Zelensky a l'intention de présenter la stratégie proposée par Harris et Trump pour mettre fin au conflit

Président ukrainien Zelensky à discuter de la stratégie de fin de guerre avec Biden, Trump, Harris en septembreLe président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit de présenter sa stratégie pour mettre fin à la guerre contre la Russie aux anciens présidents Joe Biden et Donald Trump, ainsi qu'à la vice-présidente Kamala Harris en septembre. Selon Zelensky, l'offensive de Kursk fait partie de cette stratégie, qui comprend des éléments militaires, diplomatiques et économiques, bien qu'il n'ait pas fourni de détails spécifiques.

18:44 L'Ukraine accuse la Russie d'avoir commis 136 000 crimes de guerreDepuis le début de l'invasion en 2022, les agences d'application de la loi ukrainiennes ont documenté 136 000 crimes de guerre commis par les envahisseurs russes. Le Bureau du procureur a examiné 660 suspects, aboutissant à 126 condamnations, selon les autorités ukrainiennes. L'inaccessibilité des territoires occupés a conduit le procureur général ukrainien Andriy Kostin à soupçonner que les chiffres rapportés peuvent être incomplets.

18:20 Les autorités russes enquêtent sur un correspondant de Deutsche Welle et un journaliste ukrainienLe Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a ouvert des enquêtes contre un correspondant de Deutsche Welle et un journaliste ukrainien, les accusant d'être entrés illégalement dans la région russe de Kursk. Nick Connolly, employé de Deutsche Welle, et Natalia Nagornaya, collaboratrice de la chaîne ukrainienne 1+1, travaillent apparemment depuis des zones ukrainiennes contrôlées dans la région de Kursk.

17:51 Zelensky : L'Ukraine peut produire jusqu'à deux millions de drones cette annéeL'Ukraine a la capacité de produire entre 1,5 et 2 millions de drones cette année, selon le président Volodymyr Zelensky. Cependant, les contraintes de financement entravent leur production. Le dialogue est le seul moyen de régler le conflit avec la Russie, et le gouvernement de Kiev doit maintenir une position forte lors de la prochaine conférence cette année, souligne Zelensky.

17:25 Grossi : Proximité dangereuse des combats à la centrale nucléaire de KurskLa proximité du conflit entre l'Ukraine et la Russie de la centrale nucléaire de la région russe de Kursk est extrêmement hazardous, selon le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi. "Avoir une centrale nucléaire de cette ampleur située si près d'un point de conflit ou d'une ligne de front militaire est un problème extrêmement grave", a déclaré Grossi. "Le fait que des opérations militaires se déroulent à peine à quelques kilomètres de là en fait une urgence", ajoute-t-il. "En fin de compte, cela semble remarquablement rationnel et simple : Ne pas attaquer une centrale nucléaire." La centrale nucléaire fonctionne actuellement dans des conditions relativement normales, ajoute Grossi.

16:51 Syrskyj : La Russie déploie 30 000 soldats à KurskL'un des principaux objectifs de l'opération de l'Ukraine dans la région de Kursk est de détourner les troupes russes d'autres régions, en particulier de Pokrovsk et de Kurachovo dans la région de Donetsk. Selon le chef militaire ukrainien Oleksandr Syrskyj, la Russie a déjà déployé 30 000 soldats dans la région de Kursk, et ce nombre est prévu pour augmenter davantage. Par conséquent, la Russie a réduit ses activités dans la région sud de l'Ukraine. Cependant, la pression reste élevée dans la région de Pokrovsk, où la Russie concentre ses troupes les plus puissantes, selon Syrskyj.

16:25 Les forces russes tuent un dans une attaque de roquettes sur la région de KharkivLes forces russes ont infiltré la ville de Bohoduchiw dans la région de Kharkiv avec des roquettes, tuant une personne et en blessant six, selon le Bureau du procureur de l'Ukraine. Une roquette a touché un arrêt de bus, tuant une femme de 71 ans. Les attaques russes ont également cible des installations industrielles et résidentielles, ainsi que plusieurs véhicules.

15:57 Shmyhal : L'Ukraine a besoin de 15 milliards de dollars pour combler le déficit budgétaire de 2025Le Premier ministre Denys Shmyhal estime que l'Ukraine a besoin de 15 milliards de dollars de plus pour combler son déficit budgétaire de 35 milliards de dollars en 2025. Shmyhal prévoit d'augmenter les impôts et d'emprunter sur le marché de la dette domestique pour financer la guerre contre la Russie, selon ses plans qui seront discutés au Parlement en septembre.

15:32 L'Ukraine recherche des défenses alternatives contre les attaques russesL'Ukraine a connu l'une des plus importantes attaques de bombardement et de roquettes par les troupes russes depuis le début de la guerre. En raison des attaques continues, l'Ukraine cherche des méthodes alternatives pour se défendre outre les aides militaires occidentales.

15:11 Zelensky : L'Ukraine a réussi à tester son missile balistique indigèneLe président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce le test réussi du premier missile balistique indigène de l'Ukraine, louant "notre industrie de la défense". Cependant, aucun autre détail sur le missile n'a été révélé.

14:45 Moscou : Le rôle des États-Unis dans l'incursion ukrainienne est indéniableLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, reconnaît le rôle des États-Unis dans l'incursion des forces ukrainiennes dans l'oblast russe de Kursk comme un fait indéniable. Il suggère une réponse plus forte du gouvernement russe que précédemment, citant les agences de presse d'État russes RIA et TASS. Ryabkov ne fournit pas de preuves ou de détails pour étayer ses allégations. La Maison Blanche nie toute connaissance préalable de l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk le 6 août.

14:19 Zelensky : Les F-16 abattent des missiles russes Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se vante que les nouveaux F-16 viennent de réussir à intercepter des missiles russes lors d'une attaque de grande envergure. Il mentionne : "During this intense missile assault, we managed to take down some missiles through the assistance of F-16s." Les avions ont été utilisés pour contrer l'intense frappe aérienne qui a eu lieu lundi. Plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique, ont convenu de fournir plus de 60 de ces avions de combat américains à l'Ukraine.

13:59 Alerte aérienne momentanée près de la centrale nucléaire russe de Kursk Il y a eu une alerte aérienne brièvement à Kursk, ville de la région russe de Kursk, autour de midi. Des sirènes stridentes ont signalé une menace potentielle de missile. Un reporter de Reuters a rapporté l'incident. La centrale nucléaire de Kursk, actuellement sous surveillance de Rafael Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), est située à Kursk.

13:44 L'armée russe revendique la victoire sur un autre village près de Pokrovsk L'armée russe affirme avoir remporté une autre victoire sur le village de Orlowka dans la région de Donetsk, près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk en Ukraine. Le ministère de la défense a annoncé via Telegram que le village avait été "libéré". Orlowka est le nom russe du village ukrainien d'Orliwka. Les combats féroces entre les armées russe et ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuivent, tandis que les forces russes continuent leur offensive dans Donetsk. Le ministère de la défense annonce régulièrement la capture de nouveaux lieux. La région autour du hub logistique stratégique de Pokrovsk est également sous surveillance.

13:21 Lavrov menace avec des armes nucléaires Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a qualifié la demande de l'Ukraine à ses alliés d'utiliser les armes fournies par l'Ouest contre la Russie de chantage. Il a mis en garde contre le danger pour les puissances nucléaires de l'Ouest de "jouer avec le feu". Moscou est en train de réviser sa doctrine sur les armes nucléaires. Aucun détail n'a été fourni. La doctrine décrit l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

13:04 Syrskyj : Les forces ukrainiennes gagnent du terrain à Kursk, la situation à Pokrovsk est préoccupante Dans la région russe de Kursk, les troupes ukrainiennes progressent, mais les soldats russes avancent dans la ville ukrainienne de Pokrovsk dans la région de Donetsk, selon le chef d'état-major Oleksandr Syrskyj. La situation globale y est difficile.

12:42 Munz : Les attaques de Russie vont s'intensifier en Ukraine Suite aux récentes attaques de drones, la Russie a intensifié ses attaques de roquettes sur l'Ukraine, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Il explique que le moment n'est pas choisi au hasard, car l'automne et la saison de chauffage approchent.

