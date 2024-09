- Zelensky préconise de frapper les bases aériennes russes.

Après les dernières frappes aériennes russes sur les villes ukrainiennes, le président Zelensky a réitéré sa demande à l'Occident d'autoriser des attaques au-delà des frontières russes. Zelensky a déclaré dans un message vidéo nocturne que les frappes aériennes russes ne pouvaient être arrêtées que en attaquant les bases militaires russes en profondeur sur le territoire ennemi et en perturbant la logistique du terrorisme russe.

Pour ce faire, les officiels ukrainiens discutent avec leurs homologues américains à Washington. Selon les sources d'information ukrainiennes, les États-Unis ont reçu une liste de cibles potentielles pour ces frappes ukrainiennes à l'aide d'armes à longue portée fabriquées aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux.

"Nettoyer le ciel ukrainien des bombes guidées russes est une étape cruciale pour contraindre la Russie à mettre fin au conflit et à chercher une paix équitable", a déclaré Zelensky. À Kharkiv seul, six personnes ont été tuées et 99 blessées dans une frappe aérienne russe qui a touché un immeuble d'appartements à plusieurs étages, selon les rapports récents en Ukraine. "Et cela ne concerne que Kharkiv, et c'est seulement une journée d'attaques russes", a insisté Zelensky.

Zelensky a fait appel aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la France et à l'Allemagne, en déclarant : "Nous devons être en mesure de protéger correctement et pleinement l'Ukraine et le peuple ukrainien". Il a ajouté : "Nous avons besoin d'autorisation pour les attaques à longue portée et de vos missiles et roquettes à longue portée".

Jusqu'à présent, les alliés occidentaux ont refusé à l'Ukraine l'autorisation d'attaquer des cibles sur le territoire russe avec les armes lourdes fournies. Par conséquent, l'armée ukrainienne prévoit d'attaquer ces cibles à l'aide de drones de combat nationaux, bien que leur puissance explosive soit limitée.

L'Ukraine attend avec impatience les systèmes de défense aérienne supplémentaires

À la veille de la nouvelle année scolaire, l'Ukraine attend avec impatience les systèmes de défense aérienne supplémentaires promis. Zelensky a déclaré qu'ils étaient nécessaires "pour fournir plus de sécurité à nos enfants ukrainiens à l'école, à nos villes et à notre secteur énergétique". Il espère une mise en œuvre immédiate des accords Previously agreed, mais n'a pas fourni de détails spécifiques.

Il y a eu de nombreux heurts le long des lignes de front orientales en Ukraine entre les défenseurs ukrainiens et les attaquants russes. Selon le quartier général de Kyiv, il y a eu un total de 109 conflits armés au cours de la journée.

Une fois de plus, le centre des combats était autour de la ville de Pokrovsk à la périphérie de Donbass. Là, les unités russes ont lancé 23 attaques avec appui d'artillerie contre les lignes de défense ukrainiennes, qui ont été rapportées comme ayant été repoussées. Des attaques russes ont également été signalées aux environs du village voisin de Kuracheve. Cependant, ces rapports n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Des tirs d'artillerie russes ont secoué la région de Sumy, avec au moins 15 différents

Lire aussi: