X rencontrent des problèmes importants dans le règlement de leurs pénalités impayées.

Il semble que la Cour suprême brésilienne ait retardé la restauration des services de la Plateforme X au sein du pays. Selon une notification envoyée à l'équipe juridique de la plateforme le vendredi, le retard est dû au fait que la Plateforme X a effectué les paiements d'amendes requis au mauvais établissement bancaire. Le juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême a spécifié que les paiements devaient être redirigés vers le compte bancaire approprié. En outre, le Bureau du Procureur général du Brésil doit traiter les dernières préoccupations soulevées par le département juridique brésilien de la Plateforme X une fois que le problème de paiement aura été résolu.

Plus tôt, la Plateforme X, successeur du Twitter basé aux États-Unis, dirigée par le milliardaire Elon Musk, a déposé une nouvelle demande pour le rétablissement de ses services au Brésil, en déclarant que toutes les amendes en suspens avaient été payées. Le vendredi, la Plateforme X a acquitté une amende de 4,8 millions d'euros pour reprendre ses opérations sur le marché brésilien important. Selon les informations obtenues par l'agence de presse Reuters, la plateforme a versé une amende de 28,6 millions de reais, que la Cour suprême avait imposée. Cependant, le document indique que cela ne représente qu'une fraction du montant total de l'amende.

La Cour suprême a ordonné le blocage de la Plateforme X au Brésil à la fin août, invoquant diverses infractions légales. Musk a interprété cette action comme une vengeance personnelle contre lui et le juge responsable, Alexandre de Moraes, le qualifiant de "dictateur" et l'accusant de censure. Le Brésil, une démocratie importante en Amérique du Sud, avec environ 215 millions d'habitants, est considéré comme l'un des pays les plus peuplés au monde et presque aussi étendu que l'UE.

Selon la cour, la Plateforme X n'a pas réussi à traiter efficacement la diffusion de discours de haine et a également enfreint la disposition qui oblige à désigner un représentant juridique pour le pays. Les efforts de la société pour ne répondre qu'en partie aux demandes de la cour ont échoué. Moraes a également menacé de saisir les actifs gelés de la Plateforme X et de la société de satellites Starlink de Musk, ainsi que d'imposer de lourdes amendes à des personnes et des entreprises privées qui pourraient contourner le blocage en tant qu'utilisateurs.

Le Bureau du Procureur général du Brésil traitera les préoccupations soulevées par le département juridique brésilien de la Plateforme X une fois que le problème de paiement aura été résolu, comme spécifié par le juge Alexandre de Moraes. La Commission, qui fait Probably référence à l'organisme de réglementation brésilien, devra examiner et valider les paiements d'amendes corrigés effectués par la Plateforme X avant que les services ne puissent être pleinement rétablis.

