- Zelensky mentionne: La restauration des infrastructures énergétiques endommagées est en cours.

Après l'une des plus importantes attaques contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, la Russie a lancé 127 missiles et missiles de croisière, ainsi que 109 drones, sur différentes régions ukrainiennes, selon les mises à jour militaires de Kyiv. Sur les 236 drones et missiles, la défense aérienne ukrainienne a réussi à en intercepter 201, selon les dernières déclarations. Des dommages importants ont été signalés dans le secteur de l'énergie du pays.

Le président Volodymyr Zelenskyy a commenté la situation après une réunion avec les autorités militaires, déclarant que l'État agresseur avait ciblé des civils avec des bombes à cluster. Ces dispositifs explosifs devaient être désactivés avant que les réparations de l'infrastructure énergétique ne puissent commencer.

Cette attaque a été considérée comme une riposte de la Russie suite à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk lancée le 6 août. L'offensive, qui a impliqué initialement environ 10 000 soldats, se déroulait depuis trois semaines lorsque ces événements ont eu lieu. Les experts estiment que l'Ukraine sera capable de maintenir le contrôle sur les villes occupées par la Russie pendant plusieurs mois.

Zelenskyy a également abordé la restauration des installations énergétiques endommagées avec des responsables concernés, tout en discutant de l'efficacité de la défense aérienne au niveau régional. Dans un message vidéo précédent, il avait plaidé en faveur d'armes supplémentaires et de la libération de missiles occidentaux à longue portée pour frapper le territoire russe, bien qu'il y ait actuellement des restrictions à leur utilisation.

Syrskyj a rapporté sa conversation avec le Commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe, Christopher G. Cavoli, sur la plateforme de messagerie Telegram. La discussion a porté sur la situation sur le front, l'amélioration de la défense aérienne et la protection des villes et de l'infrastructure critique contre les attaques constantes de la Fédération de Russie. Syrskyj a apparemment souligné le besoin d'armes, de munitions supplémentaires et d'équipement militaire sans fournir de détails.

Au-delà des gains territoriaux de l'offensive dans la région russe de Kursk, l'Ukraine continue de faire face à une forte pression dans ses régions orientales. Dans la région de Donetsk, les avancées russes ont entraîné l'élaboration de plans de renfort lors d'une réunion dirigée par la direction militaire. Récemment, les troupes russes ont déclaré avoir capturé plusieurs villes dans la région de Donetsk.

Les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont réussi à intercepter de nombreux missiles lancés par avion lors de l'attaque russe, démontrant leur efficacité. Malgré cela, des dommages ont toujours été infligés au secteur énergétique du pays, nécessitant la désactivation des bombes à cluster avant que les réparations ne puissent commencer.

