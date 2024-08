- Zelensky propose d'utiliser une contre-offensive pour épuiser les stocks de la Russie

En offensive des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk, le président Volodymyr Zelenskyy voit une débilitation à long terme de l'armée adverse. Il a décrit les pertes russes comme "extêmement avantageuses" pour la défense de l'Ukraine, lors de son allocution vidéo du soir. "Il s'agit de détruire les lignes d'approvisionnement de l'armée russe et d'épuiser ses ressources", a précisé Zelenskyy. "Nous devons infliger des dommages maximums à toutes les positions russes, et nous le faisons."

Selon le "Washington Post", l'Ukraine a lancé une autre tentative de pousser vers le territoire russe, en direction de Belgorod. Cependant, les unités russes étaient déjà en alerte maximale dans cette région suite aux événements dans la région de Kursk, et l'avancée ukrainienne avait déjà été stoppée près de la frontière.

Le commandant en chef Oleksandr Syrskyi a rapporté que les troupes ukrainiennes avaient avancé de un à trois kilomètres dans la région de Kursk. "Les combats se déroulent le long de toute la ligne de front", a-t-il déclaré dans une vidéo du soir. "La situation est globalement sous contrôle."

Syrskyi a également briefé Zelenskyy sur la situation sur d'autres sections du front, en mettant l'accent sur celles à Pokrovsk et Torez aux abords de la région de Donbass, qui est sous contrôle russe dans l'est de l'Ukraine. Zelenskyy n'a pas fourni plus de détails.

Le quartier général à Kyiv a rapporté 23 attaques des troupes russes à Pokrovsk. "Les défenseurs ont repoussé 17 attaques, avec six combats supplémentaires en cours", a-t-il indiqué le soir. Huit attaques russes ont été repoussées à Torez. Au cours des combats, l'aviation russe a bombardé à la fois Torez et les petites villes de New York et Nelipivka. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

La Russie poursuit une guerre d'agression inlassable contre l'Ukraine depuis plus de deux ans et demi, capturant de plus vastes territoires dans l'est du pays voisin. Dans une tentative d'arrêter les avancées supplémentaires, l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive dans la région russe de Kursk. Cela pourrait également renforcer la position de négociation de l'Ukraine dans toute négociation future entre Moscou et Kyiv.

L'ambassadeur Lambsdorff : Moscou n'est pas intéressé par les négociations

L'ambassadeur allemand à Moscou, Alexander Graf Lambsdorff, ne voit pas de possibilités de négociations de paix dans le conflit ukrainien pour le moment. "Actuellement, la partie russe ne donne aucun signe de volonté de négocier, mais exige des préconditions très larges", a déclaré Lambsdorff, qui est ambassadeur depuis environ un an, dans une interview avec le "Bonn General-Anzeiger".

Si le président russe Vladimir Poutine déclare qu'il n'est prêt à négocier avec la partie ukrainienne que si elle se retire complètement de tous les territoires que la Russie prétend avoir annexés, y compris ceux qui ne sont pas sous le contrôle militaire russe, "il est clair qu'il n'y a pas de sincérité derrière cela", a déclaré Lambsdorff.

Le travail de l'ambassade allemande à Moscou est axé sur la possibilité d'agir si la position de Moscou change. "Car un jour, la Russie doit également reconnaître qu'elle a réalisé Significativement moins avec cette guerre qu'elle n'avait initialement prévu, qu'elle s'inflige des dommages internationaux importants et qu'elle se trouve dans une économie de guerre surchauffée qui ne sera pas durable."

L'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk a alarmé la Russie, a déclaré Lambsdorff. C'était un coup dur pour les gardes-frontières, les services de renseignement, l'armée, la défense civile et même la population, car les troupes ukrainiennes ont pu mener une telle opération.

Les chefs des centres de recrutement arrêtés

Entre-temps, en Ukraine, les chefs de deux centres de recrutement près de Kyiv ont été arrêtés pour avoir accepté des pots-de-vin pour exonérer des conscrits du service militaire. "Ukrajinska Prawda" a rapporté que des liasses de billets ont été saisies lors de perquisitions dans les bureaux et les résidences des banlieues de Bucha et Boryspil. Les chefs des centres de recrutement et leurs complices auraient empoché au total environ un million de dollars (environ 900 000 euros).

Les premières enquêtes suggèrent que les chefs ont fourni de faux certificats médicaux déclarant les jeunes hommes inaptes au service et les exemptant de toute autre inscription. Jusqu'à présent, 20 individus ont été identifiés qui ont tenté d'échapper au service militaire de cette manière.

De nombreux Ukrainiens jeunes cherchent à éviter la conscription pour diverses raisons et par divers moyens. De nombreux jeunes essaient simplement de franchir la frontière verte avec les pays voisins. Avec les contrôles accrus, les contrebandiers trouvent de nouveaux moyens de transporter les déserteurs à l'étranger - principalement en Roumanie - contre de fortes sommes.

De nombreux Russes évitent également la conscription en fuyant à l'étranger. Depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers d'hommes ont quitté la Russie et se sont installés dans des pays voisins, entre autres.

Suite à la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kursk, le président russe Vladimir Poutine pourrait réévaluer sa position dans les futures négociations avec l'Ukraine. Les avancées réussies ont affaibli les positions et les ressources de la Russie, ce qui pourrait la rendre plus disposée au dialogue.

Pour contrer l'avancée de l'Ukraine, la Russie a intensifié ses campagnes de bombardement dans des villes comme Torez, démontrant sa volonté d'employer des tactiques agressives en réponse à la contre-attaque ukrainienne.

