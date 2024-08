- Zelensky: L'avancée à Koursk nous rapproche de notre objectif

Kyiv/Kursk (dpa) - Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que son pays prend de l'élan sur le plan militaire à mesure qu'il progresse sur le territoire russe. "L'Ukraine peut atteindre ses objectifs, défendre ses intérêts et protéger son indépendance", a-t-il déclaré dans son discours vidéo du soir diffusé depuis Kyiv. L'armée ukrainienne a désormais pris le contrôle de 74 localités dans la région de Kursk - deux fois plus que ce que la Russie prétend. Ni l'une ni l'autre de ces allégations ne peuvent être vérifiées.

Selon le gouverneur de la région de Kursk, Alexei Smirnov, 28 localités sont sous le contrôle de l'ennemi. Le projet ukrainien DeepState estime qu'environ 44 localités russes sont sous le contrôle de Kyiv.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a rapporté à Zelensky que ses troupes avaient avancé de un à trois kilomètres dans certaines directions, capturant ainsi 40 kilomètres carrés de territoire dans la région de Kursk.

Précédemment, Syrsky avait rapporté que depuis le début de l'offensive il y a une semaine, une superficie d'environ 1 000 kilomètres carrés avait été prise. Cela représenterait plus du double de la superficie que l'armée russe prétend avoir capturée dans l'est de l'Ukraine depuis le début de l'année. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés.

Au cours d'une conversation avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, lundi, Smirnov a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient avancé jusqu'à 12 kilomètres à l'intérieur de la région de Kursk sur un front de 40 kilomètres. Des sources ukrainiennes ont fait état d'une profondeur d'environ 30 kilomètres.

L'offensive de Kursk de l'Ukraine poursuit plusieurs objectifs

Avec son offensive terrestre sans précédent sur le territoire russe, l'Ukraine poursuit plusieurs objectifs selon Zelensky. La progression de ses troupes vise avant tout à faire pression sur Moscou pour qu'il engage des négociations de paix après presque deux ans et demi d'agression contre l'Ukraine. Zelensky a déclaré qu'une paix juste s'en trouverait ainsi rapprochée.

Les territoires capturés peuvent être utilisés par Kyiv comme moyen de pression dans les négociations, alors qu'il cherche à récupérer ses territoires occupés par les troupes russes dans l'est et le sud de l'Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a souligné que la partie ukrainienne, à la différence de la Russie, ne procédait pas à l'annexion de territoire étranger.

Zelensky a également souligné qu'il avait besoin des nouveaux prisonniers de guerre russes pour un échange avec les Ukrainiens. Des centaines de Russes se sont déjà rendus à la captivité ukrainienne, a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils étaient mieux traités que dans l'armée russe. Zelensky est apparu détendu et souriant lors de ses apparitions à Kyiv, chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Kyiv et Moscou ont déjà échangé des prisonniers à plusieurs reprises.

Zelensky a une fois de plus loué les soldats ukrainiens qui ont pénétré en Russie et a ordonné qu'ils reçoivent leur argent et tout ce dont ils ont besoin dans l'ordre. "Nous avons tous besoin de la même unité et de la même efficacité que nous avons montrées lors des premières semaines et des premiers mois de cette guerre, lorsque l'Ukraine a pris l'initiative et a commencé à renverser la tendance en sa faveur", a déclaré le président. Avec l'incursion dans la région de Kursk, le pays a une fois de plus prouvé ce dont il était capable.

Les combats continuent de faire rage dans la région de Kursk

Dans la région de Kursk, les autorités continuent d'évacuer la population alors que les combats font rage. Des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur foyer pour chercher refuge. Les chiffres officiels font état de 12 morts civils jusqu'à présent, avec plus de 120 personnes blessées.

Le gouverneur en exercice, Smirnov, a encouragé la population et lui a rappelé que 81 ans plus tôt, l'Armée rouge, lors de la célèbre bataille de Kursk pendant la Seconde Guerre mondiale, avait réussi à repousser l'offensive majeure de l'Allemagne nazie sous la dictature d'Adolf Hitler. Il s'agissait de la plus grande bataille de chars de l'histoire. Cette fois-ci aussi, la Russie sortira victorieuse, a déclaré Smirnov. Il a également remercié les régions de Russie d'où l'aide humanitaire affluait.

Des blogueurs militaires russes ont rapporté que les forces ukrainiennes continuaient leurs tentatives d'avancer vers le nord en direction de Kursk, en utilisant des frappes aériennes, selon le canal Telegram Rybar. Dans le district de Korenewo, les attaques des forces ukrainiennes ont été repoussées ; cependant, au sud-ouest de la ville de Sudja, les troupes russes ont perdu le contrôle de la ville de Plechovo. Le ministère de la Défense russe a également fourni des informations non vérifiées selon lesquelles l'armée continuait de repousser les tentatives des forces ukrainiennes de pénétrer plus profondément dans la région de Kursk.

