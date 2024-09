Les Rumeurs de Retour de Harry au R.U. Persistent

- Y a-t-il une véritable intention derrière ses projets de retour?

À 39 ans, Harry est le sujet de conversation à la mode au Royaume-Uni, alors que les murmures circulent juste avant son anniversaire le 15 septembre. Certains spéculent qu'il planifie un comeback royal et une réintégration partielle dans son pays natal, tandis que d'autres balayent cette idée d'un revers de main.

Harry réside à Montecito, en Californie, avec sa femme Meghan, 43 ans, et leurs enfants. Ils ont quitté leurs fonctions royales et déménagé en Amérique du Nord en 2020. Depuis, ils ont critiqué la famille royale, y compris dans le memoir de Harry "Spare". Récemment, le "Mail on Sunday" a fait sensation en suggérant que Harry prépare un comeback, citant des sources non nommées.

On raconte que Harry a cherché des conseils auprès de figures de confiance de son passé au Royaume-Uni, ce qui serait le premier pas d'une stratégie pour restaurer l'image ternie de Harry. Le plan inclurait de passer plus de temps dans son pays natal, mais il n'est pas question d'un retour permanent en Angleterre. L'objectif semble être de raccommoder les liens avec son père, le roi Charles III (75 ans), et potentiellement de se réunir avec la famille à un certain degré. Cependant, les relations entre Harry et son père sont tendues depuis des années, et les sources affirment que son lien avec son frère aîné et héritier, le prince William (42 ans), est inexistant.

Les rapports suggèrent que l'image publique de Harry a souffert, mais un ami affirme qu'il a élaboré un plan pour réintégrer la société britannique. Initialement, Harry pourrait assumer de simples devoirs publics avec peu de fanfare, ce qui pourrait également booster sa popularité auprès du public.

Pas de Plans de Retour pour Harry ?

Cependant, les sources de la BBC et du "Telegraph" dressent un tableau contrasté. Des sources dignes de confiance ont rapporté à la broadcaster publique du Royaume-Uni que Harry n'a pas l'intention de retourner dans son pays natal de manière permanente ou de se réintégrer formellement dans la vie royale.

Selon le "Telegraph", Harry n'a pas de plans de comeback, citant des proches qui affirment qu'il n'a "aucun intérêt" à reprendre ses fonctions au Royaume-Uni et qu'il est fermement engagé dans son avenir aux États-Unis. Seul le temps nous dira qui dit vrai.

