- "Yellowstone": les fans allemands doivent attendre les nouveaux épisodes

Les fans allemands de la série western à succès "Yellowstone" doivent continuer à attendre de nouveaux épisodes. Selon le service de streaming Paramount+ Allemagne, interrogé par l'agence de presse allemande, une date de début pour la région germanophone n'a pas encore été fixée.

Les épisodes restants de la saison 5 seront disponibles aux États-Unis à partir du 10 novembre. Le grève hollywoodienne avait empêché le tournage, si bien que la saison n'a été que partiellement diffusée et s'est brutalement terminée. En Allemagne, la série, qui a débuté en 2018, est désormais disponible sur plusieurs services de streaming.

"Yellowstone", signé du scénariste Taylor Sheridan avec la star hollywoodienne Kevin Costner (69) en tête d'affiche en tant que patriarche de la famille, est une série western contemporaine. Tout tourne autour de la famille Dutton dans l'État américain du Montana à la frontière avec le Canada, qui dirige le ranch Yellowstone.

Le mélange semble attirer de nombreux fans : le ranch se bat pour préserver sa propriété et s'oppose aux investisseurs externes. Il s'agit de cohabiter avec la population autochtone. Il y a beaucoup de vie de cow-boy avec chevaux, cordes, rodéos et troupeaux de bétail. Des scènes de la vastitude des États-Unis sont montrées. Il y a aussi du sexe, des intrigues, de la mélancolie, de l'amour, de la haine et des secrets familiaux sombres. Il y a aussi beaucoup de consommation d'alcool et de nombreux meurtres et armes.

Sans Kevin Costner

Ironiquement, l'attraction principale Costner ("Gardien du corps", "Robin des bois", "Danse avec les loups") ne sera probablement plus vue. Il avait annoncé il y a quelque temps sur Instagram que "Yellowstone" était derrière lui. Le 22 août, son grand projet "Horizon" commence en Allemagne - actuellement très présent dans les médias car Costner est en tournée promotionnelle ici - une série western pour le cinéma, qui a déçu aux États-Unis.