12:33 Kyiv annonce la capture de 594 soldats russes dans la région de Kursk L'Ukraine a capturé un total de 594 soldats russes dans la région de Kursk, selon le commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrskyj. C'est la première fois qu'un chiffre spécifique est rendu public. Dans les rapports précédents, au moins 247 prisonniers de guerre russes ont été identifiés par analyse d'images et de vidéos par "The Washington Post".

12:09 Les coupures de courant et les restrictions pourraient durer plusieurs jours de plus Suite à la plus grande attaque russe sur l'Ukraine depuis le début de la guerre, les restrictions pour la population sont attendues pour plusieurs jours supplémentaires. Les coupures de courant et les "limites extrêmes" pourraient se poursuivre pendant une à deux semaines, a informé Ivan Plachkov, président de l'Association énergétique ukrainienne, à la chaîne de télévision Kyiv24. Plachkov a décrit l'attaque massive de missiles russes lundi comme "l'une des attaques les plus importantes contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine" avec pour objectif de provoquer un effondrement total du système énergétique.

11:46 Roth : Les attaques russes pourraient déclencher une migration de réfugiés vers l'UE L'expert en politique étrangère du SPD allemand, Michael Roth, suggère que les attaques massives de la Russie sur l'infrastructure ukrainienne pourraient déclencher une migration de réfugiés vers l'Europe. Il qualifie la série actuelle d'attaques de "début d'une nouvelle campagne de destruction contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine". Il a également déclaré à Politico que l'objectif était "de désactiver la production d'armes de l'Ukraine d'une part, et de rendre la vie insupportable pour les résidents de l'Ukraine d'autre part, afin de déclencher de nouveaux mouvements de réfugiés vers l'UE". Il a ajouté que les dommages étaient si importants qu'une réparation rapide était peu probable. Roth plaide en faveur d'un soutien pendant l'hiver prochain, y compris des générateurs de secours, et l'approbation américaine de l'utilisation d'armes à longue portée contre les aérodromes d'où décollent les bombardiers russes.

11:21 Pas de mouvements significatifs de troupes ou d'équipement le long de la frontière Belarus-Ukraine Le service frontalier ukrainien signale qu'il n'y a pas de mouvements militaires significatifs le long de la frontière Belarus-Ukraine. Le porte-parole du service frontalier Andrij Demtschenko a déclaré à la télévision ukrainienne qu'aucune troupe ou équipement n'a été observé près de la frontière. Cependant, il a reconnu que la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine continue de poser une menace générale pour l'Ukraine. Récemment, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que la Biélorussie avait massé des troupes et de l'équipement près de la frontière à grande échelle. La Biélorussie est un allié proche de la Russie.

10:56 Le gouverneur russe confirme l'offensive ukrainienne dans la région de Belgorod Le gouverneur russe Vyacheslav Gladkov a confirmé via Telegram que des rapports d'essais ukrainiens de franchir la frontière ont été signalés. Cela confirme les rapports précédents des canaux Telegram russes. Gladkov a déclaré, en se basant sur les informations du ministère russe de la Défense, que la situation frontalière reste difficile mais sous contrôle. Il exhorte les résidents à rester calmes et à ne se fier qu'aux sources d'informations fiables. Le gouverneur a rapporté qu'Ukraine a attaqué la région avec plus de 20 drones au cours des 24 dernières heures. Kiev n'a toujours pas reconnu officiellement les événements présumés.

10:50 Rapport : L'Ukraine crée de nouvelles lourdes unités de troupes

Selon un rapport du portail ukrainien indépendant "MilitaryLand", l'Ukraine est en train de mettre en place de nouvelles brigades mécanisées pour se défendre contre l'agression russe. Ces brigades pourraient être opérationnelles d'ici 2025. Les recrues sont attendues principalement des Ukrainiens vivant à l'étranger, qui subiront une partie de leur entraînement là-bas. Une brigade mécanisée comprend généralement autour de 2 000 soldats et est bien équipée avec des quantités importantes de matériel militaire lourd tel que des chars.

10:44 Le chef de l'AIEA inspecte la centrale nucléaire russe de Kursk

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a visité la centrale nucléaire de Kursk dans la région frontalière russe, selon ce qu'a rapporté l'agence de presse russe TASS. Grossi avait annoncé son intention d'inspecter personnellement l'installation en raison de la situation critique qui l'entoure. Des milliers de soldats ukrainiens avaient envahi la région de Kursk le 6 août, et la Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué à plusieurs reprises cette installation. Le gouvernement ukrainien n'a toujours pas publié de déclaration officielle à ce sujet.

10:23 Le service de sécurité russe accuse des journalistes de DW de franchissement illégal de la frontière

Le service de sécurité russe FSB a apparemment inculpé deux journalistes étrangers de franchissement illégal de la frontière russe. Les journalistes, un reporter de DW et un correspondant de la chaîne de télévision ukrainienne 1+1, sont accusés de couvrir l'invasion ukrainienne dans la région de Kursk. Reuters rapporte cela en se basant sur l'agence de presse russe Interfax. Le FSB aurait engagé des poursuites pénales contre au moins sept journalistes étrangers couvrant la région de Kursk.

10:02 Les forces ukrainiennes sont apparemment en train d'attaquer la frontière russe dans la région de Belgorod

Des troupes ukrainiennes sont apparemment en train de tenter de franchir la frontière russe dans la région de Belgorod au sud, selon The Guardian, qui cite des canaux Telegram russes. Le canal Telegram Mash rapporte qu'environ 500 soldats ukrainiens ont attaqué deux points de contrôle à Nechoteyewka et Shebekino dans la région de Belgorod, avec des combats en cours aux deux endroits. La région de Belgorod partage une frontière avec la région russe de Kursk, qui est sous le contrôle ukrainien depuis le début août.

09:45 Les autorités ukrainiennes rapportent de lourdes pertes russes

La Russie aurait subi 1 280 pertes et plus de 600 000 pertes militaires totales depuis le début du conflit, selon le quartier général des forces armées ukrainiennes. L'armée ukrainienne aurait détruit 12 chars, 19 véhicules blindés, 52 systèmes d'artillerie, 120 drones, 103 missiles et un lanceur de roquettes multiples au cours des 24 dernières heures. Ces chiffres n'ont pas été vérifiés indépendamment, et la Russie reste silencieuse sur ses propres pertes.

09:21 L'armée de l'air ukrainienne revendique la réussite de l'interception de missiles et de drones

L'armée de l'air ukrainienne rapporte avoir abattu cinq missiles russes et 60 drones. La Russie a ciblé l'Ukraine avec un total de 10 missiles et 81 drones, selon le canal Telegram de l'armée de l'air. Environ 15 drones et plusieurs missiles ont été interceptés près de Kyiv, selon le chef de l'administration militaire de la ville, Serhiy Popko. "Tout ce qui se dirigeait vers la capitale de Kyiv a été détruit." Dix drones étaient toujours dans l'espace aérien ukrainien à 9 heures locales (8 heures CEST), et d'autres drones avaient crashé. Trois missiles hypersoniques Kinzhal (Dague) et deux missiles Iskander n'ont pas pu être abattus, selon le commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleschuk. Bien que ces chiffres n'aient pas été pleinement confirmés, ils donnent une idée générale de l'ampleur de l'attaque.

08:57 Des attaques nocturnes font plusieurs morts - la Russie aurait lancé des missiles Kinzhal

La Russie a lancé de lourdes attaques aériennes sur l'Ukraine pour la deuxième nuit consécutive en utilisant une variété d'armes. Les rapports préliminaires des autorités ukrainiennes suggèrent qu'au moins quatre personnes ont été tuées - deux par une frappe de missile sur un hôtel à Kryvyi Rih et deux par des attaques de drones à Zaporizhzhia. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a utilisé des bombardiers à longue portée depuis lesquels des missiles de croisière ont été lancés, et des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été déployés.

