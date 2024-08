Y a- t- il des vins non alcoolisés qui donnent toujours un goût délicieux?

Voilà, la réponse est non. Notre écrivain a suivi la tendance et exploré la cave à vin. Il aboutit à une conclusion décevante : ce truc n'a pas un goût génial. Cependant, il y a une option pour participer quand même avec certaines jus.

Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Suite à la baisse de la consommation de bière il y a trois décennies, l'Allemagne consomme maintenant moins de vin également. Selon l'Institut allemand du vin (DWI), un nombre croissant de personnes souhaitent, pour diverses raisons, réduire ou arrêter complètement l'alcool. Pour répondre à cette demande, les détaillants et les restaurants proposent de nouvelles options de boissons. La vente de vins déalcoolisés a augmenté de presque 30 % en 2023. Cette tendance devient progressivement la norme, selon le DWI.

Lukas Kloskowski, co-propriétaire de "Viniculture" - la "boutique à vin la plus audacieuse de Berlin", selon le journaliste Stuart Pigott - confirme la forte demande. Le terme "low and no" est utilisé pour décrire la catégorie de boissons réduites et sans alcool dans le langage courant. Bien que ces options représentent une petite sélection à Viniculture, elles ont leur espace dédié. Kloskowski partage que l'ancien propriétaire de leur entreprise ne pouvait plus boire d'alcool et a consacré son temps à trouver les meilleures alternatives.

Goût acide et amertume chimique

La difficulté et la déception de cette recherche sont apparues clairement au journaliste pendant plusieurs semaines. Bien que la variété de vins déalcoolisés s'étende, il n'a pas trouvé un seul avec un goût suffisamment bon pour être consommé volontairement. Parmi les 20 échantillons goûtés - d'Allemagne, d'Espagne, de France et d'Italie - prédominaient des notes de vinaigre, de solutions sucrées et d'amertume chimique, laissant un jus sans saveur ou un goût de vin éventé. (Les intéressés peuvent trouver six recommandations pour le vin sans alcool à la fin du texte.)

Une alternative agréable : le jus de coing

Cependant, la persévérance du journaliste a été récompensée lorsqu'il a découvert une boisson sans alcool attrayante à Viniculture. La boisson la plus délicieuse qu'il a trouvée était un jus de coing concentré et sans alcool de Stefan Vetter, un vigneron de Franconie. Prix : 12 euros. La création de Vetter offrait un jeu de sucre fruitier, d'acide et de tanins - tout comme un vin bien équilibré ; avec des arômes intensifiés et une présence vive et dansante sur la langue et le palais, remplissant la bouche et stimulant délicieusement la salive. L'après-goût persistant faisait de chaque gorgée un délice mémorable, que ce soit seul ou avec divers plats. Dans le restaurant renommé de Berlin "Nobelhart & Schmutzig", le jus de coing est depuis longtemps un compagnon de dîner apprécié - comme on appelle les boissons sans alcool dans le monde de la haute gastronomie.

Tout aussi surprenant était le goût des boissons distinctement différentes des caves à fruits de Peter van Nahmen sur le Bas-Rhin, de Jörg Geiger sur les Alpes de Souabe, et de Klaar Fruit Ferments à Kneese sur le Schaalsee.

Peter van Nahmen, connu pour produire des "jus monovariétaux" dans le monde du vin, tels que ceux faits à partir de raisins Riesling et Spätburgunder, offre une douceur distincte agréable pour les desserts ou en tant que dessert lui-même. Le moins sucré Wild Plum de Piémont, qui coûte environ huit euros par bouteille et est recommandé pour accompagner l'agneau, le bœuf, le gibier et les champignons, offre un plaisir similaire à celui de la royauté britannique. Fièrement, van Nahmen se vante que Charles III a été servi de ce jus de prune lors du banquet d'État à Bellevue Palace.

