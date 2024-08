Zelensky annonce l'offensive de Koursk comme l'une des " étapes pour conclure le conflit "

19:52 Russie construit des ponts flottants supplémentaires dans la région de Kursk

À la suite de la destruction par l'Ukraine de plusieurs ponts dans la région de Kursk, la Russie met en place des mesures pour protéger ses lignes d'approvisionnement à l'aide de ponts flottants. Des photos satellite prises lundi montrent que les forces russes ont construit un pont de fortune sur la Sejm à proximité d'un pont détruit. L'Ukraine continue de tenter de détruire ces passages russes sur l'eau à l'aide de divers moyens, y compris l'artillerie de longue portée.

19:17 Zelensky présentera son plan pour mettre fin à la guerre à Biden, Trump et Harris

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit de présenter son plan pour une victoire dans la guerre contre la Russie au président américain Joe Biden en septembre. Donald Trump et Kamala Harris seront également informés du plan, comme l'a mentionné Zelensky. L'offensive de Kursk est déjà incluse dans le plan, qui comprend des initiatives militaires, diplomatiques et économiques, bien que Zelensky n'ait pas révélé de détails.

18:44 Les autorités ukrainiennes documentent 136 000 crimes de guerre russes

Les agences d'application de la loi ukrainiennes ont enregistré 136 000 crimes de guerre commis par les agresseurs russes depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022. Le bureau du procureur a depuis enquêté sur un total de 660 suspects, dont 126 ont été condamnés, selon les autorités ukrainiennes. Andriy Kostin, procureur général ukrainien, a noté que ces chiffres peuvent être incomplets en raison des territoires occupés inaccessibles.

18:20 Le FSB russe enquête sur des correspondants de Deutsche Welle et un journaliste ukrainien

Le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a ouvert une enquête contre un correspondant de Deutsche Welle et un journaliste ukrainien, les accusant d'être entrés illégalement dans la région russe de Kursk, selon le FSB. Nick Connolly, employé du broadcaster international allemand Deutsche Welle (DW), et Natalia Nagornaya, employée de la chaîne ukrainienne 1+1, sont reportedly en train de couvrir les zones contrôlées par l'Ukraine dans la région de Kursk.

17:51 Zelensky : l'Ukraine peut produire jusqu'à deux millions de drones cette année

L'Ukraine est capable de produire 1,5 à 2 millions de drones cette année, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cependant, le financement fait défaut, a mentionné Zelensky. La guerre ne peut être terminée que par le dialogue. Pour atteindre sa vision de la paix, le gouvernement de Kyiv doit être en position de force lors de la conférence prévue pour plus tard dans l'année, a déclaré Zelensky.

17:25 Grossi : la proximité de la centrale nucléaire de Kursk avec la zone de conflit est 'très préoccupante'

La proximité du conflit entre l'Ukraine et la Russie et la centrale nucléaire de la région frontalière russe de Kursk est extrêmement dangereuse, selon le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). "Une centrale nucléaire de ce type si proche d'une zone de conflit ou d'une ligne de front militaire est une question extrêmement sérieuse", déclare Rafael Grossi après avoir visité le site. "Le fait que nous ayons une activité militaire à quelques kilomètres, à quelques miles de distance, en fait une préoccupation immédiate", ajoute-t-il. "En fin de compte, cela peut sembler très logique et simple : éviter d'attaquer une centrale nucléaire." La centrale nucléaire fonctionne actuellement dans des conditions 'presque normales', ajoute-t-il.

16:51 Syrskyj : la Russie déploie 30 000 soldats dans la région de Kursk

L'un des objectifs de l'opération ukrainienne dans la région de Kursk est de détourner les troupes russes d'autres régions, en particulier des régions de Pokrovsk et de Kurachovo dans la région de Donetsk. Selon le chef de l'armée ukrainienne Oleksandr Syrskyj, la Russie déploie déjà 30 000 soldats dans la région de Kursk. "Et ce nombre augmente", déclare Syrskyj. Par conséquent, la Russie réduit ses activités dans le sud de l'Ukraine. Cependant, la pression reste élevée dans la région cible de Pokrovsk. Là, Moscou concentre ses troupes les plus fortes, déclare Syrskyj.

