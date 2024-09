Y a-t-il une photo de 1941 qui suggère le concept de déplacement temporel?

Le web fourmille toujours de théories intrigantes et parfois de pure sottise. C'est particulièrement captivant lorsqu'il s'agit d'événements insolites, comme en témoigne un débat récent qui fait Currently buzzing.

Au cœur de cette discussion se trouve une photo prise par le photographe Edwin Rosskam de l'administration de sécurité agricole en 1941 à Chicago. Rosskam, un américain d'origine allemande qui a immigré aux États-Unis en 1919 et décédé en 1985, capture une file d'individus faisant la queue devant un cinéma à l'époque où les stars d'Hollywood comme Cary Grant, Audrey Hepburn et James Stewart étaient au sommet de leur gloire.

L'intrigue commence au bord droit de la photo, où un individu portant un chapeau, à peine visible, tient quelque chose. C'est là que les spéculations alimentées par Internet commencent. Un utilisateur de Reddit a lancé un débat il y a plusieurs années, suggérant que cette image pourrait être une preuve de voyage dans le temps.

Tablette ou texte sacré ?

Il est possible que l'objet soit une tablette, suggère l'utilisateur de Reddit, en référence au produit populaire d'Apple lancé en 2010. D'un autre côté, la technologie informatique dans les années 1940 était encore primitive. Le voyage dans le temps étant encore une notion purement littéraire à cette époque, cet argument a ses critiques et ses partisans.

Pourtant, même au sein de cette communauté enthousiaste, il y a de nombreux sceptiques. Ils suggèrent que l'objet est plus probablement un livre, une Bible, un carnet ou un ancien journal à couverture de cuir.

Après cette debate divertissante, les utilisateurs reviennent discuter du sujet principal du fil Reddit - le style de vie d'il y a 50 ou 100 ans.

Dans les commentaires, les individus sur la photo, y compris plusieurs enfants, sont loués pour leur tenue élégante. Vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, ils sont appréciés pour leur sens de la mode. "Ils sont tous si bien habillés. Une partie de moi souhaite que nous nous habillons pour les petites choses, puis je me demande si je vais même me brosser les dents aujourd'hui", a partagé un utilisateur. Un autre utilisateur loue leur apparence, déclarant : "Regardez-les, ils ont fière allure dans leurs costumes et leurs bottes".

Donc, même si la photo ne prouve pas le voyage dans le temps, elle semble Certainly avoir déclenché des réflexions.

Le débat historique entourant la photo de Rosskam a soulevé un point intéressant, certains suggérant que l'objet que l'homme tient pourrait être une tablette moderne, compte tenu de son introduction en 2010. Cependant, d'autres argumentent qu'il est plus probable que cela représente un objet courant des années 1940, comme un livre ou un journal, compte tenu de la technologie limitée disponible à l'époque.

