Zelensky exprime son optimisme quant à l'Ukraine recevant les milliards promis en aide financière

Ukraine Impatiente d'Obtenir une Distribution Rapide de l'Aide Promise de l'Occident, y compris les Fonds Issus des Biens Russes Gelés

Le président Volodymyr Zelensky a exprimé son espoir de voir une distribution rapide de l'aide massive promise par l'Occident, qui sera également financée par les revenus tirés des actifs gouvernementaux russes gelés. Malgré les multiples raisons politiques avancées par les alliés de Zelensky, il a déclaré lors de son adresse vidéo nocturne : "Cependant, nous avons besoin d'une solution pratique." L'Ukraine dépend des revenus des actifs russes gelés pour faire face à l'agression russe. "Les dialogues ont duré trop longtemps, et nous exigeons des actions décisives maintenant", a-t-il affirmé.

Le G7, les sept principales puissances industrielles, a convenu d'une nouvelle aide financière pour Kyiv lors de leur sommet en juin. Un prêt significatif de 50 milliards de dollars sera garanti grâce aux intérêts sur les actifs russes gelés.

21:52 Poutine Vante les Relations Commerciales Étroites avec la Chine

Le président russe Vladimir Poutine a vanté la coopération renforcée avec la Chine, déclarant : "Nos liens commerciaux progressent favorablement (...). L'intérêt que montrent les deux gouvernements pour les relations commerciales et économiques porte ses fruits", lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des plans et projets conjoints à grande échelle dans les domaines économique et humanitaire", a poursuivi Poutine. Li a déclaré, selon le Kremlin, que les relations sino-russes étaient à un "sommet sans précédent". La partenariat stratégique entre la Russie et la Chine s'est approfondi depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial important malgré les sanctions occidentales. La Chine se présente comme impartiale quant au conflit ukrainien. Cependant, l'OTAN a décrit la Chine comme un "acteur clé" dans l'offensive russe en juillet.

21:20 La Requête de Bulgakov Rejetée : l Former Député Ministre de la Défense Russe Reste en Détention

Le ancien député ministre de la Défense russe Dmitri Bulgakov restera en détention pour des accusations de corruption. Sa demande de mise en liberté sous caution dans des conditions strictes et son appel contre la détention ont été rejetés, a rapporté TASS. Bulgakov était responsable de l'approvisionnement de l'armée russe avant son licenciement. De plus, le tribunal de Moscou a ordonné la détention de deux présumés associés de Bulgakov. Leur entreprise est accusée d'avoir remporté neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024, entraînant des dommages d'environ 500 000 euros.

21:00 Zelensky : Renforcements à Pokrovsk

Le président Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine renforçait ses forces dans la région contestée de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Il a déclaré lors d'une adresse télévisée qu'ils étaient conscients des intentions des troupes russes dans la région. Parallèlement, l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, avec certaines zones sous contrôle ukrainien. Zelensky n'a fourni aucun détail supplémentaire.

20:41 Les Ukrainiens en Hongrie Menacés de Perte d'Hébergement après un Décret

Suite à la mise en œuvre d'un décret en Hongrie qui exclut le statut d'asile général pour les réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent de perdre leur hébergement. Des shelters privés pour réfugiés ont déjà commencé à expulser des Ukrainiens, selon l'organisation Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés ont été contraints de quitter une maison d'hôtes sous la surveillance de la police, comme l'a observé un photographe de l'AFP. La plupart étaient des femmes et des enfants roms de la région transcarpathienne de l'ouest de l'Ukraine, où il y a une importante minorité hongroise.

20:14 Scholz S'engage à Apporter un Soutien Complet à la Moldavie, Voisine de l'Ukraine

Malgré les troubles dans sa coalition, Scholz, peu après ses vacances d'été, s'est rendu à son premier voyage à l'étranger. En Moldavie, le pays voisin de l'Ukraine qui fait face à des tentatives significatives de déstabilisation par la Russie, Scholz a affirmé la solidarité de l'Allemagne et a promis une aide supplémentaire pour le pays candidat à l'UE, ainsi qu'un soutien continu à l'Ukraine. Cependant, un accord avec la Moldavie visant à lutter contre l'immigration irrégulière, que le gouvernement allemand cherche à conclure, n'a pas pu être signé lors de la visite. "Nous soutiendrons la République de Moldavie dans la mesure de nos possibilités", a déclaré Scholz après une réunion avec la présidente moldave Maia Sandu dans la capitale Chisinau. Il a noté que la Russie et les acteurs pro-russes dans l'ancienne république soviétique tentaient de déstabiliser le pays.