16:25 Attaque de roquettes russes fait des morts et des blessés dans la région de Kharkiv

Les forces russes ont bombardé la ville de Bohoduchiw dans la région de Kharkiv avec des roquettes. Une personne est morte et six autres ont été blessées, selon le bureau du procureur général ukrainien. Ses informations indiquent qu'une des roquettes a touché un arrêt de bus, tuant une femme de 71 ans. Les attaques russes ont également causé des dommages aux installations industrielles et résidentielles et à de nombreux véhicules.

15:57 Schmyhal estime le déficit budgétaire de l'Ukraine en milliards

Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que l'Ukraine avait besoin de 15 milliards de dollars supplémentaires pour combler son déficit budgétaire en 2025. L'agence de presse Reuters a cité

15:32 Ukraine Examine la Possibilité de Créer Ses propres Systèmes de Défense L'Ukraine a connu la plus importante attaque de bombardements et de missiles de l'armée russe depuis le début du conflit. Ces attaques ont continué sans relâche pendant la nuit. Par conséquent, l'Ukraine étudie actuellement différentes stratégies pour se protéger contre les attaques russes sans dépendre de l'aide militaire étrangère.

15:11 Zelenskyy: Succès du Premier Essai de Missile Balistique Ukrainien Selon une déclaration du président Volodymyr Zelenskyy, l'Ukraine a réussi à lancer pour la première fois un missile balistique. "Le premier missile balistique ukrainien a été testé avec succès", a-t-il déclaré. Il a félicité "notre secteur de la défense", mais n'a pas fourni plus de détails sur le missile.

14:45 Moscou: Implication des États-Unis dans l'Incursion Ukrainienne dans la Région de Kursk Confirmée Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, considère le rôle des États-Unis dans l'incursion des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk comme indéniable. Il suggère que la réponse du gouvernement russe pourrait devenir plus sévère à l'avenir, selon les agences de presse russes RIA et TASS. Cependant, il ne fournit pas de preuves ou de détails spécifiques pour étayer ses allégations concernant l'implication des États-Unis. La Maison Blanche a déclaré qu'elle n'avait aucune connaissance préalable de l'incursion surprise des forces ukrainiennes dans la région de Kursk le 6 août.

14:19 Zelenskyy: Les F-16 ont Abattu des Missiles Russes Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté que les récents avions de chasse F-16 ont déjà réussi à intercepter des missiles russes. "During this large-scale missile attack, we managed to shoot down some missiles with the help of F-16s", a déclaré Zelensky. Les avions ont été employés non seulement pour contrer l'immense attaque aérienne qui a eu lieu lundi, mais surtout pour s'opposer à l'attaque aérienne dévastatrice. Les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique ont promis d'envoyer plus de 60 de ces avions de chasse américains à l'Ukraine.

13:59 Alerte Aérienne dans la Ville de Kursk Près de la Centrale Nucléaire Russe Une alerte aérienne a eu lieu dans l'après-midi dans la ville de Kursk dans la région russe de Kursk. Des sirènes ont indiqué la présence d'une menace de missile, selon un journaliste de Reuters. La centrale nucléaire de Kursk, qui est examinée par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est située dans la région de Kursk.

13:44 Armée Russe Dit Avoir Capturé un Village Près de Pokrovsk L'armée russe affirme avoir pris le contrôle d'un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense a annoncé sur Telegram que les soldats russes avaient "libéré" le village d'Orlowka dans la région de Donetsk. Orlowka, également connue sous le nom d'Orliwka en ukrainien, est le nom russe du village. Malgré les combats incessants contre les forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk, Moscou poursuit son offensive dans la région de Donetsk. Le ministère de la Défense publie fréquemment des informations sur la capture de nouveaux villages. La région autour du hub logistique vital de Pokrovsk reste un point focal.

