLa Lituanie envoie un paquet d'aide militaire comprenant des munitions, des ordinateurs et des fournitures logistiques à l'Ukraine. L'aide est prévue pour arriver dans les prochains jours, selon le gouvernement lituanien. Depuis le début de l'année, la Lituanie a déjà fourni des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres équipements à l'Ukraine.

02:29 Trois morts dans les attaques russes dans la région de KharkivTrois personnes ont péri et six autres ont été blessées dans des frappes aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv, selon les autorités locales. La frappe a visé des infrastructures civiles et a eu un impact sur une école et des entreprises, affectant des personnes qui se trouvaient dans les rues, selon le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 L'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine qualifiée d'"acte ignorant" par la Corée du NordLa Corée du Nord, accusée de commerce d'armes prohibées avec la Russie, qualifie d'"acte irrationnel" et de "jeu avec le feu" l'aide militaire de 8 milliards de dollars des États-Unis à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a annoncé cette nouvelle aide lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Elle vise à renforcer la capacité de Kyiv à se défendre, en fournissant des armes à portée étendue pour permettre à l'Ukraine de frapper la Russie depuis une distance sécurisée.

00:25 Bilan des victimes dans l'attaque de Sumy monte à dixLe nombre de morts a atteint dix suite à une attaque russe contre un hôpital de Sumy, une ville située le long de la frontière ukrainienne. Le ministre de l'Intérieur ukrainien, Igor Klymenko, a fait état de cette situation, expliquant qu'un premier décès avait eu lieu lors de l'attaque initiale de l'hôpital, suivi d'une nouvelle vague de bombardements pendant l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de mener une "guerre contre les hôpitaux".