**19:36 Borrell Plaide en Faveur de la Possibilité pour l'Ukraine d'Utiliser des Armes Occidental

18:44 Conflit en Ukraine de l'Est : les villageois fuient les communautés frontalièresAvec l'escalade du conflit dans l'est de l'Ukraine, de nombreux résidents ont évacué les villages situés près des zones de combat actives. Les habitants du village de Myrnohrad, situé à environ 10 kilomètres des zones de combat, ont partagé avec AFP leurs expériences d'être chassés de leurs maisons en raison des attaques russes intensives. Les reporters d'AFP sur place ont vu plusieurs maisons en flammes suite aux attaques russes.

18:04 Discussions sur la collaboration énergétique entre la Russie et la ChineAu cours de la visite du Premier ministre chinois Li Qiang à Moscou, les deux pays ont exploré une collaboration plus étroite dans le secteur de l'énergie. Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a déclaré que la Russie était actuellement le principal fournisseur de pétrole brut de la Chine. Il a également déclaré, selon TASS, que la Russie deviendrait prochainement le principal exportateur de gaz naturel. Li Qiang a reportedly souligné l'ampleur croissante et la qualité accrue des partenariats stratégiques dans le secteur de l'énergie. Bien que la Chine considère le conflit russo-ukrainien comme une perturbation de l'ordre international, elle réaffirme son soutien à la Russie sur cette question.

17:33 L'Ukraine rejoint la Cour pénale internationale avec une condition spécifiqueL'Ukraine a rejoint la Cour pénale internationale (CPI), mais avec une réserve pour son armée. Le parlement ukrainien, avec un vote de 281-1 et 22 abstentions, a ratifié le Statut de Rome de la CPI, comme l'a déclaré le député Yaroslav Shelesnyak sur Telegram. L'Ukraine a signé le Statut de Rome en 2000 mais ne l'avait pas encore ratifié. Le Statut sert de base à la CPI, qui traite des crimes tels que le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Cependant, la législation récemment adoptée stipule que l'Ukraine ne reconnaîtra pas la juridiction de la CPI sur les crimes de guerre concernant les forces armées ukrainiennes pendant sept ans. Cette décision est motivée par la crainte que les actions militaires contre les forces russes puissent être classées comme crimes de guerre.

17:15 La Russie est le seul pays à décliner une invitation du Conseil de sécurité des Nations uniesLa Russie est le seul pays à avoir décliné une invitation de la Suisse pour que les membres du Conseil de sécurité des Nations unies se rendent en Suisse les 25 et 26 août. Les diplomates représentant les 13 autres pays se rendront à Genève, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères suisse basé à Berne. L'ambassade de Russie à New York n'a pas encore fourni d'explication à ce jour. La Russie a classé la Suisse comme "pays hostile" en raison de la mise en œuvre par l'UE de sanctions contre la Russie suite au conflit en Ukraine. La Suisse est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies aux côtés de la Russie, de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, ainsi que de plusieurs autres membres non permanents (Algerie, Équateur, Guyana, Japon, Malte, Mozambique, Corée du Sud, Sierra Leone et Slovénie). Leur mandat dure deux ans. Le but de ce voyage est de célébrer le 75e anniversaire des conventions de Genève.

