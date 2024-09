- Zelensky exhorte la Russie à faire l'expérience des conséquences du conflit:

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié les récents raids de drones de ses forces sur des cibles russes de nécessaires. "L'État terroriste doit subir les conséquences de la guerre qu'il mène", a-t-il déclaré dans son discours vidéo du soir. Des drones de combat ukrainiens ont lancé des attaques sur le territoire russe toute la nuit du samedi, y compris dans la capitale Moscou. Les planificateurs de Kyiv travaillent maintenant à étendre la portée des armes ukrainiennes pour cibler les installations militaires, la logistique et les parties cruciales de l'économie militaire russe.

Les attaques incessantes contre les villes ukrainiennes, en particulier les cibles civiles, ont déclenché ces contre-attaques musclées. "Nous devons apporter la guerre à leur porte", a déclaré Zelensky. Cet objectif est maintenant atteint grâce à l'utilisation de drones de combat et du nouveau programme de roquettes d'Ukraine. "Avec nos drones et nos roquettes, nous pouvons atteindre certains objectifs."

Cependant, la demande d'Ukraine pour l'autorisation d'utiliser des armes lourdes contre des cibles russes reste insatisfaite, a rappelé Zelensky. "Pour contraindre la Russie à négocier la paix, à passer de la rhétorique fausse des négociations à des actions concrètes pour mettre fin au conflit, pour libérer notre territoire de l'occupation et des occupants, nous avons besoin d'armes efficaces", a-t-il déclaré. Cette dépendance repose sur le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. "Aucune missile russe, aucune attaque russe ne doit rester impunie."

Pour la première fois depuis presque deux ans et demi de guerre, l'Ukraine a infligé des dommages notables à la capitale russe Moscou avec une attaque de drones à grande échelle. Une frappe sur l'usine de raffinage de Kapotnya dans les faubourgs du sud de Moscou a entraîné un incendie, à seulement 16 kilomètres du Kremlin. Une centrale électrique au sud de Moscou et une autre à environ 100 kilomètres de là, dans la région de Tver, ont également été rapportées touchées.

Forbes : Un coup inattendu pour la Russie

Le magazine britannique d'affaires influent "Forbes" a décrit les attaques de drones ukrainiens contre des cibles russes comme une tactique pour faire en sorte que le peuple russe subisse les conséquences de ses propres actions. Compte tenu de l'alimentation électrique inadéquate et obsolète de la Russie, de telles attaques pourraient poser plus de difficultés à la population russe cet hiver que la population ukrainienne n'en a subi jusqu'à présent.

L'article a évoqué la quasi-décennie de guerre soviétique en Afghanistan, qui a contribué à l'effondrement de l'Union soviétique. Il s'est interrogé sur la durée pendant laquelle la population russe continuera de soutenir la guerre contre l'Ukraine. "La question la plus intrigante est de savoir si la dictature russe survivra", s'est interrogé le magazine. Si la Russie perd, le mécontentement chez les populations et les élites politiques pourrait grandir. "Les sanctions économiques continues et les pertes militaires pourraient peser davantage sur la Russie et donner aux opposants politiques ou aux factions au sein du gouvernement l'occasion de contester la direction de Poutine."

L'artillerie et les avions de combat russes ont une fois de plus pris pour cible des villes en Ukraine. Dans Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, 47 personnes ont été blessées lorsque

Lire aussi: