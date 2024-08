- Wüst a l'intention d' informer le Landtag de la R. de la R. de la R. de la R. de la R. sur l'attaque de Solingen

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), doit s'adresser au Parlement régional vendredi prochain concernant les derniers développements de l'incident de Solingen. Le Conseil d'État a convoqué une réunion exceptionnelle, comme l'a annoncé la Chancellerie d'État de Düsseldorf.

Wüst a souligné dans sa déclaration que l'incident de Solingen avait des implications significatives pour notre État. "Il est crucial que notre Parlement soit informé sans délai de l'état actuel de l'enquête et puisse débattre des actions politiques pour assurer la sécurité et la liberté de notre nation." Les erreurs doivent être admises et des sanctions imposées, a affirmé le chef de la coalition gouvernementale. Des questions restent sans réponse.

Son adjoint, Mona Neubaur (Verts), a exprimé leur engagement à "travailler sans relâche" pour élucider la vérité. C'est leur devoir, a-t-elle déclaré, envers les victimes et leurs familles. "Le Parlement régional est le lieu approprié pour une discussion transparente, respectueuse et factuelle des résultats de l'enquête et des conséquences potentielles de cette semaine d'attaque terroriste", a insisté Neubaur.

Le Parlement régional examine l'incident

Une réunion conjointe spéciale des comités de l'Intérieur et de l'Intégration au Parlement régional sur l'incident de Solingen est prévue pour jeudi. Les factions de l'opposition SPD et FDP ont indépendamment demandé une telle séance.

Dans la soirée de vendredi dernier, un festival à Solingen a vu trois morts et huit blessés, dont quatre graves. Le principal suspect est un Syrien de 26 ans qui est entré en Allemagne via la Bulgarie à la fin de l'année 2022.

Son retour en Bulgarie était obligatoire selon les réglementations de l'asile de l'UE, mais l'homme est resté introuvable le jour prévu en juin 2023. Le Bureau du procureur général enquête maintenant sur lui pour meurtre et soupçonne son implication dans l'organisation terroriste État islamique (EI).

Les autres partis du Parlement régional ont également exprimé leur intérêt à être informés de l'incident de Solingen. Ils estiment qu'une compréhension complète de la situation est nécessaire pour contribuer efficacement à la sécurité de la nation.

Les autres assemblées législatives au niveau fédéral doivent également être tenues informées des développements, car elles ont également un rôle à jouer dans l'assurance de la sécurité et de la liberté nationales.