16:49 Moscou victime d'une des plus importantes attaques de dronesL'attaque de drones récente sur Moscou, orchestrée par l'Ukraine, a été qualifiée par le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, comme l'une des plus importantes depuis le début du conflit il y a deux ans et demi. Certains drones ont été interceptés dans la région de Podolsk, à environ 38 kilomètres du Kremlin, selon le communiqué de Sobyanin sur Telegram. Le ministère de la Défense russe a confirmé la neutralisation de 11 objets aériens ciblant la région de la capitale. L'armée russe a rapporté avoir détruit plus de 45 drones survolant la Russie. Les contre-attaques de la Russie vers l'Ukraine ont entraîné l'interception de près de 70 drones par l'armée de l'air ukrainienne, la plupart ayant été repoussés avec succès. Bien que la capitale soit restée indemne, l'attaque est considérée comme l'une des plus importantes tentatives d'attaque de Moscou à l'aide de drones, selon le maire Sobyanin.

16:20 L'Église orthodoxe d'Ukraine appelle à un passage à une Église orthodoxe indépendanteLe chef spirituel de l'Église orthodoxe indépendante d'Ukraine, le Métropolite Epifaniy, a appelé les partisans de l'Église orthodoxe pro-russe à faire le saut. Cette décision suit la décision du parlement ukrainien d'interdire toutes les organisations religieuses ayant des liens avec la Russie. Le Métropolite Epifaniy a exhorté les chrétiens orthodoxes en Ukraine à se libérer de l'influence russe, en affirmant qu'ils ont la liberté de le faire en vertu de la loi nouvellement mise en œuvre. Il les a exhortés à abandonner le joug religieux russe et à rejoindre l'Église orthodoxe ukrainienne.

15:28 Élections dans la région de Kursk reportées dans sept zonesEn réponse à l'attaque ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, le gouvernement russe a décidé de reporter les élections locales dans sept zones de la région. La Commission électorale centrale est d'accord avec la proposition de la Commission électorale de la région de Kursk pour reporter les élections dans ces localités. Les élections auront lieu une fois que la "sécurité complète des électeurs" sera garantie. Dans le reste de la région de Kursk, les élections pour le poste de gouverneur de la région sont toujours prévues entre le 28 août et le 8 septembre. L'armée ukrainienne a occupé plusieurs zones dans la région de Kursk depuis le début de son offensive le 6 août, ce qui a entraîné le déplacement de plus de 120 000 civils.

15:07 L'Ukraine confirme l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russeL'Ukraine a admis avoir utilisé des roquettes HIMARS américaines pour attaquer des ponts de remplacement dans la région de Kursk en Russie. Des soldats ukrainiens ont annoncé via le service de messagerie Telegram qu'ils détruisaient activement les ponts. Il s'agit de la première confirmation de l'utilisation par l'Ukraine d'armes occidentales dans son attaque sur le territoire russe. Bien que des pays comme les États-Unis et l'Allemagne n'y aient pas élevé d'objections, la Russie a critiqué cela comme une escalade du conflit. Des experts militaires avaient déjà soupçonné que des roquettes HIMARS étaient impliquées dans la destruction d'au moins trois ponts originaux sur la rivière Seim. La destruction rend plus difficile l'approvisionnement de la région et le lancement d'une contre-attaque par l'armée russe.

14:52 Des drones ukrainiens abattus près de MoscouDes drones ukrainiens se rapprochent à nouveau de Moscou. L'armée russe a rapporté avoir abattu au moins dix drones, causant des explosions importantes dans le ciel. L'ampleur des dommages ou des pertes humaines reste inconnue.

14:25 L'Allemagne évalue que la Russie n'a pas l'intention de négocierLe ministère allemand des Affaires étrangères estime que la Russie n'a pas l'intention de mettre fin à la guerre par des négociations. Au lieu de commencer des pourparlers de paix avec l'Ukraine, la Russie réclame l'annexion des territoires sous son contrôle. Le porte-parole allemand maintient que l'Ukraine a besoin d'armes appropriées pour contrer la violation du droit international, un sujet populaire dans les campagnes électorales en cours en Thuringe et en Saxe.

13:53 Poutine et Kadyrov renforcent leur alliance en TchétchénieLe président Vladimir Poutine s'est rendu pour la première fois en 13 ans dans la république russe de Tchétchénie. Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie, a accueilli Poutine et lui a offert un cadeau. Bien que leur amitié semble inconditionnelle en surface, le journaliste de ntv Rainer Munz explique que ce n'est pas illimité.

