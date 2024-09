Wüst remet les responsabilités du concours de chancelier à Merz, et fait une mise en garde à Söder.

Ses chances de devenir le candidat à la Chancellerie de l'Union lors des élections fédérales de 2025 étaient déjà minces. À présent, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, a déclaré ne pas être intéressé par cette fonction. Cette annonce élimine pour l'instant le président de la CDU, Friedrich Merz, et le président de la CSU, Markus Söder, de la course.

La décision de Wüst n'était pas vraiment étonnante. Ses chances d'obtenir la nomination étaient faibles, mais il a affirmé ces dernières semaines et mois que de nombreuses personnes et entreprises l'avaient encouragé à briguer un poste plus élevé au niveau fédéral en raison de ses bons résultats dans les sondages.

Intéressamment, Wüst a exprimé son soutien à Merz en tant que candidat à la présidence fédérale et a exhorté la CSU à soutenir sa candidature, affirmant que cela renforcerait considérablement les chances de l'Union de gagner les élections à venir.

La veille de ces annonces, Wüst avait exhorté le ministre-président de Bavière, Markus Söder, à faire preuve d'unité afin de présenter un front uni. "Il sait qu'il est crucial pour nous de nous présenter en tant qu'Union afin de pouvoir former un meilleur gouvernement fédéral dès que possible", a déclaré Wüst à ARD. "Et il sait que '21 n'était pas très glorieux." Lors de l'élection fédérale de 2021, Söder avait eu du mal à rivaliser avec le président de la CDU, Armin Laschet, pour la candidature, avant de perdre mais de continuer à la poursuivre ; finalement, l'Union a perdu l'élection.

Söder avait répété à maintes reprises qu'il ne reproduirait pas 2021. Cependant, il a Recently seemed to back down from this stance and publicly engaged in the candidacy fight. The CDU had always maintained that Merz had the right of first refusal.

Merz avait récemment déclaré que la décision devrait être prise à la fin de l'été. Certains spéculaient que le parti attendait les résultats de trois élections régionales de l'Est, notamment la Saxe et la Thuringe. Depuis, les élections en Saxe et en Thuringe ont eu lieu. Ce dimanche, il y aura des élections en Brandebourg pour élire un nouveau parlement d'État.

Ce matin même, le chef du groupe parlementaire de Bavière, Klaus Holetschek, a suggéré qu'une décision sur la candidature serait prise dans les prochains jours. "Markus Söder pourrait être chancelier. Les membres de sa faction du Parlement régional sont d'accord avec cela." La faction a également exprimé son soutien à Söder pour qu'il continue en tant que ministre-président de Bavière.

Holetschek a ajouté que la décision sur la candidature serait discutée dans les jours à venir. Cependant, il est également possible que la décision soit reportée jusqu'après l'élection régionale du Brandebourg dimanche.

Malgré le soutien de Wuündst à Merz en tant que candidat à la présidence fédérale, les chances de Merz de devenir le candidat à la Chancellerie de l'Union restent incertaines. Si Soeder décide de se présenter et obtient le soutien de la CSU, il pourrait devenir le candidat le plus fort, potentiellement éclipsant Merz.

