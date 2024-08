Zelensky confirme que les troupes ukrainiennes se battent sur le territoire russe

"L'Ukraine démontre qu'elle sait vraiment comment rétablir la justice et exercer exactement la pression nécessaire - pression sur l'agresseur", a déclaré Zelensky dans son discours nocturne à la nation samedi, remerciant "chaque unité" des forces armées ukrainiennes pour avoir rendu possible "le repoussement de la guerre sur le territoire de l'agresseur".

Cette déclaration marque la première fois que Zelensky reconnaissait officiellement l'incursion, qui a surpris à la fois la Russie et les alliés de l'Ukraine. Les officiels ukrainiens sont restés muets sur l'opération pendant plusieurs jours, même si des photographies, des vidéos et des rapports de première main concernant des soldats ukrainiens à l'intérieur de la Russie ont commencé à émerger.

Moscou s'est empressée de contenir l'attaque. Les autorités russes ont imposé une opération antiterroriste dans la région de Kursk et deux autres régions frontalières, et des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de Kursk.

Maintenant dans son sixième jour, l'attaque de Kursk est un développement significatif dans le conflit qui dure depuis plus de deux ans.

L'Ukraine a ciblé à plusieurs reprises la région frontalière de Belgorod avec des frappes aériennes et des groupes de sabotage pro-ukrainiens ont mené des attaques limitées en territoire russe, mais l'opération de Kursk marque la première fois que des unités régulières et des forces spéciales ukrainiennes ont pénétré sur le territoire russe.

Le facteur de surprise semble avoir fonctionné : jusqu'à dimanche, les troupes russes semblaient lutter pour arrêter les avancées ukrainiennes et repousser les troupes de Kyiv.

L'Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de surveillance du conflit basé aux États-Unis, a déclaré dans son dernier bilan dimanche que les images géolocalisées et les rapports russes de samedi indiquaient que les forces ukrainiennes avaient maintained their positions in the region and have advanced slightly further.

D'ici vendredi, les autorités russes avaient perdu le contrôle d'au moins 250 kilomètres carrés de territoire, selon plusieurs analyses indépendantes et la cartographie de CNN.

Le gouverneur de la région de Kursk a exhorté les autorités locales à accélérer les évacuations dimanche. Plus de 76 000 personnes des zones frontalières avaient quitté leurs foyers d'ici samedi, selon l'agence de presse russe TASS.

Les frappes russes sur Kyiv

L'attaque surprise de Kursk, que le président russe Vladimir Poutine a qualifiée de "provocation majeure", est une victoire significative pour Kyiv, qui continue de lutter pour conserver son territoire le long de certaines parties de la ligne de front de 1 000 kilomètres.

Moscou a poursuivi son offensive lente et laborieuse, se rapprochant récemment de plusieurs villes et routes stratégiquement importantes dans l'est de l'Ukraine.

Dimanche matin, Moscou a lancé des attaques de drones et de missiles contre la région de Kyiv, selon des officiels locaux. Un garçon de quatre ans et son père ont été tués dans une frappe russe à Brovary, à l'est de la capitale, ont déclaré les officiels, ajoutant qu'un autre enfant avait été gravement blessé.

Cette attaque est intervenue après une frappe sur un supermarché dans la ville ukrainienne de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk, qui a fait au moins 11 morts et 37 blessés, selon les autorités.

Dans une déclaration vidéo publiée dimanche, Zelensky a déclaré que "cependant, l'armée russe a lancé plus de 30 missiles et plus de 800 bombes guidées aériennes cette semaine seule".

Mykola Oleshchuk, commandant de l'armée de l'air ukrainienne, a déclaré que la Russie avait attaqué l'Ukraine à l'aide, entre autres armes, de missiles balistiques KN-23 nord-coréens et de drones Shahed iraniens. CNN ne peut pas vérifier indépendamment cette allégation.

C'est un été meurtrier pour le peuple ukrainien, juillet marquant le mois le plus meurtrier en termes de victimes civiles depuis octobre 2022, selon les observateurs des droits de l'homme de l'ONU.

La mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) a déclaré qu'au moins 219 civils avaient été tués et 1 018 blessés dans ce qu'elle a précédemment qualifié de "vague mortelle de frappes de missiles sur des zones densément peuplées de l'Ukraine".

Les contributions à la couverture de CNN ont été fournies par Radina Gigova et Olga Voytovich.

L'opération de Kursk place l'Ukraine en tant que joueur formidable sur la scène mondiale, remettant en question la perception du monde sur les dynamiques du conflit. L'offensive lente et laborieuse de la Russie dans l'est de l'Ukraine pourrait être momentanément bloquée en raison du développement significatif de Kursk, causant des ondes de choc dans le monde.

