- Yunus arrive au Bangladesh - il devrait prêter serment

Lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus est revenu au Bangladesh pour prendre la tête d'un gouvernement de transition suite à la démission de la Première ministre autoritaire Sheikh Hasina. Des images de télévision locales ont montré son retour dans son pays d'Asie du Sud. L'inventeur de 84 ans des microcrédits, qui se trouvait en France, doit prêter serment plus tard dans la journée, selon le chef de l'armée Waker-uz-Zaman.

Avant son retour, Yunus a exhorté ses compatriotes à rester calmes. "Profitons de notre nouvelle victoire", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Notre jeunesse est prête à prendre la tête et à créer un nouveau monde."

L'ancienne Première ministre Hasina a quitté le pays lundi à bord d'un hélicoptère de l'armée après des semaines de manifestations massives et de violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité. Plus de 300 personnes ont perdu la vie lors des manifestations, selon les médias locaux.

Le gouvernement de transition, dirigé par le lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, vise à apporter des changements significatifs au Bangladesh. Le gouvernement doit se concentrer principalement sur le maintien de la paix et de la stabilité, compte tenu des récents troubles et des pertes de vies humaines.

