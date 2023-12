Yao Ming : La légende du basket-ball chinois déclare que Peng Shuai était en "assez bonne condition" lors de sa rencontre en décembre

Le bien-être de Peng est devenu une préoccupation mondiale après les allégations d' agression sexuelle qu'elle a formulées à l'encontre d'un ancien dirigeant national.

"Je connais Peng Shuai depuis près de 20 ans", a déclaré Yao lundi à Pékin lors d'une conférence de presse sur les Jeux olympiques d'hiver de 2022. "Elle est un peu plus jeune, mais nous appartenons à la même génération d'athlètes.

"Nous sommes tous les deux originaires du Sud... et très intrigués par une compétition de sports d'hiver à Shanghai - nous nous sommes sentis comme des enfants à nouveau", a-t-il ajouté, en réponse à une question de CNN.

"Elle était en très bonne condition ce jour-là. Nous bavardions tous joyeusement et posions beaucoup de questions sur ce sport que nous ne connaissions pas".

Le 19 décembre, un journaliste des médias d'État a publié une photo et un clip montrant Yao et Peng ensemble lors d'une randonnée de ski de fond à Shanghai la veille, où ils semblent parler et sourire. Les images ont été partagées sur Twitter, qui est bloqué en Chine.

Peng, 36 ans, ancienne championne de double à Wimbledon et à Roland-Garros, est au centre d'une tempête internationale depuis qu'elle a accusé le vice-premier ministre à la retraite Zhang Gaoli, 75 ans, de l'avoir forcée à avoir des relations sexuelles au cours d'une relation intermittente de plusieurs années, dans un long message publié en ligne au mois de novembre.

Les censeurs du gouvernement ont rapidement supprimé son message des médias sociaux chinois et elle a disparu de la scène publique.

Face au tollé international croissant, des personnes liées aux médias d'État ou au système sportif d'État ont publié sur Twitter de nombreuses images montrant Mme Peng en train de se promener, ainsi qu'un courriel prétendument écrit par elle et insistant sur le fait que "tout va bien".

Lors de l'événement de décembre où elle a été photographiée avec Yao, Peng a déclaré au journal chinois Lianhe Zaobao, basé à Singapour, que "je n'ai jamais parlé ou écrit à propos de quelqu'un qui m'aurait agressée sexuellement", dans ses premiers commentaires aux médias internationaux depuis que les allégations explosives ont été révélées.

Lorsqu'on lui a demandé si elle avait pu se déplacer librement ou si elle était inquiète pour sa sécurité, Mme Peng a répondu qu'elle avait "toujours été libre" et qu'elle vivait chez elle à Pékin.

Yao, qui est aujourd'hui président de l'Association chinoise de basket-ball, affiliée à l'État, n'a pas abordé les allégations de Peng, qui restent un sujet tabou en Chine.

La Women's Tennis Association (WTA) a continué à demander une enquête approfondie et transparente sur les allégations de Peng et a suspendu tous les tournois en Chine en raison de sa sécurité.

En tant que vice-premier ministre, M. Zhang a siégé au Comité permanent du Politburo du Parti communiste au pouvoir, composé de sept personnes - l'organe suprême de direction du pays - aux côtés du président Xi Jinping de 2012 à 2017. Il a quitté son poste en 2018.

Auparavant, CNN avait contacté à plusieurs reprises M. Peng et le bureau d'information du Conseil des affaires d'État de la Chine, qui gère les demandes de renseignements de la presse pour le gouvernement central, afin d'obtenir des commentaires.

Visiter la Chine peut changer de nombreuses perceptions

Yao, 41 ans, joueur de longue date des Houston Rockets, a également répondu à une question de CNN sur les réactions négatives de la NBA en Chine après que plusieurs membres de la ligue ont critiqué le bilan de Pékin en matière de droits de l'homme sur des questions sensibles telles que Hong Kong et le Xinjiang.

Les remarques du centre des Celtics de Boston Enes Kanter Freedom et de l'ancien directeur général des Rockets Daryl Morey ont conduit à l'arrêt soudain des matchs et à des appels au boycott.

Yao a déclaré qu'il ne connaissait pas Freedom et qu'il ne savait pas comment la star des Celtics s'était forgé son opinion sur la Chine, mais il l'a invité à venir visiter le pays.

"Moi-même ou d'autres fans de basket-ball pouvons lui servir de guide à travers la Chine, ce qui pourrait l'aider à se faire une idée plus complète de la Chine", a-t-il déclaré.

"Le sport construit des ponts et il y a forcément du trafic sur les ponts, ce qui fait qu'il y a parfois des collisions. Il faudra peut-être du temps pour résoudre certains problèmes et je pense que le temps en résoudra beaucoup. Mais nous voulons que les ponts restent intacts.

En tant qu'ambassadeur chargé de la promotion qui a aidé Pékin à remporter son appel d'offres pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2022, M. Yao a éludé plusieurs questions sur l'annonce par le gouvernement américain d'un "boycott diplomatique" des prochains Jeux, qui s'ouvriront à Pékin le 4 février.

"Les Jeux offrent une plateforme aux athlètes et aux amateurs de sport, et c'est la chose la plus importante", a-t-il déclaré.

"Si l'on entend des choses négatives (sur les Jeux), il faut peut-être écouter ce qu'ils ont à dire et voir s'ils ont raison - et décider ensuite si cela vaut la peine d'être écouté.

"Voir, c'est croire - visiter la Chine peut changer bien des perceptions", a-t-il ajouté. "J'ai vécu aux États-Unis pendant dix ans et (ce que j'ai vécu) était différent de ce que j'avais lu sur les États-Unis dans les livres quand j'étais enfant.