08:33 La Chine soutient son propre plan de paix

La Chine plaide en faveur d'un soutien plus large à son propre plan de paix. Le envoyé spécial chinois pour les affaires eurasiatiques, Li Hui, a déclaré après des négociations avec l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud que ces trois pays représentent le Sud global et sont des forces influentes pour promouvoir la paix dans le monde. Ils ont maintenu des contacts avec l'Ukraine et la Russie et sont déterminés à résoudre le conflit par le dialogue politique et les négociations, a déclaré Li. La Chine et le Brésil ont publié un plan de paix conjoint cette année qui appelle à une conférence de paix impliquant toutes les parties, sans escalade supplémentaire sur le champ de bataille. La Chine et la Russie ont manqué une conférence de paix en Suisse en juin. La Russie n'était pas invitée, et la Chine a choisi de ne pas y assister.

07:37 Biden Qualifie les Derniers Attaques Russes d'Inhumaines

Le président américain Joe Biden a condamné les dernières attaques russes en les qualifiant de "brutales". Il a déclaré : "Je condamne sans réserve la militance continue de la Russie contre l'Ukraine et ses tentatives de plonger le peuple ukrainien dans les ténèbres." La Russie ne réussira jamais en Ukraine, a affirmé Moscou, qui "cible les ressources vitales" de l'Ukraine avec des attaques et tente de "débranler les lignes d'approvisionnement". Le ministère allemand des Affaires étrangères a exprimé des sentiments similaires sur X, condamnant l'offensive russe comme "odieuse".

07:05 ISW : Incursion Belarussienne en Ukraine peu probable

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) maintient sa conviction qu'une incursion des troupes belarussiennes en Ukraine est peu probable. L'ISW fonde ce jugement sur un rapport récent de l'organisation d'actualités open source ukrainienne Frontline Insight et Rochan Consulting, qui suggère que les unités de combat belarussiennes fonctionnent généralement à moins de 60% de leur force totale et nécessitent une mobilisation pour déployer des unités. Aucune mobilisation de ce type n'a été entreprise. Au lieu de cela, l'activité actuelle est censée distraire les forces ukrainiennes du front, aidant ainsi les forces russes. Le déploiement actuel de forces russes en Biélorussie est insuffisant pour lancer une invasion coordonnée depuis la frontière de la région de Gomel. Une invasion de l'Ukraine par des forces belarussiennes ou une implication militaire dans le conflit pourrait affaiblir la capacité du dirigeant Alexander Lukashenko à protéger son régime, risquant ainsi de susciter la dissidence intérieure. Les élections présidentielles à venir sont prévues pour février 2025.

06:32 Gabbard Soutient Trump, Cite le Besoin de Garder les États-Unis "Loin du Bord de la Guerre"

L'ancienne candidate démocrate à la présidentielle et ancienne représentante au Congrès Tulsi Gabbard, maintenant indépendante, a apporté son soutien au candidat républicain Donald Trump pour les élections de novembre. Elle a déclaré que, s'il était élu, Trump travaillerait à retirer les États-Unis "du bord de la guerre" au Moyen-Orient et en Ukraine. Gabbard, une ancienne soldate de la Garde nationale, s'est présentée comme candidate démocrate à la présidence en 2020, mais n'a pas réussi à obtenir beaucoup de traction et a finalement soutenu Joe Biden, qui a remporté la victoire pour les démocrates. Tout au long de sa campagne, elle a plaidé pour une politique étrangère américaine moins militariste. Gabbard a été contrainte de réfuter les allégations selon lesquelles sa campagne était soutenue par la Russie et visait à affaiblir les démocrates.

06:17 Biden Complimente Modi pour sa Visite en Ukraine

Le président américain Joe Biden a complimenté le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa visite en Ukraine la semaine dernière. Modi, dont le pays prône la neutralité dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, a exprimé son plein soutien à un retour rapide à la paix et à la stabilité en Ukraine sur le site de réseautage X. Biden a salué l'engagement de Modi avec l'Ukraine et sa visite en Pologne la semaine dernière, un allié ardent de Kyiv en Europe de l'Est. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a informé les médias qu'ils accueillent tout pays qui adopte la perspective du président ukrainien Volodymyr Zelensky et contribue à sa poursuite d'une paix juste.

