Wüst, Günther et Kretschmann préconisent une politique d'immigration plus stricte.

Au sujet des politiques d'immigration, la CDU et les Verts ont des positions différentes au niveau fédéral. Toutefois, dans les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Bade-Wurtemberg et Schleswig-Holstein, où ces partis partagent le pouvoir, ils ont uni leurs forces pour adopter une position plus ferme contre l'immigration illégale. Ils ont soumis deux propositions au Bundesrat, réclamant des mesures plus strictes contre l'immigration illégale. Comme l'a déclaré le Ministre-Président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, "c'est un pont qui doit être traversé rapidement", en référence au gouvernement fédéral et aux factions de la coalition de l'SPD, des Verts et du FDP. L'objectif est de gérer la question de l'immigration illégale du point de vue politique.

Les motions proposent des étapes supplémentaires telles que des procédures d'asile accélérées pour les demandeurs provenant de pays ayant un taux de reconnaissance inférieur à 5%, des évaluations d'asile aux frontières extérieures de l'UE et des transferts rapides des cas de Dublin vers d'autres pays de l'UE. Les auteurs d'infractions en Afghanistan et en Syrie doivent être "expulsés immédiatement en utilisant tous les moyens disponibles".

La résolution sur les mesures de sécurité propose également un accès ciblé aux données de circulation et une refonte de la collecte de données de site cellulaire. De nombreuses mesures sont opposées par les Verts au niveau fédéral, mais sont maintenant soutenues par les Verts dans les gouvernements régionaux noirs-verts de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Schleswig-Holstein, ainsi que par le gouvernement dirigé par les Verts en Bade-Wurtemberg. "Nous agissons", a déclaré le Ministre-Président du Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann.

Le paquet présenté démontre "notre capacité à prendre des décisions et à agir de manière cohérente et réalisable", malgré nos différences d'opinion, comme les Verts et la CDU. Le Ministre-Président de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, a souligné l'importance de "règles claires" en matière d'immigration. Hesse a également déposé un projet de loi sur le stockage des adresses IP, qui devrait obtenir une majorité parmi les 16 États fédéraux. Toutefois, dans le gouvernement fédéral, en particulier le FDP, s'oppose à ce stockage, également réclamé par l'SPD. "C'est un signe d'échec" que la pornographie enfantine ne peut pas être poursuivie efficacement en Allemagne en raison de l'incapacité de stocker les adresses IP, a déclaré le Ministre-Président de Hesse, Boris Rhein. "C'est la seule façon de retrouver les auteurs". Il est "optimiste" que le Bundesrat approuvera maintenant cela et le transmettra au Bundestag.

Dans le contexte des politiques d'immigration, le Ministre-Président de Hesse, Boris Rhein, a critiqué l'opposition du gouvernement fédéral au stockage des adresses IP, considérant cela comme un "signe d'échec" dans la poursuite efficace de la pornographie enfantine. Cette proposition, également réclamée par l'SPD, devrait obtenir une majorité parmi les 16 États fédéraux.

Malgré leurs différences d'opinion sur le stockage des adresses IP au niveau fédéral, Boris Rhein et le gouvernement dirigé par les Verts en Bade-Wurtemberg partagent une position commune, en soutenant cette mesure pour aider à retrouver les auteurs.

