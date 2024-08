- Young Euro Classic fête ses 25 ans avec des sons mondiaux

Le festival de musique The Young Euro Classic de Berlin célèbre son 25ème anniversaire en mettant l'accent sur les sons globaux. Sous le titre "re:play - Liberté du son", des concerts de musiciens du Brésil, de Chine, de l'Inde, de Mongolie et d'autres pays sont prévus. Le festival estival au Konzerthaus Berlin se consacre, selon ses propres déclarations, non seulement à la tradition orchestrale européenne, mais aussi aux grandes traditions de musique classique d'autres régions culturelles.

Parmi les invités de cette édition, qui commence vendredi et se termine le 25 août, figure un orchestre composé de musiciens arabes et juifs d'Israël, qui "met un signe audible pour la compréhension entre les peuples, même en temps de guerre". Le programme comprend également du jazz, de la pop, du rock et de la danse.

Cette édition est dédiée à la mémoire de l'ancien directeur artistique Dieter Rexroth, décédé en avril à l'âge de 83 ans. Depuis 2000, 178 orchestres de près de 60 nations ont visité le festival dans la capitale.