13:30 L'armée russe progresse dans l'est de l'UkraineL'armée russe affirme avoir pris un village dans la région orientale ukrainienne de Donetsk. Les troupes russes affirment avoir "libéré" le village de Schelanne, situé au nord-est de Donetsk, qui est sous contrôle russe. La ville voisine de Prokhorovka est un important hub logistique. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre suggère que le village avait déjà été pris le 18 août.

12:57 L'Ukraine cherche à rejoindre la Cour pénale internationaleLe Parlement ukrainien a ratifié la Convention de Rome, permettant à l'Ukraine de rejoindre la Cour pénale internationale. Cette mesure est une étape importante vers l'intégration dans l'Union européenne. La cour a émis des mandats d'arrêt internationaux contre le président russe Vladimir Poutine, entre autres.

12:45 L'Ukraine repousse une attaque de drones russesLes forces ukrainiennes affirment avoir abattu 50 drones d'attaque russes et probablement détruit 16 autres à l'aide de brouilleurs électroniques pendant la nuit. Un drone est parvenu à retourner en Russie, tandis que la Russie a utilisé deux missiles balistiques et un missile de croisière dans l'attaque. Cependant, seul le missile de croisière a été intercepté. On ne signale pas de dommages significatifs ni de pertes humaines. La Russie n'a pas encore fait de déclaration.

12:22 Les troupes russes repoussent la défense ukrainienne à PokrovskLes forces ukrainiennes font face à de lourdes attaques russes sur le front est à Pokrovsk, selon les rapports militaires. Le quartier général des forces armées ukrainiennes a rapporté 66 attaques russes sur le front de Pokrovsk mardi, toutes repoussées. Cependant, la situation reste difficile, selon le commandant en chef Oleksandr Syrskyi. Les blogs militaires russes affirment que leurs troupes ont progressé à Pokrovsk.

11:50 Medvedev : "Pas de négociations tant que l'ennemi n'est pas vaincu"Il semble peu probable qu'il y ait des négociations entre l'Ukraine et la Russie, selon l'ex-président Dmitri Medvedev, qui est devenu de plus en plus radical ces derniers temps. En tant que vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Medvedev déclare via son Telegram que, compte tenu des gains de l'Ukraine à Kursk, il n'y a pas de place pour un dialogue entre les deux côtés. Il n'y aura pas de discussion entre Moscou et Kyiv tant que l'Ukraine ne sera pas complètement vaincue sur le champ de bataille. "Le bavardage creux des soi-disant partisans de la paix sur l'idée noble de la paix est terminé. Tout le monde reconnaît la réalité de la situation, même s'ils ne peuvent pas la dire tout haut", déclare Medvedev. "Il n'y aura pas de négociations tant que l'ennemi ne sera pas complètement et utterly vaincu."

11:22 Escalade de la violence par les mercenaires de Wagner en AfriqueLes mercenaires russes jouent un rôle important en Afrique depuis un an, après la mort du chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin. Selon les analystes de l'organisation de données sur les conflits Acled, l'influence de Wagner en Afrique est susceptible de augmenter même après la mort de Prigozhin et le rebranding en Corps d'Afrique. Il y a eu plus d'incidents de violence politique en Afrique liés aux mercenaires russes au premier semestre 2024 qu'au cours de la vie de Prigozhin. Le businessman Prigozhin avait effectivement créé une armée privée depuis 2014, avec des mercenaires de Wagner engagés dans des conflits non seulement en Ukraine mais aussi en Syrie et principalement en Afrique, servant les intérêts de Moscou. Wagner a orchestré une insurrection armée contre le Kremlin en juin 2023. Prigozhin, ainsi que ses proches collaborateurs, ont péri lorsque leur avion s'est écrasé le 23 août 2023.