05:45 Témoins Rapportent plusieurs Explosions à Kyiv

Dans l'attaque de drones récente sur Kyiv, les témoins ont rapporté au moins trois séries d'explosions distinctes. Aucun rapport de décès ou de blessures n'a été reçu pour l'instant. Les mécanismes de défense aérienne de la région de Kyiv sont restés actifs toute la nuit pour contrer les roquettes et les drones entrants dirigés vers la capitale, selon le rapport Telegram de l'administration militaire régionale. Les attaques se sont produites un jour seulement après la plus grande offensive aérienne russe à ce jour dans ce conflit.

05:03 Aviation : Bombers et Drones Russes Se Dirigeant Vers l'Ukraine

Selon les sources ukrainiennes, la Russie a lancé des bombardiers et des drones en route vers l'Ukraine. Les bombardiers Tu-95ms ont décollé de la base aérienne d'Engels dans le sud-ouest de la Russie, comme le rapportent les forces aériennes ukrainiennes sur Telegram. Des drones d'attaque entrants ont également été identifiés. Des alarmes aériennes ont été déclenchées dans plusieurs parties de l'Ukraine, selon les autorités locales.

02:04 Nouvelle Attaque de Drones Russes aux Pêrimètres de Kyiv

Selon les annonces ukrainiennes, une autre attaque de drones russes a eu lieu dans la région de Kyiv. L'administration militaire de la région de Kyiv informe via Telegram : "Détection d'activités de drones ennemis". Les systèmes de défense de la région sont actuellement actifs.

00:35 Attaque de Roquettes Russes Mortelle à Kryvyi Rih

Au moins une personne a perdu la vie suite à une attaque de roquettes russes sur l'infrastructure civile d'une ville centrale sous occupation russe, Kryvyi Rih. Les autorités régionales indiquent que cinq personnes pourraient être piégées sous les débris. Oleksandr Vilkul, chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, a rapporté sur Telegram que quatre personnes ont été blessées et hospitalisées. Le gouverneur de la ville, Serhiy Lysak, a déclaré sur Telegram que le bâtiment a été presque entirely destroyed. These statements remain unverified. The Russian side has yet to offer a reaction.

23:19 Zelenskyy prévient la Russie de représailles après des raids aériens Suite aux attaques aériennes russes extensives en Ukraine, le président Volodymyr Zelenskyy promet des représailles. Zelenskyy suggère des représailles à venir en utilisant les avions de combat F-16 fournis par les alliés dans son adresse vidéo du soir. Il ne divulgue pas les détails du plan de représailles. Cependant, il fait référence à l'offensive ukrainienne en cours dans la région russe de Kursk, qui dure depuis plus de trois semaines. Les forces ukrainiennes ont étendu leur contrôle, capturant plus de prisonniers de guerre russes, améliorant ainsi les chances d'échanges de prisonniers.

22:03 États-Unis : la Russie entend plonger l'Ukraine dans l'obscurité Selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, la Russie vise à "plonger la population ukrainienne dans l'obscurité à l'arrivée de l'automne", suite aux bombardements intenses en Ukraine. Les attaques contre l'infrastructure énergétique ukrainienne sont considérées comme "scandaleuses", déclare Kirby. Les États-Unis dénoncent "la guerre continue de la Russie contre l'Ukraine".

21:20 Nouveaux ordres d'évacuation dans la région de Donetsk En raison des avancées de la Russie, les autorités ukrainiennes ont émis de nouveaux ordres d'évacuation dans la région de Donetsk. Les conditions de sécurité se sont détériorées et la zone d'évacuation obligatoire a été étendue, incitant les habitants, principalement les enfants et leurs accompagnants, à quitter leurs domiciles. Un total de 27 localités dans les zones de Kostjantyniwka et Selydove ont été identifiées. Des évacuations avaient précédemment été effectuées dans les villages de la région de Pokrovsk en raison des avancées des troupes russes.

