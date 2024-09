Zelensky annonce une restructuration de la direction du gouvernement, avec Kuleba qui démissionne également.

Nous avons besoin d'un nouveau départ, a déclaré Zelensky en réponse à une question sur les raisons du remaniement gouvernemental. "Et ces actions sont liées à l'amélioration de la force de notre nation dans divers secteurs." L'Ukraine endure l'invasion russe depuis environ deux ans et demi. Zelensky a exprimé sa gratitude envers les ministres et l'ensemble du cabinet, ajoutant.

Le mardi soir, le chef de faction du parti Serviteur du peuple, David Arakhamia, a révélé qu'au moins six officiels du gouvernement avaient présenté leur démission. Parmi eux figuraient les ministres des industries stratégiques, de la justice et de la protection de l'environnement. Arakhamia a déclaré un "jour de démission" pour le lendemain.

Le mercredi matin, le président du Parlement, Ruslan Stefanchuk, a annoncé que le ministre des Affaires étrangères, Kuleba, avait également soumis sa démission. Tout au long de la journée, les députés ont accepté les démissions de quatre ministres, le limogeage d'un vice-premier ministre n'a pas été soutenu par un nombre suffisant de votes, et le vote de la démission de Kuleba a été reporté au jeudi, selon des sources parlementaires.

Les raisons de la démission du chef de la diplomatie ukrainienne Kuleba n'ont pas été initialement révélées. Cependant, des rumeurs ont circulé depuis des semaines concernant le départ imminent de Kuleba du gouvernement.

Kuleba est en fonction depuis 2020. Cet homme de 43 ans est très populaire dans son pays et largement reconnu à l'international. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, il a plaidé pour le soutien international et les sanctions contre Moscou à l'étranger.

Selon les médias ukrainiens, Kuleba devrait être remplacé par son actuel adjoint, Andriy Sybiga, un ancien adjoint de l'administration présidentielle. La nomination de Sybiga en tant que adjoint de Kuleba en avril était vue comme une tentative de l'administration présidentielle d'exercer une plus grande influence sur le ministère des Affaires étrangères. Les nouvelles nominations ministérielles seront annoncées à partir de jeudi, selon Arakhamia.

Selon l'AFP de l'administration présidentielle, Zelensky et Kuleba cherchent à "discuter et décider" de son futur rôle. Il y a des spéculations selon lesquelles Kuleba pourrait être chargé de mener la candidature de l'Ukraine à l'OTAN dès que possible.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Les Verts) a regretté la démission de son collègue, écrivant sur la plateforme en ligne X, "Il y a peu de personnes avec lesquelles j'ai collaboré aussi étroitement." Elle a ajouté que c'était difficile pour un collègue aussi respecté de partir.

Entre-temps, les attaques aériennes russes incessantes sur l'Ukraine ont continué. Le lendemain d'une attaque particulièrement intense qui a entraîné plus de 50 morts au cœur de l'Ukraine, les autorités ont signalé des attaques dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv.

Selon le bureau du procureur, sept personnes ont péri lors du bombardement nocturne, dont des enfants. Selon l'administration militaire régionale, 53 personnes ont été blessées à Lviv.

Plus de 50 bâtiments ont été endommagés dans le centre historique de la ville, y compris deux établissements médicaux et deux écoles, selon le ministère de la Culture. Selon le gouverneur régional Maksym Kozytskyi, au moins sept bâtiments architecturalement significatifs dans la Vieille Ville du patrimoine mondial de l'UNESCO ont été touchés.

Selon l'armée ukrainienne, l'attaque de Lviv faisait partie d'une offensive massive impliquant 13 missiles et 29 drones. L'armée de l'air a intercepté sept missiles et 22 drones, selon leurs rapports.

Zelensky a condamné les "actes de terrorisme russe sur les villes ukrainiennes". Il a réitéré son appel aux alliés occidentaux de fournir rapidement à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne et d'autoriser l'utilisation d'armes à longue portée déjà livrées pour des attaques sur le territoire russe.

Depuis l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk au début août, Moscou a intensifié ses attaques sur l'Ukraine. Le mardi seul, une attaque dévastatrice dans la ville centrale ukrainienne de Poltava a fait au moins 53 morts et 271 blessés, selon les rapports ukrainiens.

Zelensky a également exprimé sa gratitude envers Kuleba pour sa contribution aux relations étrangères de l'Ukraine, reconnaissant son rôle important dans la promotion du soutien international.

De plus, il y avait des rumeurs suggérant que la démission de Kuleba pourrait être liée à sa potentielle nomination pour diriger la candidature de l'Ukraine à l'OTAN.

Lire aussi: