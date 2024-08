- Yerin Ha incarnera le personnage de Benedict.

À la suite des joyeuses noces de "Bridgerton" telles que présentées dans la série Netflix, c'est au tour de Benedict Bridgerton d'être sous les projecteurs dans la quatrième saison à venir. Programmée pour être diffusée en 2026, Luke Thompson (36 ans) reprendra le rôle du noble britannique au cœur brisé. Selon Variety, la source de l'industrie, Yerin Ha (29 ans) est pressentie pour incarner la femme qui captive les affections de Benedict.

La quatrième saison de la série s'inspire du troisième roman "Bridgerton" écrit par Julia Quinn (54 ans), ce qui signifie que les fans savent déjà que l'intérêt amoureux de Benedict se nomme Sophie Beckett, qui se révèle être une humble domestique. Cela forme la base d'une passionnante histoire d'amour franchissant les barrières sociales.

Les réalisations précédentes de Yerin Ha

Née à Sydney, Yerin Ha a fait forte impression auprès du public américain grâce à son rôle dans l'adaptation de Paramount+ des jeux vidéo "Halo", où elle incarne Kwan Ha. Elle a également joué dans les séries australiennes "Reef Break" et "Bad Behaviour", ainsi que dans le film d'horreur "Sissy". Prochainement, elle sera à l'affiche de la série HBO "Dune: Prophecy", prévue pour être diffusée en novembre. Le rôle principal dans "Bridgerton" serait donc jusqu'à présent le plus important de sa carrière.

"Bridgerton" a été diffusé pour la première fois sur Netflix en 2020 et est depuis l'une des séries les plus réussies de la plateforme. Plus de 103 millions de téléspectateurs ont regardé la troisième saison depuis sa sortie il y a quelques mois. Récemment, Netflix a confirmé que Benedict serait le protagoniste de l'histoire d'amour suivante de "Bridgerton" avec une vidéo.

Dans sa carrière, Yerin Ha trouvera son rôle le plus important à ce jour lorsqu'elle incarnera la femme mystérieuse qui captive le cœur de Benedict dans la prochaine saison de "Bridgerton". Alors que son frère, Anthony Bridgerton, interprété par Jonathan Bailey, a trouvé l'amour dans les saisons précédentes, les fans sont impatients de voir si Benedict pourra suivre son exemple avec sa propre histoire d'amour, mettant en scène le personnage de Yerin.

