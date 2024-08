- Zelensky met en garde la Russie contre les conséquences de ses attaques aériennes

Après des frappes aériennes intenses de la Russie en Ukraine, le président Zelensky a annoncé une contre-attaque. Il a révélé que le pays se prépare à sa riposte en utilisant des avions de chasse F-16 fournis par l'Occident, comme il l'a déclaré dans son discours du soir. Des rapports de Kyiv affirment que la Russie a attaqué l'Ukraine avec 236 missiles, missiles de croisière et drones, entraînant au moins 7 morts et 47 blessés. L'Ukraine fait face à une invasion russe depuis février 2022.

Zelensky n'a pas révélé de détails sur la future contre-attaque. Cependant, il a mentionné l'offensive ukrainienne en cours dans la région russe de Kursk, qui se poursuit depuis trois semaines maintenant. Les forces ukrainiennes ont étendu leur contrôle ici et capturé plus de prisonniers de guerre russes, améliorant les perspectives pour les échanges de prisonniers.

Zelensky : l'offensive de Kursk compense le retard dans l'approbation des armes

Le président a expliqué l'invasion de Kursk en déclarant que les alliés occidentaux n'ont pas encore autorisé l'utilisation d'armes à longue portée sur le sol russe. La présence de troupes ukrainiennes et leurs efforts pour neutraliser la menace russe servent de compensation pour le manque d'approbation.

Le 6 août, l'Ukraine a infiltré la région de Kursk avec environ 10 000 soldats. Zelensky avait également laissé entendre qu'il renforcerait la pression sur Moscou pour initier des pourparlers en vue d'un accord de paix équitable. Cependant, la Russie a invalidé ces pourparlers après l'invasion.

Zelensky annonce des mesures contre la corruption

Dans son discours, Zelensky a également abordé les questions internes liées à la lutte de l'Ukraine contre la guerre agressive de la Russie. Il a rapporté l'existence de collaborateurs et des procédures judiciaires contre les Ukrainiens qui soutiennent l'agression russe ou même participent au conflit contre Kyiv. Le service de sécurité ukrainien partage régulièrement des mises à jour sur les arrestations et verdicts dans ces cas.

During a meeting with the heads of the Prosecutor General's Office and the border guard, Zelensky focused on illegal emigration from the country. Many Ukrainians attempting to evade military service bribe smugglers to leave the country via the unguarded border. Zelensky unveiled a plan to address these issues. He also plans to combat corruption in conscription offices, where some conscripts allegedly pay to secure exemptions from military service by obtaining a certificate of unfitness.

Zelensky's announcement of a counterstrike against Russia remains vague, but the ongoing Ukrainian offensive in Kursk suggests a possible escalation in the war.

The presence of this war in Kursk has highlighted the need for Ukraine to confront corruption within its conscription processes, as some conscripts reportedly pay to secure exemptions from military service.