10:50 Conseils d'un directeur de funérailles aux hommes de Kursk

Est-ce de la patriotisme ou de l'intérêt professionnel ? Dans une vidéo publiée sur Telegram, un homme en uniforme militaire de Kursk critique les hommes qui fuient la région. Cependant, il ne s'agit pas d'un soldat mais de Kirill Suworow, un directeur de funérailles de 39 ans de Saint-Pétersbourg, selon l'agence de presse russe d'opposition Agentstvo. Suworow réprimande les hommes de Kursk dans sa vidéo, demandant : "Mais qu'est-ce que vous faites ? Où allez-vous, mes chéris ?" Il suggère également qu'ils pourraient aider en prenant des armes ou des pelles et en creusant des tranchées pour leurs soldats. Suworow encourage également les locaux à donner leurs véhicules à l'armée plutôt que de s'enfuir. Lorsque le site d'enquête Agentstvo lui a demandé, le businessman a répété sa critique des hommes de Kursk, refusant de commenter sa propre participation au conflit.

10:26 Le Pentagone : l'Ukraine embarrasse la Russie

10:03 Déséquilibre au Front Est

Le président ukrainien Zelensky reconnaît une situation difficile au front est. La journaliste de ntv Nadja Kriewald, basée dans la région, décrit la situation comme "dramatique", avec des soldats russes largement supérieurs en nombre aux forces ukrainiennes. De plus, le Kremlin ne se soucie pas de ses propres pertes.

09:37 L'armée ukrainienne cible un système de défense aérienne russe à Rostov

L'armée ukrainienne affirme avoir attaqué un système de défense aérienne dans la région russe du sud de Rostov. Selon le quartier général des forces armées ukrainiennes, il s'agit d'un système de missiles anti-aériens S300, un type précédemment utilisé par la Russie pour attaquer l'infrastructure ukrainienne. L'attaque ukrainienne a ciblé un système de missiles près de Novoshakhtinsk, entraînant des explosions à des endroits spécifiques. Le gouverneur de Rostov, Vasili Golubev, a rapporté que l'armée de l'air russe avait abattu un missile tiré depuis l'Ukraine au-dessus de la région. Cependant, le ministère de la Défense russe ne mentionne pas cet incident dans son rapport quotidien sur la situation.

09:09 Attaque de drone à Moscou

Des restrictions temporaires ont été imposées pendant quatre heures pendant la nuit sur trois des aéroports de Moscou suite à une attaque de drone. Les autorités ont confirmé que ces restrictions ont affecté les aéroports de Vnukovo, Domodedovo et Sheremetyevo, ce dernier restant indemne. L'armée de l'air russe a rapporté avoir intercepté et détruit onze drones se dirigeant vers Moscou, décrivant cela comme l'une des plus importantes attaques de drones de la ville. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a décrit l'incident comme une grave menace pour la ville.

08:41 Le porte-parole de la politique étrangère du SPD : "Cet autocrate surconfiant de Poutine peut être vaincu"

Le porte-parole de la politique étrangère du SPD, Michael Roth, appelle à une action décisive en faveur de l'Ukraine, en particulier pendant cette "période critique". "Le seul moyen de pousser Poutine à négocier est de lui faire comprendre qu'il ne peut pas vaincre l'Ukraine. Et cela ne peut se produire que si l'Allemagne, l'Europe, les États-Unis et de nombreux autres alliés continuent d'équiper militairement l'Ukraine de manière aussi efficace que possible", a déclaré Roth sur le programme matinal de ntv. Roth a également salué les récents accomplissements dans les zones contrôlées par la Russie, exprimant son soulagement que les gens en Ukraine aient retrouvé leur courage après une longue période. "Il devient évident que cet autocrate surconfiant de Poutine peut être vaincu", a conclu Roth.

08:12 Woidke réfléchit à un revenu d'emploi pour les réfugiés ukrainiens

Le ministre-président de Brandebourg, Dietmar Woidke, remet en question l'allocation pour les citoyens ukrainiens réfugiés. "À l'époque, la décision était nécessaire car nous devions agir rapidement. Aujourd'hui, nous devons nous demander si ce type de soutien est toujours pertinent", a-t-il déclaré dans une interview avec "Stern". Dans d'autres pays de l'UE, plus d'Ukrainiens ont un emploi qu'en Allemagne. "Nous devrions chercher à changer cela. Cela bénéficierait à notre économie, car nous avons besoin de main-d'œuvre - et cela favoriserait l'intégration", a suggéré Woidke. Des élections pour un nouveau parlement d'État auront lieu à Brandebourg en septembre.