13:21 Lavrov Menace d'Utiliser des Armes Nucléaires Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, considère la demande ukrainienne que ses alliés utilisent les armes fournies par l'Ouest pour envahir la Russie comme du chantage. Il met en garde que de tels comportements sont très risqués pour les puissances nucléaires. La Russie est en train de réviser sa doctrine nucléaire, affirme-t-il, sans fournir de détails. La doctrine permet l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

13:04 Syrskyj: Les Forces Ukrainiennes Progressent dans la Région de Kursk - Situation à Pokrovsk Délicate Selon le chef d'état-major ukrainien Oleksandr Syrskyj, les troupes ukrainiennes progressent dans la région russe de Kursk. Cependant, les forces russes se dirigent vers la ville de Pokrovsk dans la région ukrainienne de Donetsk. Dans l'ensemble, la situation est délicate.

12:42 Munz: Les Attaques Russes Contre l'Ukraine Devraient S'intensifier Suite aux récentes attaques de drones, la Russie est reportedly en train d'intensifier ses attaques de missiles contre l'Ukraine à nouveau. Munz, un correspondant de ntv, explique que la synchronisation de ces activités n'est pas un hasard. L'automne et la saison de chauffage d'hiver approchent.

12:33 Les Forces Ukrainiennes Capturent 594 Prisonniers de Guerre Russes dans la Région de Kursk Selon le commandant en chef des forces armées, Olexander Syrskyj, les forces ukrainiennes ont capturé un total de 594 soldats russes dans la région de Kursk. C'est la première fois qu'il fournit un chiffre précis. Plus tôt dans la semaine, il a été rapporté que le "Washington Post" avait identifié au moins 247 prisonniers de guerre russes grâce à l'analyse de photos et de vidéos.

12:09 Les Couples et les Restrictions devraient Persister Pendant Plusieurs Jours de Plus En raison de la plus importante attaque russe contre l'Ukraine depuis le début du conflit, les coupures de courant et les "sévères" restrictions d'électricité sont attendues pour plusieurs jours de plus. Iwan Plachkow, président de l'Association ukrainienne de l'énergie, a informé la chaîne de télévision Kyiv24 que cela pourrait durer encore une à deux semaines. Plachkow a déclaré que l'attaque russe du lundi était "une des attaques les plus importantes contre l'infrastructure énergétique" visant à provoquer un "black-out complet du système énergétique".

11:46 Roth: La Russie vise à provoquer une vague de réfugiés vers l'UE par une vague d'attaquesSelon les informations de l'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth, la Russie semble préparer une migration de réfugiés vers l'Europe en attaquant massivement les infrastructures ukrainiennes. Roth a déclaré à Politico que ces attaques marquent le début d'une nouvelle campagne destructive contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. L'objectif principal est de perturber la production d'armes ukrainiennes et de rendre la vie en Ukraine si difficile que cela entraînerait une nouvelle vague de réfugiés se dirigeant vers l'UE. Roth a recommandé de se préparer à l'hiver prochain avec des groupes électrogènes de secours et a demandé l'autorisation aux États-Unis d'utiliser des armes à longue portée contre les bases de bombardiers russes.

11:21 La Garde-frontière ukrainienne : pas de mouvements de troupes confirmés en BiélorussieLe porte-parole de la Garde-frontière ukrainienne, Andrij Demtschenko, a déclaré qu'il n'y avait pas de mouvements militaires confirmés en Biélorussie. Cependant, il y a toujours une menace générale à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Récemment, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a mis en évidence le déploiement de troupes et d'équipements en Biélorussie en quantités importantes.

10:56 Le gouverneur russe confirme les tentatives d'infiltration ukrainiennes dans la région de BelgorodLe gouverneur de la région de Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, a confirmé sur Telegram qu'il y a des rapports d'essais de forces ukrainiennes pour franchir la frontière. Cela confirme les rapports précédents des canaux Telegram russes. Gladkow a rapporté que la situation est difficile mais maîtrisable, selon le ministère de la Défense russe. Il a recommandé aux résidents de rester calmes et de se fier uniquement aux sources officielles pour les informations. Selon Gladkow, l'Ukraine a attaqué la région avec plus de 20 drones au cours des 24 dernières heures. Les autorités ukrainiennes n'ont pas encore reconnu ces incidents présumés.

10:50 L'Ukraine va créer de nouvelles unités lourdesLes rapports suggèrent que l'Ukraine est en train de former de nouvelles brigades mécanisées pour le combat défensif contre l'agression russe, qui pourraient être opérationnelles d'ici 2025. Ces unités recruteront principalement des expatriés ukrainiens à l'étranger et seront en partie formées sur place. Une brigade mécanisée comprend généralement environ 2000 soldats et comprend des équipements militaires lourds tels que des chars.

10:44 Grossi inspecte la centrale nucléaire de Kursk en RussieLe directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a visité la centrale nucléaire de Kursk en Russie, selon l'agence de presse d'État russe TASS. Grossi a annoncé son intention d'inspecter l'installation en raison de la situation grave qui prévaut dans la région. Des milliers de soldats ukrainiens ont envahi la région de Kursk dans une attaque surprise le 6 août. La Russie affirme que l'Ukraine attaque régulièrement l'installation. Kyiv n'a pas encore commenté officiellement à ce sujet.

10:23 Le FSB inculpe un journaliste de Deutsche Welle et un correspondant de 1+1Le service de sécurité fédéral russe (FSB) a apparemment engagé des poursuites pénales contre deux journalistes étrangers pour avoir prétendument franchi illégalement la frontière russe afin de couvrir les événements à Kursk après l'invasion ukrainienne. Les journalistes accusés comprennent un journaliste de Deutsche Welle et un correspondant ukrainien de 1+1. Le FSB a apparemment poursuivi au moins sept journalistes étrangers à Kursk.

10:02 Les troupes ukrainiennes tentent de franchir la frontière dans la région de BelgorodIl semble que des forces ukrainiennes tentent de franchir la frontière russe dans la région de Belgorod au sud, selon les canaux Telegram russes rapportés par The Guardian. Le canal Telegram Mash affirme qu'environ 500 soldats ukrainiens ont attaqué deux points de contrôle à Nechoteyewka et Shebekino dans la région de Belgorod, et que les combats se poursuivent aux deux endroits. La région de Belgorod partage une frontière avec la région russe de Kursk, où les forces ukrainiennes ont capturé un territoire russe depuis le début août.

09:45 Kyiv signale de lourdes pertes russesLe état-major ukrainien a affirmé que la Russie a perdu 1280 soldats en une journée. Avec ces pertes, les estimations du nombre de soldats russes tués ou rendus inaptes au combat depuis le début de la guerre ont atteint 610 100. Selon l'état-major, au cours des 24 dernières heures, la Russie a perdu 12 chars, 19 véhicules blindés, 52 systèmes d'artillerie, 120 drones, 103 roquettes et un lanceur multiple de roquettes. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, et la Russie reste silencieuse sur ses pertes.

09:21 "Tout ce qui se dirigeait vers Kyiv a été détruit"L'armée de l'air ukrainienne rapporte avoir détruit cinq missiles russes et 60 drones. La Russie a attaqué l'Ukraine avec un total de dix missiles et 81 drones, a déclaré l'armée de l'air. Environ 15 drones et plusieurs missiles ont été interceptés près de Kyiv, selon le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko. "Tout ce qui se dirigeait vers Kyiv a été détruit." À 9 heures locales (8 heures CEST), dix drones étaient toujours en vol au-dessus de l'Ukraine, tandis que d'autres s'étaient écrasés. Trois missiles hypersoniques Kinzhal (Dague) et deux missiles Iskander n'ont pas pu être interceptés, a rapporté le commandant de l'armée de l'air ukrainienne Mykola Oleschchuk sur Telegram. Ces chiffres peuvent ne pas être entièrement confirmés mais donnent une idée de l'ampleur de l'attaque.

La Russie a mené des attaques nocturnes successives sur l'Ukraine, utilisant divers types d'armement. Selon les rapports préliminaires des officiels ukrainiens, au moins quatre personnes ont perdu la vie - deux suite à une attaque de missile sur un hôtel de Kryvyi Rih et deux autres suite à des attaques de drones à Zaporizhzhia. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a utilisé des bombardiers à longue portée pour lancer des missiles de croisière et a déployé des missiles hypersoniques Kinzhal.

08:33 La Chine prône un soutien plus large au plan de paix

08:05 Les forces russes affirment avoir "libéré" deux autres villages dans les combats en cours dans la région russe de Kursk

Les représentants militaires russes affirment avoir "libéré" deux autres villages dans les combats en cours dans la région russe de Kursk. Le major général Apti Alaudinow, commandant de l'unité spéciale tchétchène Achmat et adjoint du département politique militaire principal des forces armées russes, a déclaré que l'unité russe Arbat avait complètement nettoyé Nishnaya Parovaya et Nechayev, et que le 1427e régiment progressait. Alaudinow a rapporté que l'ennemi avait subi de lourdes pertes pendant la journée, attaquant continuellement. L'ISW a confirmé que les images satellite de lundi montraient des forces ukrainiennes opérant près de Nechayev.

07:37 Biden dénonce les récents attaques russes comme "impardonnables"

Le président américain Joe Biden a condamné les récents attaques russes comme "impardonnables". Il a exprimé une forte opposition à l'agression de la Russie contre l'Ukraine et ses tentatives de laisser le peuple ukrainien dans l'obscurité. Le ministère allemand des Affaires étrangères a affirmé que la Russie ciblait les ressources vitales de l'Ukraine avec des attaques et essayait d'anéantir les fournitures. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy a qualifié les attaques russes de "lâches".

07:05 L'ISW estime peu probable une invasion de la Biélorussie en Ukraine

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) continue de considérer peu probable une invasion de la Biélorussie en Ukraine. Le think tank américain a soutenu que, selon un rapport récent de Frontline Insight et Rochan Consulting, les unités de combat biélorusses opèrent rarement à plus de 30-40% de leur force désignée et dépendent de la mobilisation pour renforcer leurs unités. De plus, aucune mobilisation n'a eu lieu. Bien que cela soit plausible que la Biélorussie veuille détourner l'attention ukrainienne d'autres régions de la ligne de front pour soutenir les forces russes, le nombre actuel de forces russes en Biélorussie est insuffisant pour lancer une invasion coordonnée par la frontière de la région de Gomel. De plus, une invasion biélorusse ou une implication dans le conflit pourrait compromettre la capacité du président Alexandre Loukachenko à protéger son régime, ce qui pourrait intensifier le mécontentement intérieur. Les élections présidentielles de 2025 sont prévues pour février.

06:32 Gabbard soutient Trump : l'ex-candidate démocrate à la présidence appelle les États-Unis à "se retirer du bord du conflit"

L'ancienne candidate démocrate à la présidence et ancienne représentante au Congrès Tulsi Gabbard, qui s'est ensuite éloignée de son parti, a apporté son soutien au candidat républicain Donald Trump pour l'élection de novembre prochaine. Gabbard entend fournir son maximum d'efforts pour assurer sa réélection, déclarant que, s'il est élu, Trump travaillerait d'abord à retirer les États-Unis du bord du conflit. Gabbard s'est présentée sous la bannière démocrate lors des élections de 2020 mais avait peu de chances de succès et a finalement soutenu Joe Biden, qui a remporté la victoire pour les démocrates. En tant qu'ancienne soldate de la Garde nationale, Gabbard a suggéré que, s'il était réélu, Trump se concentrerait sur le retrait des États-Unis du bord du conflit.

06:17 Biden félicite Modi pour sa visite en Ukraine

Le président américain Joe Biden a félicité le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa visite en Ukraine la semaine dernière. Modi, défenseur de la neutralité de l'Ukraine dans le conflit en cours, a tweeté qu'il avait conférence avec Biden au sujet de son soutien constant à une restauration rapide de la paix et de la stabilité en Ukraine. Selon la Maison Blanche, Biden a salué l'engagement de Modi envers l'Ukraine et son voyage en Pologne, allié proche de l'Ukraine en Europe de l'Est. Le coordinateur principal de la sécurité nationale de la Maison Blanche pour les communications stratégiques, John Kirby, a déclaré que tout pays supplémentaire qui s'aligne sur la perspective du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et cherche à contribuer à une paix juste est le bienvenu.

Les témoins rapportent plusieurs séries d'explosions à Kyiv lors de l'attaque récente de drones, sans rapport initial de victimes. Les systèmes de défense aérienne de la région de Kyiv ont été opérationnels toute la nuit, travaillant pour bloquer les missiles et les drones entrants visant la capitale, selon le statement Telegram de l'administration militaire régionale. Les attaques ont lieu un jour seulement après la plus grande rafle aérienne de ce conflit jusqu'à présent.

05:03 Aviation ukrainienne : avions de guerre et drones russes se dirigent vers l'Ukraine

L'aviation ukrainienne confirme que des avions de guerre et des drones russes se dirigent vers l'Ukraine. Les avions de guerre Tu-95ms ont décollé de la base aérienne d'Engels située dans le sud-ouest de la Russie, selon l'aviation ukrainienne sur Telegram. Des attaques de drones entrants sont également imminentes. Des alertes ont été émises dans plusieurs régions d'Ukraine, selon les autorités locales.

04:04 Incident tragique lors d'une frappe de roquette russe sur Kryvyi Rih

Les mises à jour concernant la frappe de roquette russe sur la ville ukrainienne de Kryvyi Rih font état de deux morts, selon les sources ukrainiennes. Les rapports indiquent qu'une roquette russe a touché un hôtel, potentiellement piégeant jusqu'à cinq personnes sous les décombres, avec des tentatives de sauvetage en cours, selon les médias ukrainiens citant les administrations militaires locales du district et de la ville. Selon l'administration locale de la ville, l'hôtel a été touché par un missile balistique, bien que ces allégations ne puissent être vérifiées de manière indépendante.

02:04 Attaque de drones répétée sur Kyiv

23:59 Attaque de drones russes supplémentaires signalée dans la région de Kyiv

Une attaque de drones supplémentaires a été signalée dans la région de Kyiv, selon les sources des médias ukrainiens. "La détection de drones hostiles (véhicules aériens sans pilote)" a été annoncée par l'administration militaire de la région de Kyiv sur Telegram. "Les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région."

00:35 Morts dans une frappe de roquette russe sur Kryvyi Rih

Au moins une personne est morte dans une frappe de roquette russe sur un bâtiment civil dans la ville ukrainienne centrale de Kryvyi Rih, selon les autorités locales. Cinq autres personnes pourraient être ensevelies sous les débris, ont déclaré les autorités. Oleksandr Vilkul, chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, a rapporté sur Telegram que quatre personnes ont été hospitalisées pour des blessures. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a déclaré sur Telegram que le bâtiment civil avait été détruit. La véracité de ces informations reste à vérifier.

23:19 Zelensky met en garde la Russie contre les raids aériens

En réponse aux frappes aériennes russes à grande échelle, le président Volodymyr Zelensky a lancé un avertissement, laissant entendre une riposte à l'aide des avions de combat F-16 fournis par l'Occident, comme il l'a mentionné dans son discours vidéo du soir. Les détails de la riposte prévue n'ont pas été divulgués, mais il a réaffirmé l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, où les forces ukrainiennes ont étendu leur contrôle et capturé plus de prisonniers russes, améliorant les perspectives d'échanges de prisonniers.

22:03 Les États-Unis accusent la Russie de vouloir "plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité"

En réponse aux bombardements russes en Ukraine, les États-Unis accusent la Russie de vouloir "plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité à l'approche de l'hiver", selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Les attaques russes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne sont considérées comme "honteuses" par Kirby. Les États-Unis condamnent "la guerre russe contre l'Ukraine en cours".

21:20 Évacuations urgentes dans la région de Donetsk

Les autorités ukrainiennes ont ordonné des évacuations dans la région de Donetsk en raison de l'avancée russe. La zone d'évacuation a été élargie en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, et les enfants ainsi que leurs parents ou tuteurs sont tenus de quitter leurs foyers, selon le gouverneur de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Un total de 27 localités dans les régions de Kostyantynivka et de Selydove ont été désignées. Des évacuations avaient déjà été ordonnées dans la région de Pokrovsk en raison de l'avancée des troupes russes.

