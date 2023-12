Yaroslav Amosov : le champion de MMA récupère sa ceinture de champion du monde dans sa maison d'Irpin

Bellator, la société de promotion du MMA avec laquelle Amosov est signé, a annoncé le mois dernier que le combattant de 28 ans s'était retiré de son combat pour le titre du 13 mai contre Michael Page, car il "défend activement son pays d'origine".

Dans la vidéo, Amosov remonte une échelle dans une maison en portant un sac en plastique qu'il ouvre pour révéler la ceinture.

"Une ceinture avec une grande histoire", a-t-il écrit dans la légende. "Maintenant, je ne la donnerai certainement pas. Ma mère l'a bien cachée et elle a survécu au bombardement".

Dans la vidéo, M. Amosov explique qu'il "récupérait la ceinture pour la deuxième fois", tout en riant. "Elle est en un seul morceau et elle a été sauvée", ajoute-t-il.

Dans un autre message publié sur son profil Instagram, Amosov est photographié tenant la ceinture en l'air, entouré d'un groupe en uniforme militaire.

LIRE : "Mon âme appartient au Seigneur et mon corps et mon honneur à mon pays", déclare Oleksandr Usyk.

Avec 26-0, Amosov détient actuellement la plus longue série d'invincibilité en cours dans tout le MMA, selon Bellator, et poursuivait le record de Khabib Nurmagomedov de 29-0.

"Comme le reste du monde, nous avons été choqués par les événements tragiques en Ukraine et les pensées de tout le monde à Bellator MMA sont avec Yaroslav et tout le peuple ukrainien en ce moment", a déclaré le président de Bellator MMA, Scott Coker, dans un communiqué.

"Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, le meilleur et nous sommes impatients de le voir revenir sain et sauf à des moments plus heureux, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la cage de Bellator."

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram le mois dernier, Amosov a déclaré qu'il aimerait "parler de cette "opération spéciale"", une référence à la description euphémique utilisée par les responsables russes pour décrire l'invasion de l'Ukraine par le pays.

"Vous [la Russie] ne nous sauvez pas, nous nous défendons contre vous", a ajouté M. Amosov. Les troupes russes sont venues sur notre territoire et disent qu'elles "sauvent". Je me demande qui vous avez sauvé dans cette maison.

"Et ce n'est qu'une petite partie de la situation. Les orphelinats et les civils sont également touchés", poursuit-il alors qu'une explosion retentit en arrière-plan.

Selon les autorités locales, environ 50 % des infrastructures essentielles d'Irpin ont été détruites.

Irpin est désormais sous le contrôle total de l'Ukraine, mais certains agents russes restent dans la région. Les autorités locales organisent des opérations de recherche pour retrouver les soldats russes encore présents.

Julia Presniakova a contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com