07:40 L'Ukraine analyse : plus de 9 600 roquettes et 13 900 drones tirés par la Russie

Depuis le début du conflit, la Russie a prétendument tiré plus de 9 600 roquettes et près de 14 000 drones d'attaque contre l'Ukraine, selon les rapports ukrainiens cités par le "Kyiv Independent". La plupart des roquettes étaient destinées aux zones civiles, les roquettes S-300/S-400 étant les plus couramment utilisées, ayant frappé un total de 3 008 fois. Les secondes armes les plus couramment utilisées étaient les missiles de croisière Kh-555/Kh-101, avec 1 846 attaques enregistrées.

07:08 L'armée allemande renforce la sécurité des casernes

L'armée allemande renforce considérablement les mesures de sécurité pour toutes les casernes. "Der Spiegel" rapporte que les casernes ont été instruites d'examiner les clôtures extérieures de tous les bâtiments pour les brèches, d'augmenter la surveillance nocturne et de surveiller de près les individus non autorisés dans les zones sécurisées, signalant Immediately any suspicions. C'est une réponse aux rapports d'intrus dans des zones de sécurité sensibles. Un général de haut rang a admis que la protection des casernes allemandes était encore en "mode de paix", les contrôles d'entrée et de sortie étant souvent assurés par des contractants privés, ainsi que des patrouilles le long des périmètres des casernes.

06:40 Habeck : si l'aide du G7 échoue, nous devons réexaminer le soutien à l'Ukraine

Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, a promis un soutien continu à l'Ukraine, que l'aide de plusieurs milliards de dollars prévue par les pays du G7 se matérialise ou non. "Les pays du G7 ont initié les étapes nécessaires : l'Ukraine recevra des fonds pour acquérir les systèmes d'armes urgemment nécessaires", a déclaré Habeck au groupe de médias Funke. "Cela devrait se produire cette année - comme je l'ai entendu", a poursuivi Habeck. L'Ukraine devrait recevoir 50 milliards de dollars, avec 4 milliards supplémentaires du budget fédéral en 2025. Si cela échoue, "nous devons réexaminer la question", exige Habeck. Le soutien à l'Ukraine reste inébranlable, mais si la transition vers le modèle prévu par le G7 se révèle problématique, Habeck propose une solution pragmatique : sécuriser les commandes de systèmes d'armes maintenant et les payer plus tard avec les fonds du G7.

06:08 Incursion à Kursk : Moscou accuse les services de renseignement occidentaux Selon un article de journal, la Russie accuse les services de renseignement occidentaux d'avoir planifié la dernière incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk. Le journal russe "Izvestia" cite le service de renseignement étranger russe SVR, qui affirme que les opérations militaires ukrainiennes dans la région de Kursk ont été facilitées par les services de renseignement des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Pologne. Les unités impliquées auraient prétendument été formées en vue d'opérations de combat dans des centres situés en Grande-Bretagne et en Allemagne. Des conseillers militaires des pays de l'OTAN sont censés avoir guidé les forces ukrainiennes qui ont pénétré sur le territoire russe, ainsi qu'avoir aidé à la gestion des armes et de l'équipement militaire occidentaux par les Ukrainiens. Les pays de l'OTAN fourniraient prétendument des données de reconnaissance satellite sur le déploiement des troupes russes dans la zone opérationnelle.

05:39 Sources russes : tous les ponts sur la Seïm endommagés ou détruits Les forces ukrainiennes ont prétendument endommagé ou détruit tous les trois ponts franchissant la rivière Seïm dans l'ouest de la Russie, selon des sources russes. Cette attaque contre les ponts de Seïm dans la région de Kursk pourrait entraîner l'encerclement des troupes russes, avec les forces ukrainiennes s'avançant en Russie et approchant de la frontière entre les deux pays. Les attaques auraient prétendument ralenti la réponse russe à l'offensive de Kursk, que l'Ukraine a lancée le 6 août.