Les différents mélanges des presses de van Nahmen, appelés cuvées, se sont également avérés agréables. Par exemple, le "Proxy Rot" de Klaar, un substitut de vin rouge, est préparé en pressant et en mélangeant divers ingrédients : des baies et des fleurs d'aubépine, betterave rouge, aronia, gingembre, feuilles de noix, ainsi que des tiges et pelures de pomme et de coing. Ses notes subtiles et légèrement amères en font un compagnon idéal pour la nourriture. À environ 13 euros, il est prix

Le domaine viticole St. Antony en Rhénanie-Palatinat se concentre également sur le thé avec sa filiale tendance Châto Zero. Là-bas, ils mettent en bouteille "Infiniteas" pour environ dix euros par bouteille : "Le Duc de Blacktea" et "La Duchesse de Rooibos". Les deux contiennent plus que du simple thé : spécifiquement, le sujet de cet article : du vin déalcoolisé ! Dans les deux cas, il provient d'Espagne et est issu du cépage blanc Chardonnay. Ces mélanges sont leggerement rafraîchissants, avec un arôme de vin élégant et une belle acidité, avec une teneur maximale en alcool de 0,5% en volume, ce qui équivaut à quatre grammes par litre. Bien que cela soit considéré comme sans alcool d'un point de vue légal, la quantité minimale sert le goût. Contrairement aux JuicyTeas, les Infiniteas ont moins d'arômes fruités, ce qui les rend encore plus adaptés à l'accord mets et vin.

Pour ceux qui cherchent une alternative similaire sans bulles, considérez le 36° Grenache et le 32° Riesling, deux "compagnons de dîner silencieux" de Jörg Geiger, proposés à environ 16 euros chacun et également dérivés de vins déalcoolisés. Le cépage Grenache est associé à du jus de prune et des herbes, tandis que le Riesling est mélangé à du jus de pomme et des herbes. La teneur résiduelle en alcool n'excède pas 0,3% en volume.

La boisson sans alcool la plus chère découverte par le journaliste a également une faible teneur en alcool - chez Lukas Kloskowski, qui les vend exclusivement en Allemagne. Ils s'appellent Muri Drinks. Ils sont proposés en cinq variétés gazeuses pour 23 euros chacune et une variété non gazeuse pour 20 euros. Ils sont brassés à Copenhague à l'aide de grains de kéfir, ce qui explique leur arôme distinctif et pourquoi ils ne sentent pas bon lorsqu'ils sont ouverts pour la première fois. Ils ne développent pleinement leur arôme qu'après avoir été aérés pendant une journée. Malgré leur marketing impressionnant et leur statut de culte dans la haute gastronomie, ces boissons sont uniques en raison de leurs ingrédients spéciaux et de leur processus de brassage, et nécessitent du courage pour les essayer car elles ne répondent pas aux attentes gustatives.

La déalcoolisation du vin ne rend pas celle-ci la seule innovation pour répondre à la demande croissante de boissons moins alcoolisées. Cependant, cela ne signifie pas qu'elles sont pures et propres comme un vin de haute qualité, ou soumises à des contrôles similaires stricts. Le processus de déalcoolisation développé par le viticulteur du Rheingau Carl Jung il y a plus d'un siècle présente encore trois inconvénients fondamentaux qui peuvent être goûtés : d'abord, les arômes s'évaporent, ensuite, l'alcool en tant que soi-disant porteur de saveur disparaît également, et enfin, la perte est compensée par l'enrichissement en sucre. De plus, tous ces processus sont laborieux, à peine durables et coûteux.

Six recommandations pour ceux qui veulent encore essayer :

Allemagne : "Carl Jung" (blanc : Chardonnay, Riesling ou Cuvée ; rosé : Grenache d'Espagne ; rouge : Merlot, Cabernet ou Cuvée), environ 6 euros.

Allemagne : "Dr. Lo" de Dr. Loosen (blanc : Riesling), 9-10 euros

Allemagne : "Fabelhaft drink & drive" (blanc : Riesling), 13-16 euros

Espagne : "Torres Natureo 0,0" (blanc : Muscat ; rosé : Cabernet Sauvignon ; rouge : Syrah), 8 à 10 euros

Espagne : "Torres Sangre de Torro" (blanc : Muscat ; rosé : Cuvée de Syrah et Cabernet Sauvignon ; rouge : Grenache et Syrah), 7 à 9 euros

Italie : "Doppio Passo" (blanc : Muscat ou Grillo ; rouge : Cuvée), environ 7 à 9 euros.

Malgré la demande croissante d'options sans alcool, le journaliste a trouvé que les vins déalcoolisés manquaient souvent de goût, avec des notes de vinaigre, des solutions sucrées et une amertume chimique. Cependant, l'Union européenne, en particulier l'Allemagne, witness une augmentation de la consommation de vins déalcoolisés, avec des détaillants et des restaurants qui répondent à cette tendance.

Dans sa recherche d'une alternative palatable, le journaliste a découvert un délicieux jus de coing du vigneron franc

