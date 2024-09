- Wüst a l'intention de proposer des contre-mesures à la suite de l'incident de Solingen.

Environ trois semaines après un incident suspecté être d'origine islamiste à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le ministre-président Hendrik Wüst (CDU) va informer le parlement régional aujourd'hui (10h00) des implications. On s'attend à ce que Wüst présente un ensemble de mesures larges dans les domaines de la sécurité intérieure, de la politique migratoire et de la prévention.

Le 23 août, un homme armé d'un couteau a attaqué un festival de la ville de Solingen, entraînant la mort de trois personnes et blessant huit autres. Le suspect, un Syrien de 26 ans, est actuellement en détention. Sa déportation avait été planifiée mais n'a pas abouti.

Le parquet fédéral l'examine pour divers délits, notamment le meurtre et la suspicion d'appartenance à l'organisation terroriste État islamique. Cette organisation a revendiqué l'attaque et a également publié une vidéo montrant un homme masqué qui est censé être l'auteur de l'attaque.

Wüst a qualifié l'attaque au couteau à Solingen de "moment charnière" lors d'une session spéciale du plenum. Maintenant, il est temps d'agir. Bien que l'Allemagne maintienne sa promesse aux demandeurs d'asile individuels, elle ne l'étend pas à des centaines de milliers d'individus qui ont migré vers le pays. Le politique de la CDU plaide depuis longtemps pour des procédures d'asile en dehors de l'UE et des accords de readmission efficaces avec les pays d'origine principaux. L'appareil de sécurité doit être renforcé, et ils doivent rester vigilants quant aux activités en ligne. Cela nécessite un système de rétention de données constitutionnel.

Ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) et le ministre des Réfugiés Josefine Paul (Verts) ont déjà proposé des mesures initiales. Reul a demandé plus de présence policière et de contrôles d'identité lors d'événements publics. Selon un ordre, les individus peuvent également être soumis à des contrôles d'armes sans la présence d'une menace spécifique.

Le ministre des Réfugiés Paul a renforcé les fonctions de contrôle et de surveillance des autorités étrangères locales et centrales en ce qui concerne le retour des demandeurs d'asile rejetés. La déportation prévue du suspect syrien en Bulgarie en juin 2023 a été empêchée en raison de son absence de son hébergement d'urgence ; aucun autre effort de retour n'a été fait.

En réponse à l'incident, d'autres pays européens ont exprimé leur volonté d'aider à la déportation du suspect syrien si nécessaire. De plus, il y a des appels pour une révision complète des politiques d'asile et d'immigration de l'Allemagne pour s'assurer qu'elles abordent de manière adéquate les préoccupations de sécurité potentielles autres que les mesures internes.

