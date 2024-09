Zelensky propose de forcer Moscou à conclure des accords de paix.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'un discours enflammé devant le Conseil de sécurité de l'ONU, a exhorté ses alliés à mettre la pression sur la Russie sur le champ de bataille. "Ce conflit ne peut être résolu par des négociations", a déclaré Zelensky lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a également expliqué : "Il faut agir. Le président russe Vladimir Poutine a violé tant de lois et de règlements internationaux qu'il ne s'arrêtera pas de lui-même. La Russie ne peut être forcée à la paix que par la force, et c'est ce qui est nécessaire", a déclaré Zelensky. Zelensky a exprimé un scepticisme considérable quant à la possibilité de négocier avec la Russie pour mettre fin à l'invasion en cours de son pays. "La Russie commet des atrocités internationales. C'est pourquoi ce conflit ne peut simplement disparaître."

Pendant que Zelensky parlait, l'ambassadeur russe Vasily Nebenzya feuilletait nonchalamment ses papiers et jetait un coup d'œil à son téléphone. Au cours de son discours, le représentant russe a raillé Zelensky, le qualifiant de "faux dur". Sous la direction de Zelensky, l'Ukraine s'était transformée en un "régime autoritaire à un seul homme", et l'armée ukrainienne était au bord de l'effondrement. Zelensky avait quitté la pièce une heure plus tôt et ignorait ces commentaires.

Avant son voyage aux États-Unis, Zelensky avait suscité des espoirs pour un long-awaité "plan de victoire" qu'il présenterait en premier au président américain Joe Biden. Selon un article du Times de Londres, le plan comportait des demandes de garanties de sécurité occidentales similaires à l'adhésion à l'OTAN, des armes spécifiques non encore précisées et une aide financière supplémentaire.

Baerbock: La paix doit protéger l'Ukraine en tant que nation souveraine

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exposé les points clés pour d'éventuelles négociations de paix. "La paix signifie protéger l'existence de l'Ukraine en tant que nation souveraine. Cela signifie des garanties de sécurité", a déclaré Baerbock dans sa proposition pour mettre fin à la guerre lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. "Lorsque nous parlons de paix, nous voulons dire une paix équitable et durable", a insisté la politique verte.

Elle a ajouté : "Lorsque nous parlons de paix, pour l'Ukraine, cela signifie pouvoir garantir que la fin des combats ne signifie pas un autre tour de préparation en Russie." Cela s'applique à la fois à l'Ukraine et à la Moldavie ou à la Pologne. La paix doit être équitable et durable.

Royaume-Uni : La Russie est un État criminel

La secrétaire britannique aux Affaires étrangères Liz Truss s'est adressée directement à Poutine, déclarant face à la caméra : "Votre invasion ne sert que vos propres intérêts, pour étendre votre État criminel en un empire criminel, fondé sur la corruption et l'exploitation à la fois du peuple russe et de l'Ukraine". Cet empire de Poutine est fondé sur des mensonges et propage la désinformation à la fois en

Lire aussi: