Zelensky adressera un appel immédiat et face à face à Biden et Harris au milieu de la préparation de l'Ukraine à la perspective d'une présidence Trump.

Les détails de la "stratégie de victoire" de Zelensky qu'il entend transmettre individuellement à Biden et à Harris restent inconnus, car ils ont été gardés confidentiels jusqu'à leur présentation aux dirigeants américains. Cependant, des sources informées de ses points clés ont révélé que cette stratégie est alignée sur les appels pressants de Zelensky en faveur d'une intervention plus rapide pour contrer l'intrusion russe. En outre, il est prévu qu'il plaide pour des garanties de sécurité à long terme qui pourraient résister aux changements de leadership américain, compte tenu de la course serrée à la présidentielle entre Harris et l'ancien président Trump.

La stratégie, telle que révélée par ceux qui y sont familiarisés, sert de réponse de Zelensky à la fatigue croissante même parmi ses alliés occidentaux les plus solides quant au conflit. Elle vise à démontrer que l'Ukraine peut encore triompher sans céder aucun territoire occupé par la Russie pour mettre fin aux combats, à condition que l'aide soit fournie promptement et en suffisance.

Cela inclut la réévaluation de l'idée d'autoriser le déploiement d'armes à longue portée fournies par l'Ouest plus profondément sur le territoire russe, quelque chose que Biden avait précédemment été réticent à soutenir mais qui a récemment montré des signes de considération face à la pression croissante.

Même si Biden décide d'approuver l'utilisation d'armes à longue portée, il est incertain que cette décision soit rendue publique.

Biden prend souvent le temps de réfléchir aux décisions concernant les nouvelles capacités de l'Ukraine. Cependant, compte tenu du potentiel de un changement significatif dans l'approche américaine du conflit si Trump était à nouveau élu, les officiels ukrainiens, ainsi que de nombreux officiels américains, estiment qu'il y a une urgence à agir.

Trump a déclaré qu'il pourrait mettre fin à la guerre s'il reprenait le pouvoir et a suggéré de mettre fin au soutien américain aux efforts de guerre de Kyiv.

De telles déclarations ont renforcé l'importance des discussions à la Maison Blanche jeudi, selon des officiels américains et européens qui insistent sur l'urgence d'accélérer l'aide à l'Ukraine tant que Biden est encore en fonction.

Au cours de la visite de Zelensky, les États-Unis devraient annoncer un important nouveau paquet de sécurité. Bien que la livraison de l'équipement puisse être retardée en raison de contraintes d'inventaire, CNN a rapporté cela en se basant sur des informations de deux officiels américains. Mercredi, les États-Unis ont annoncé un paquet de 375 millions de dollars.

La veille de la visite de Zelensky à la Maison Blanche, Biden a indiqué que son administration était déterminée à assurer que l'Ukraine avait le soutien nécessaire pour vaincre dans sa lutte pour la survie.

"Demain, j'annoncerai une série de mesures pour renforcer l'aide militaire de l'Ukraine – mais la victoire finale de l'Ukraine va au-delà de ce qui se passe sur le champ de bataille. Il s'agit également de la façon dont les Ukrainiens tirent le meilleur parti d'un avenir libre et indépendant, pour lequel tant de personnes ont sacrifié tant de choses", a-t-il déclaré.

Les inquiétudes concernant l'avenir du soutien américain ont teinté de nombreuses réunions de Zelensky à Washington. Lors de sa visite l'an dernier, son principal objectif était de convaincre les chefs républicains du Congrès de voter des fonds supplémentaires pour l'Ukraine.

Finalement, l'aide a été approuvée, mais le soutien à l'Ukraine parmi les alliés de Trump n'est pas particulièrement fort. Bien que Zelensky rencontre des dirigeants de Capitol Hill jeudi, il ne rencontrera pas le speaker de la Chambre des représentants républicain Mike Johnson.

"Ce conflit a affaibli la viabilité fondamentale de la Russie. Si l'on examine le nombre alarmant de pertes et de blessés parmi les Russes, sans parler des millions de Russes qui ont quitté le pays, leur machine de guerre peut être en marche, mais leur économie s'effrite", a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, sur MSNBC cette semaine. "Je pense donc qu'à terme, que ce soit Putin ou ses conseillers, ils reconnaîtront l'inutilité de poursuivre ainsi. C'est notre responsabilité d'accélérer ce jour."

Forger une relation avec Harris

La réunion privée de Zelensky avec Harris jeudi, après sa consultation avec Biden, souligne son objectif de renforcer leur relation leader à leader la plus cruciale en cas de victoire de Harris.

Depuis qu'elle a pris la relève de Biden, Harris et son équipe ont insisté sur le fait qu'il n'y a pas de désaccord entre elle et Biden sur les grandes questions de politique étrangère.

Le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie n'en est pas une exception, car ils insistent sur le fait que l'Ukraine continuerait de recevoir le soutien inébranlable des États-Unis contre l'agression russe sous une administration Harris.

La rencontre en personne de Harris avec Zelensky jeudi marquera leur sixième rencontre depuis le début du conflit en février 2022. Juste quelques jours avant le début des attaques russes en février 2022, leur dialogue à la Conférence de sécurité de Munich portait sur l'accumulation militaire russe autour de l'Ukraine et le potentiel de guerre.

Dans son discours à la Convention nationale démocrate le mois dernier, Harris a pris le crédit de la réponse américaine.

"Cinq jours avant que la Russie n'attaque l'Ukraine, j'ai rencontré le président Zelensky pour le mettre en garde contre le plan d'attaque de la Russie. J'ai facilité une réponse mondiale – couvrant plus de 50 pays – pour contrer l'agression de Poutine. Et en tant que présidente, je me tiendrai fermement aux côtés de l'Ukraine et de nos alliés de l'OTAN", a-t-elle déclaré.

Les conseillers de Trump argumentent que les déclarations de Trump concernant le conflit en Ukraine démontrent une différence significative de perspectives en matière de politique étrangère entre lui et la vice-présidente. (Il est peu probable que Trump rencontre le dirigeant ukrainien, malgré ses suggestions antérieures.)

La campagne de Trump a critiqué Zelensky pour son interview avec The New Yorker, publiée dimanche dernier, où Zelensky a qualifié JD Vance de "trop radical".

"Ses déclarations semblent impliquer que l'Ukraine doit faire un sacrifice. Cela nous ramène à la question du coût et de celui qui le supporte. La notion que le monde devrait mettre fin à cette guerre aux dépens de l'Ukraine est inacceptable", a déclaré Zelensky dans l'interview. "De tels commentaires d'un potentiel vice-président envoient des signaux d'alarme pour nous."

Trump a fait référence aux commentaires de Zelensky lors d'un discours en Caroline du Nord mercredi.

"Le président de l'Ukraine est dans notre pays, et il fait des remarques accusatrices envers votre président préféré, moi", a déclaré Trump.

Au cours de la signature d'un nouvel accord de défense US-Ukraine lors de la réunion du G7 en Italie en juin, Zelensky a été interrogé sur son plan d'urgence en cas de scénario similaire.

"Si le peuple est de notre côté, tout leader sera avec nous dans notre combat pour la liberté", a répondu Zelensky.

