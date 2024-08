- Xhaka et Hofmann reviennent sur le terrain du Borussia Park.

Dans le match inaugural de la Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach et les actuels champions de football allemands, Bayer Leverkusen, qui aura lieu aujourd'hui au Borussia-Park (20h30/Sat.1 et DAZN), il y aura également une réunion avec les anciens joueurs de Gladbach, Granit Xhaka et Jonas Hofmann. Xhaka a représenté la région du Niederrhein de 2012 à 2016 avant de rejoindre Arsenal FC pour environ 45 millions d'euros, établissant un nouveau record de transfert pour le club à l'époque.

Avant son retour, le président de Borussia, Rainer Bonhof, a partagé ses réflexions sur les premières incertitudes de Xhaka, mais également sur sa réussite internationale à Arsenal. "Il était un peu instable et incertain au début, mais il a vraiment brillé là-bas. Il est révélateur qu'il n'ait pas oublié son passage à Gladbach," a déclaré Bonhof.

Hofmann, qui a rejoint Leverkusen pour environ 10 millions d'euros avant le début de la dernière saison, entretien une relation amicable avec le clubDespite a few transfer-related controversies. Bonhof a mentionné que Hofmann avait récemment rendu visite à Borussia pour les adieux de Patrick Herrmann et Tony Jantschke.

Bonhof a souligné que de nombreux anciens joueurs restaient en contact avec Borussia. "La valeur durable du club est un attrait significatif pour les joueurs qui sont partis. Tout le monde ressent un lien avec lui. Cela sera visible vendredi également," a reconnu Bonhof.

