Zelensky préconise de frapper les bases aériennes russes.

À la suite des récents raids aériens russes sur les zones urbaines ukrainiennes, le président Zelenskyy a renforcé sa demande à l'Occident d'autoriser des contre-attaques sur le territoire russe. Selon Zelenskyy, cela nécessiterait de frapper les bases aériennes russes et de perturber la logistique de l'agression russe. Les négociations ukrainiennes avec les parties concernées à Washington se poursuivent à cet égard.

Selon les sources d'information ukrainiennes, le côté américain a été présenté avec une liste de cibles potentielles pour de telles frappes ukrainiennes à l'aide d'armes à longue portée d'origine occidentale. Zelenskyy a commenté : "Libérer les cieux ukrainiens des bombes guidées russes est une étape importante pour contraindre la Russie à chercher une cessation de la guerre et une paix équitable." À Kharkiv seul, une frappe aérienne sur un bâtiment résidentiel a fait six morts et 99 blessés.

Zelenskyy a plaidé : "Je m'adresse aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la France et à l'Allemagne : nous devons être capables de défendre pleinement l'Ukraine et son peuple. Nous avons besoin de l'autorisation pour les frappes à longue portée et de vos missiles et roquettes à longue portée."

Systèmes de défense aérienne supplémentaires urgemment requis pour la nouvelle année scolaire

Jusqu'à présent, l'Occident a refusé d'approuver l'utilisation d'armes lourdes livrées pour frapper le territoire russe. Par conséquent, l'armée ukrainienne dépend des drones de combat produits localement pour attaquer ces cibles. Cependant, ces drones ont une capacité explosive limitée.

À mesure que la nouvelle année scolaire approche, l'Ukraine attend avec impatience la livraison des systèmes de défense aérienne supplémentaires promis. Ces derniers sont essentiels, a déclaré Zelenskyy, "pour renforcer la sécurité de nos enfants ukrainiens dans les écoles, les villes et le secteur de l'énergie". Il a espéré une mise en œuvre rapide des accords existants, sans fournir de détails.

Le long des lignes de front est, les accrochages entre les défenseurs ukrainiens et les attaquants russes se poursuivent sans relâche. Le quartier général de Kyiv a rapporté un total de 109 conflits armés dans la journée. La plupart des combats se sont concentrés autour de Pokrovsk, une ville à la périphérie de Donbass, où les unités russes ont pris pour cible les lignes de défense ukrainiennes avec un soutien d'artillerie 23 fois. Des repoussements ont été rapportés, selon les rapports. Des attaques russes ont également été signalées aux environs de Kuracheve. Ces rapports restent non vérifiés.

Souchcha "est en train d'être rasée par les Russes"

Des bombardements d'artillerie russes intenses ont été signalés dans la région de Sumy. Au moins 15 différents établissements ont été bombardés, selon ces rapports. La région de Sumy sert de route d'approvisionnement cruciale pour les troupes ukrainiennes qui avancent dans la région de Kursk russe. Aucun mise à jour n'a été fournie par le côté ukrainien quant à la progression de cette offensive.

Des frappes d'artillerie russes massives ont également été signalées dans la ville ukrainienne occupée de Sudzha dans la région de Kursk. L'armée russe est reportedly en train de démolir systématiquement sa propre ville, qui abrite encore environ 200 de ses 5 000 habitants d'origine, a commenté les médias ukrainiens. "Même si Sudzha est derrière les lignes de front, les Russes sont en train de raser la ville", a noté l'agence Unian. L'Ukraine a désigné Sudzha comme le quartier général de ses opérations militaires dans la région de Kursk.

La communauté internationale continue de surveiller de près la situation qui se degrade en Ukraine, à la suite de la demande de Zelenskyy d'autorisation de lancer des contre-attaques sur le territoire russe en réponse à l'attaque contre l'Ukraine. Malgré le manque d'approbation occidentale pour frapper le sol russe, l'Ukraine attend avec impatience la livraison de systèmes de défense aérienne supplémentaires pour renforcer ses capacités de défense.

Lire aussi: