- Zelensky revendique un contrôle significatif sur une région importante du territoire russe.

L'Ukraine a remporté de nouvelles victoires dans sa contre-attaque contre la région russe de Kursk, selon une déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les forces ukrainiennes ont actuellement le contrôle de plus de 1 250 kilomètres carrés de territoire ennemi et de 92 localités, a déclaré Zelensky lors d'un discours aux diplomates et officiels ukrainiens. L'objectif stratégique de minimiser la menace pour la région frontalière de Sumy a été atteint. De plus, Zelensky a annoncé que cette offensive constituait la plus grande réussite en termes de capture de soldats russes depuis le début de la guerre.

Il a mentionné que les soldats russes capturés seraient échangés contre des prisonniers de guerre ukrainiens. Jusqu'à présent, dans le conflit, on estime que la Russie a capturé plus de prisonniers ukrainiens que l'inverse.

Zelensky: L'offensive était considérée comme impossible

Zelensky a décrit l'opération comme un triomphe majeur. Il y a encore quelques mois, personne n'aurait imaginé une telle victoire. Les critiques avaient rejeté l'idée même d'entreprendre une telle opération comme franchir la "ligne rouge" la plus rouge pour la Russie. Des préparatifs secrets ont donc été faits. Mais le succès actuel, selon Zelensky, démontre l'incapacité de Vladimir Poutine à protéger son territoire contre ces contre-attaques. Cela a également conduit à une réévaluation parmi les alliances occidentales, a-t-il ajouté, en exhortant ses diplomates à continuer de chercher activement un soutien militaire.

Les déclarations de Zelensky sur les gains territoriaux dépassent la plupart des prévisions précédentes faites par les analystes militaires. Il y a encore quelques jours, la plateforme en ligne indépendante Meduza estimait les gains de terrain à 862 kilomètres carrés dans la région contestée de Kursk, en se basant sur des photographies et des vidéos. Cependant, la plupart des experts reconnaissent l'imprécision de leurs estimations en raison du manque de matériel visuel. En particulier, l'armée ukrainienne est prudente dans la publication d'informations pour éviter de mettre en danger leur avancée.

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie dans la région de Kursk a connu des développements significatifs, avec l'Ukraine qui a remporté de nombreuses victoires dans sa contre-attaque. Zelensky, dans son discours, a fait référence à ces opérations comme franchir la "ligne rouge" la plus rouge pour la Russie, qui étaient autrefois considérées comme impossibles.

