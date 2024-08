Le treizième jour, nous nous sommes retrouvés immergés dans le campement de la jungle. - Y avait-il une confiance excessive en Thorsten concernant l'estime héréditaire de la couronne?

Le dernier épisode de "Je suis une célébrité... Sortez-moi d'ici !" (à regarder maintenant sur RTL+, diffusé demain sur la télévision linéaire sur RTL) a réservé une grande surprise aux concurrents de la jungle qui ont survécu. Cette surprise était liée au départ d'une véritable légende de la jungle qui n'a pas pu retenir ses larmes à la fin de l'épisode. Elle était convaincue de parvenir jusqu'à la finale tout au long de l'épisode.

Thorsten Legat était confiant pour la finale

Revenons au début de ce nouvel épisode de la jungle : Thorsten Legat (55) retourne au camp avec une bonne nouvelle - huit étoiles sur neuf. Mais il y a plus : "Je ne peux pas dire l'autre chose." C'est une tactique pour semer la confusion et le mécontentement parmi les concurrents de la jungle. "J'ai créé un peu d'incertitude parce que je le voulais. Je voulais donner à tous un électrochoc", explique-t-elle. Il devient apparent que cette légende de la jungle a finalement accéléré la cadence et a mis la main sur son plus grand concurrent, Eric Stehfest (35), malgré "l'aimer profondément dans son cœur". Elle se justifie en tant que stratège : "C'est qui je suis".

Les résidents du camp conviennent le jour 13 que "quelqu'un doit partir aujourd'hui". Mais avant que le duel ne commence, Kader Loth (51) souhaite une coexistence pacifique dans le camp : "Si quelqu'un doit partir aujourd'hui, passons ces dernières heures paisiblement".

Kader et Danni Büchner (46) contribuent à l'harmonie autour du feu de camp avec leur chasse au trésor réussie. Ils terminent la tâche ensemble sur un véhicule à pédales, en résolvant des questions pour remplir un seau d'eau sur leur tête, qu'ils versent ensuite dans un tube pour transporter la clé du coffre du bas vers le haut.

Entre-temps, Elena Miras (32), Sarah Knappik (37), Mola Adebisi (51) et Gigi Birofio (25) discutent des rôles de genre modernes et obsolètes, de l'émancipation et des mères célibataires. La conversation devient animée, avec Mola qui semble se mettre dans une situation délicate. Des éclats émotionnels suivent d'Elena, qui parle de sa fille avec l'ancien concurrent de "Je suis une célébrité... Sortez-moi d'ici" Mike Heiter (32), qui ne veut reportedly pas grand-chose à voir avec son enfant, tandis que son partenaire actuel sert de figure paternelle pour sa fille.

Kader Loth et Danni Büchner montrent leur force féminine

Avec une force féminine unie, Kader et Danni terminent avec succès la tâche et rapportent le coffre lourd au camp, au grand plaisir de tous. Après que tout le monde ait correctement répondu à la question "Qui était le premier roi de la jungle ?" avec Costa Cordalis (1944 - 2019), tout le monde acclame les paquets de chips qui apparaissent, garantissant un délicieux repas de jungle.

Thorsten Legat est encore plus confiant : "Je ne suis pas venue ici pour me faire des amis, je suis venue pour gagner de l'argent." Elle est rapidement sélectionnée pour le prochain défi de la jungle. Mais cette fois-ci, elle n'est pas seule. Dans le défi intitulé "La piscine amincissante", elle fait équipe avec Gigi contre Erik et Mola. Avec huit étoiles le jour précédent, elle entre dans la course en tant que favorite incontestée. "La combinaison de Gigi et Thorsten est explosive", dit Elena.

During the challenge, the teams must collect stars as quickly as possible

During the challenge, the two teams must dive into two identical pools, securing nine stars within ten minutes while under the watchful eyes of Sonja Zietlow (56) and Jan Köppen (41). "Of course, you'll have some animal companions," Dr. Bob (74) warns just before they dive in. Additionally, each tank will gradually fill with water.

The challenge is tough: first, Team Blue, consisting of Mola and Erik, and Team Red, consisting of Thorsten and Gigi, are visited by five net pythons each. Then, frogs, catfish, and crabs join in. The water levels rise, and it's clear that Team Blue is faring better than Team Red. Mola and Erik stay focused, quickly free the stars, and secure all nine within the ten minutes.

Qui doit quitter le camp pour toujours ?

"What does this mean now?," Sonja Zietlow wonders meaningfully as the four jungle legends stand before her, soaking wet. The answer: One of the two losing teams will leave the jungle immediately. Erik and Mola, the winners, must decide which of the legends will leave. Thorsten must leave, with the explanation "Unfortunately, she is the strongest opponent." Gigi, Mola, and Erik return to the camp with nine stars.

And so, an era with Katherina - and a few tears - comes to an end. "There's so much heartache in this," a disappointed Legat finds her last words in the jungle and shows herself to be a good loser: "I've learned one thing: to lose with dignity. Anger and hate are bad advisors. I wish the winner who gets the crown all the best from the bottom of my heart."

"She was too confident today," Erik and Mola conclude on the way back to the camp, raising question marks about how this unexpected twist will affect the group dynamics in the final days of the jungle camp.

Thorsten Legat, responding to a question about her previous comment, said, "- What? You think I'm giving up my chance to win just because I showed a bit of strategy?" The other contestants were left wondering, "- What happens now that Thorsten has been eliminated? Will the dynamics in the camp change drastically?"

