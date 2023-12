XBB.1.5 pourrait être le "sous-variant d'Omicron le plus transmissible à ce jour", avertissent les scientifiques.

Au cours du mois de décembre, le pourcentage de nouvelles infections par le virus Covid-19 aux États-Unis causées par le virus XBB.1.5 est passé d'environ 4 % à 41 %.

"C'est une augmentation stupéfiante", a écrit le Dr Ashish Jha, coordinateur de la réponse de la Maison Blanche au Covid-19, dans un fil de discussion sur Twitter.

Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé ont partagé les mêmes idées mercredi.

"Nous sommes préoccupés par son avantage en termes de croissance", a déclaré Maria Van Kerkhove, épidémiologiste et responsable technique de l'OMS pour le Covid-19.

Mme Van Kerkhove a fait remarquer que le virus XBB.1.5, qui a été détecté pour la première fois aux États-Unis, s'est propagé dans au moins 29 pays et "est la forme d'Omicron la plus transmissible à ce jour".

"Nous nous attendons à de nouvelles vagues d'infection dans le monde, mais cela ne doit pas se traduire par de nouvelles vagues de décès, car nos contre-mesures continuent de fonctionner", a-t-elle déclaré.

Mme Jha a fait remarquer que les outils efficaces pour éviter les infections graves à Covid-19 comprennent des tests rapides, des masques de haute qualité, la ventilation et la filtration de l'air intérieur, des pilules antivirales orales et des vaccins mis à jour.

"Nous aurons bientôt plus de données sur la capacité des vaccins à neutraliser le XBB.1.5", a déclaré Mme Jha, suggérant que des recherches sont en cours pour déterminer l'efficacité des vaccins contre la nouvelle sous-lignée.

Selon le Dr Jha, la souche XBB.1.5 est probablement plus apte à échapper à nos défenses immunitaires et pourrait être plus contagieuse. Mais il n'est pas encore certain qu'il provoque des maladies plus graves, ce qu'a également souligné Mme Van Kerkhove.

Elle a indiqué que l'OMS travaillait sur une évaluation des risques pour cette sous-lignée et qu'elle espérait la publier dans les prochains jours. Les conseillers techniques du groupe examinent à la fois les données réelles sur les hospitalisations et les études de laboratoire pour évaluer la gravité de la maladie.

Bien qu'il soit préoccupé par le XBB.1.5, M. Jha ne pense pas qu'il s'agisse d'un énorme revers dans la lutte contre le Covid-19.

"Et si nous faisons tous notre part", écrit-il, "nous pouvons réduire l'impact qu'il aura sur nos vies".

