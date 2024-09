Yvonne Catterfeld affirme que l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) n'est pas une solution viable.

Les résultats des élections en Saxe et en Thuringe ont suscité des préoccupations chez des personnalités notables comme Yvonne Catterfeld. La chanteuse, originaire d'Erfurt, s'inquiète de l'avenir de sa région natale. Elle est convaincue que l'AfD continuera à attiser la division et à menacer la démocratie et l'État de droit.

En Saxe et en Thuringe, plus d'un tiers des électeurs ont voté pour l'AfD. En Thuringe, le parti est devenu la force principale pour la première fois lors d'élections régionales. Malgré cela, leurs associations régionales sont considérées comme fermement d'extrême droite, avec le dirigeant du parti en Thuringe, Björn Höcke, légalement classé comme fasciste.

Alors qu'un tiers des électeurs ont choisi le parti d'extrême droite, d'autres expriment également des craintes quant à cette tendance. La chanteuse Yvonne Catterfeld, née dans la capitale d'Erfurt, a exprimé ses préoccupations sur son compte Instagram alors que les bureaux de vote étaient encore ouverts.

Elle suit de près les développements en Thuringe depuis longtemps avec inquiétude, écrit-elle. En même temps, elle exprime de la compassion pour ceux qui partagent ses préoccupations et attribue la bonne performance de l'AfD à des électeurs qui se sentent négligés par la politique.

Cependant, pour Catterfeld, c'est clair : "L'AfD n'est pas la solution et ne trouvera pas de solutions aux problèmes, mais approfondira la division dans notre État et mettra encore plus en danger notre État de droit et notre démocratie." Elle utilise leur traitement des journalistes et le paysage médiatique comme exemples. "Et ce n'est qu'un début," prévient-elle, posant une question rhétorique aux partisans de l'AfD : "Avez-vous déjà lu attentivement le programme du parti ?"

Malgré sa déception face à la politique des partis démocratiques, Catterfeld semble également quelque peu frustrée. "J'espère que nos politiques se réveilleront et répareront les années de négligence, et reconstruiront la confiance," dit-elle. Elle ajoute également : "Je crois que la politique a perdu la plupart des électeurs en Thuringe et en Saxe, et j'espère une politique qui est accessible, équitable, et où les gens se sentent en sécurité à nouveau, économiquement aussi."

Malheureusement, le paysage pour former un gouvernement d'État fonctionnel en Saxe et en Thuringe reste incertain depuis les résultats electoraux du dimanche soir.