La Russie signale une série d'attaques de drones ukrainiens dans divers régions. Les autorités affirment avoir abattu 3 drones à environ 38 kilomètres au sud du Kremlin et 15 autres dans la zone frontalière de Briansk. Auparavant, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, avait rapporté l'interception de 3 drones se dirigeant vers Moscou au-dessus de Podolsk. Heureusement, aucun dommage ni blessé n'a été signalé à Briansk, Podolsk, Tula ou Rostov. Le nombre exact de drones et de missiles lancés reste inconnu. L'Ukraine se abstient généralement de commenter de tels incidents.

03:50 Poutine et Kadyrov inspectent les troupes à Tchétchénie

Pour la première fois en 13 ans, le président russe Vladimir Poutine se rend en République tchétchène du Caucase du Nord. Avec le chef tchétchène Ramzan Kadyrov, il inspecte les troupes et les volontaires qui se préparent à être déployés en Ukraine. Poutine félicite les troupes, déclarant : "Tant que nous avons des hommes comme vous, nous sommes absolutely invincibles." La visite suit les avancées ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Kadyrov reveals que la Tchétchénie a envoyé plus de 47 000 combattants en Ukraine depuis le début de la guerre, dont environ 19 000 sont des volontaires. Kadyrov se considère souvent comme le "soldat de pied" de Poutine.

02:44 La défense aérienne russe intercepte des drones au-dessus de Moscou

La Russie annonce l'interception d'une attaque de drones sur la capitale Moscou. Un message Telegram du maire Sergueï Sobianine indique que 3 drones envoyés d'Ukraine ont été détruits par la défense aérienne. Aucun dommage ni blessé n'a été causé par les débris tombants.

01:50 Confirmation présumée de trahison : le FSB confirme l'arrestation d'un scientifique

Le service de sécurité russe FSB confirme l'arrestation d'un scientifique suspecté de trahison. Le suspect est censé avoir mené des cyberattaques contre des infrastructures ukrainiennes critiques, fourni un soutien financier à l'armée ukrainienne et collecté des informations sur l'armée russe. Le FSB ne divulgue pas la date précise de l'arrestation de l'homme. Les médias russes partagent une vidéo prétendument montrant l'arrestation, montrant des conditions neigeuses en arrière-plan. Le canal Telegram Ostoroschno Nowosti affirme que l'homme, un physicien, a été arrêté en décembre 2023, selon des rapports antérieurs des médias d'État.

00:59 Zelensky salue l'interdiction de l'Église loyaliste de Moscou en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky applaudit le Parlement ukrainien pour sa décision d'interdire une branche de l'Église orthodoxe loyaliste de Moscou. Zelensky félicite le Parlement pour avoir défendu l'indépendance spirituelle de l'Ukraine. Après de longues délibérations, le Parlement a interdit l'Église orthodoxe ukrainienne, qui avait été sous la tutelle du Patriarcat de Moscou pendant des décennies. L'ecclésiastique ukrainien est accusé de cautionner ou même de collaborer avec l'ennemi de l'Ukraine, ainsi que de justifier les crimes de guerre russes contre son propre peuple. Bien que l'Église ait officiellement rompu ses liens avec Moscou, elle reconnaît toujours la direction du Patriarcat de Moscou.

23:07 Le Pentagone : la Russie lutte à répondre à l'offensive ukrainienne dans le Kursk

Le Pentagone évalue la Russie comme ayant des difficultés à répondre à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Le porte-parole du Pentagone Pat Ryder, basé à Washington, explique qu'il y a des indices que Moscou mobilise de petits groupes dans la région, déclarant : "Mais dans l'ensemble, je dirais que la Russie lutte vraiment à répondre." Ryder affirme que l'Ukraine a considérablement affaibli son opposition, déclarant : "L'Ukraine a clairement mis son adversaire sur la défensive." Ryder ne confirme pas le soutien direct des États-Unis à l'offensive ukrainienne, mais fait référence à la déclaration du président Volodymyr Zelensky sur la création d'une zone tampon.

