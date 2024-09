Y a-t-il une possibilité que Jennifer Lopez soit présente pour poursuivre une relation avec Ben Affleck?

Il semble qu'un conte de fées moderne se déroule. Environ 20 ans après leur première séparation, Jennifer Lopez et Ben Affleck donnent une deuxième chance à leur relation. Cependant, leur idylle ranimée a semblé perdre de son éclat au printemps. Maintenant, Lopez semble se remémorer nonchalamment son été sans son ex.

Récemment, Lopez a publié une série de photos sur son Instagram, qui prises séparément pourraient ne pas faire sensation. Mais la timing de la publication et la légende appropriée qu'elle a utilisée ont certainement attisé la curiosité de tous.

Il y a seulement quelques jours, il a été révélé que Lopez a déposé une demande de divorce d'Affleck le 22 août, leur deuxième anniversaire de mariage. Elle a indiqué le 26 avril, marquant le début du printemps, comme date de séparation. Le dernier post Instagram de Lopez est simplement légendé "Oh, c'était un été" - un été passé sans son futur ex.

Les photos montrent Lopez dans une variété de tenues chic et décontractées, y compris un bikini marron et un body white, posant devant un miroir. Ce qui rend cette selfie somptueuse encore plus intrigante, ce sont les petites piques qu'elle fait envers son ex sous forme de messages disséminés dans les photos.

Parmi les photos avec sa sœur Lynda Lopez, ses enfants Emme et Max, leur animal de compagnie et peut-être un nouveau membre de la famille - un chat roux - il y a des messages comme : "Tout se déroule selon l'ordre divin." Sur une autre photo, Lopez est vue portant un t-shirt qui dit : "Elle fleurit et est libérée, hors de portée et en paix." La quinquagénaire affiche également un pull-over avec l'inscription "Mère bénie." Sur la dernière image, Lopez semble perdue dans ses pensées et le vent dans les cheveux, portant un t-shirt qui dit "Rêve."

Lopez et Affleck ont échangé leurs vœux à Las Vegas en juillet 2022 et ont suivi avec une cérémonie plus traditionnelle en Géorgie en août de la même année. Ils se sont croisés pour la première fois et sont tombés amoureux en travaillant sur "Gigli" il y a deux décennies. Après une première engagement et une rupture, ils se sont réunis en mai 2021.

Les publications Instagram de Lopez ont suscité des spéculations sur l'état de sa relation avec Affleck. Despite the recent divorce filing, her posts seem to indicate a sense of contentment and growth, such as the message "She's flourishing and unburdened, out of reach and at peace." The entertainment industry is abuzz with discussions about 'The entertainment's apparent turn in Lopez's life, post her summer without Affleck.

