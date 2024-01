Youcef Atal : La star algérienne du football condamnée à une peine de prison avec sursis par un tribunal français et à une amende de 49 000 dollars pour un message posté en Israël et dans la bande de Gaza

"M. Atal a été reconnu coupable et condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis et à une amende de 45 000 euros", a déclaré le tribunal dans un communiqué publié mercredi et obtenu par CNN.

Selon Reuters, un tribunal de Nice a déclaré que le repostage provoquait la haine pour des raisons religieuses.

Atal, 27 ans, devra également payer pour que les détails de la condamnation soient publiés dans les journaux français Nice Matin et Le Monde, selon le tribunal.

Le lendemain de l'attentat perpétré par le Hamas le 7 octobre, Atal a republié une vidéo de 35 secondes d'un prédicateur palestinien qui appelait Dieu à envoyer "un jour noir sur les Juifs", a rapporté le journal français Nice-Matin, selon Reuters.

Le défenseur Atal s'est par la suite excusé pour le message supprimé, selon Reuters, déclarant sur Instagram à l'époque : "Je suis conscient que mon post a choqué beaucoup de gens, ce qui n'était pas mon intention, et je m'en excuse".

CNN a sollicité le commentaire du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui, selon Le Monde, avait déposé une plainte contre le joueur en octobre.

L'OGC Nice, qui est deuxième au classement de la Ligue 1, a suspendu Atal pour cette publication sur les réseaux sociaux.

"Dès son retour de sélection algérienne, où il se trouvait depuis le 9 octobre, Youcef Atal a été contacté par les dirigeants de l'OGC Nice pour un entretien", a déclaré le club de Ligue 1 en octobre.

"L'OGC Nice comprend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté des excuses publiques par écrit. "Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre des mesures disciplinaires immédiates à l'encontre du joueur, avant toute action qui pourrait être entreprise par les autorités sportives et judiciaires.

"A ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu'à nouvel ordre", ajoute l'OGC Nice dans son communiqué.

CNN a contacté l'OGC Nice pour obtenir des commentaires sur la condamnation avec sursis et l'amende d'Atal.

Le défenseur Atal a été nommé dans l'équipe d'Algérie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, selon une liste publiée dimanche par la Confédération africaine de football.

Source: edition.cnn.com