22:10 Zelensky : un équilibre nécessaire entre la mobilisation et l'économie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky met en évidence la nécessité d'un équilibre entre la mobilisation des troupes et la préservation de l'économie. During a visit to an industrial facility in Kropyvnytskyi, Zelensky responds to a worker's inquiry by insisting that occupied positions are critical for soldier salaries and Ukraine’s defense efforts.

21:44 L'Ukraine annonce de nouveaux gains territoriaux dans le Kursk

L'Ukraine se vante d'avoir avancé de 28 à 35 kilomètres dans la région russe de Kursk, selon ses déclarations. Le chef de l'armée Oleksandr Syrsky admet dans une déclaration télévisée que les forces russes renforcent leurs positions avec des troupes d'autres régions. De plus, la Russie transfère des unités à Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, où les combats ont été intenses ces derniers temps. La Russie n'a pas encore commenté cela.

21:25 Putin visite la Tchétchénie après une absence de 13 ans

Le président russe Vladimir Poutine se rend pour la première fois en 13 ans en Tchétchénie, une république russe du Caucase du Nord, pour rencontrer le chef local, Ramzan Kadyrov. Des photos publiées par l'agence de presse RIA Novosti montrent Poutine serrant la main de Kadyrov à Grozny. Par la suite, Poutine pose sa main sur l'épaule de Kadyrov et le prend dans ses bras avant de partir en limousine. Kadyrov partage sur Telegram un "programme chargé" d'activités, déclarant que Poutine est plein d'énergie malgré la journée de travail intense et impatient de découvrir plusieurs endroits en Tchétchénie.

21:02 Scholz : l'Ukraine reçoit "une somme considérable, une somme considérable"

Le chancelier Olaf Scholz semble surpris par l'allégation selon laquelle l'Allemagne ne soutient pas suffisamment l'Ukraine. Cette année, l'Ukraine doit recevoir plus de sept milliards d'euros, plus que tout autre pays européen, déclare Scholz lors d'une interview sur Sat1 TV. L'année prochaine, l'Ukraine recevra quatre milliards d'euros du budget fédéral - à nouveau, plus que tout autre pays européen. En outre, il y a les 50 milliards de dollars rendus possibles par les pays du G7 occidentaux grâce à l'utilisation des actifs russes gelés. "C'est une somme considérable, c'est une somme considérable", répète Scholz. Toutefois, la disponibilité exacte de ces 50 milliards d'euros pour l'Ukraine reste incertaine.

20:14 Poutine compare la crise de l'école de Beslan aux avancées ukrainiennes

À l'occasion du 20e anniversaire du siège brutal de l'école de Beslan, le président russe Vladimir Poutine établit un parallèle entre l'incident de l'époque et les actions actuelles de l'armée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk. Tout comme la Russie a "lutté contre les terroristes" à Beslan, Poutine argue-t-il, elle doit maintenant "combattre ceux qui commettent des crimes dans la région de Kursk".

19:43 Le Patriarcat de Moscou dénonce la proposition d'interdiction de l'Église ukrainienne comme "illégale"

L'Église orthodoxe russe condamne l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne alignée sur la Russie, votée par le Parlement ukrainien. Elle la qualifie d'"acte illégal" et d'"atteinte significative aux principes fondamentaux de la liberté religieuse et des droits de l'homme", selon Vladimir Legoida, porte-parole de l'Église orthodoxe russe, via Telegram. Legoida prévoit que l'application de cette loi pourrait entraîner "des violences massives contre des millions de croyants". Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, exprime également ses préoccupations, déclarant lors de sa visite au monastère de Solovki, dans le nord de la Russie, que "ce sont des temps difficiles où beaucoup se tournent contre nous, pas parce que nous avons tort, mais simplement parce que nous sommes différents". Kirill est un partisan de la guerre contre l'Ukraine. Auparavant, les membres du Parlement de Kyiv ont soutenu un projet de loi interdisant les organisations religieuses liées à Moscou.

Vous pouvez lire tous les événements passés ici.

L'aide militaire de l'Ouest, y compris les fonds provenant des actifs russes gelés, est cruciale pour l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe.

Malgré la position d'impartialité de la Chine concernant le conflit ukrainien, l'OTAN considère la Chine comme un "acteur clé" dans l'offensive russe.

Lire aussi: