Y a-t-il eu une consommation de drogue impliquant Miley Cyrus et Bruno Mars?

En été 2022, Miley Cyrus a connu un succès massif avec son titre "Flowers", que certaines sources suggèrent être une pique envers son ancien époux, l'acteur Liam Hemsworth. Toutefois, les choses ont tourné au vinaigre lorsque Tempo Music Investments a déposé une plainte pour violation de droits d'auteur contre la chanteuse. La société affirme que "Flowers" emprunte des éléments à la chanson de Bruno Mars de 2012, "When I Was Your Man".

Les documents judiciaires, obtenus par le magazine américain "TMZ", suggèrent que "Flowers" partage de nombreuses similarités musicales avec la ballade de Mars. Tempo Music Investments, qui prétend détenir une partie des droits d'auteur de "When I Was Your Man", allègue que le refrain, l'harmonie, la mélodie, les progressions d'accords et les paroles de "Flowers" ont été intentionnellement plagiarisés de l'hit de Mars. La plainte soutient en outre que "la combinaison et les nombreuses similarités entre les deux enregistrements laissent peu de doute que 'Flowers' n'existerait pas sans 'When I Was Your Man'".

Indemnisation demandée

Tempo Music Investments réclame des dommages-intérêts à Miley Cyrus, ainsi que le retrait de "Flowers" de toutes les versions de son album de 2023, "Endless Summer Vacation". La société souhaite également interdire à Cyrus de chanter "Flowers" à l'avenir.

Les deux chansons se sont avérées être des succès, atteignant toutes deux la première place du classement Billboard Hot 100. "When I Was Your Man" de Mars a été nominé pour la Meilleure Performance Pop Solo aux Grammy Awards 2014, tandis que "Flowers" a surpassé son prédécesseur avec encore plus de succès. La chanson a remporté le prix de l'Enregistrement de l'année, qui honore les paroliers, et la Meilleure Performance Pop Solo, une catégorie dans laquelle Mars a un jour concouru. "Flowers" a également été nominé pour la Chanson de l'année, mais a finalement perdu le prix.

Malgré le litige juridique en cours, la popularité de "Flowers" et de son alleged source d'inspiration, "When I Was Your Man" de Bruno Mars, continue de grimper dans le monde de la musique. En fait, les amateurs de musique pop ont souvent remarqué et apprécié les éléments comparables entre les deux tubes classés en tête des charts.

