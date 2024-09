- Würzburg accueille Jackson, originaire de Tübingen.

Würzburg a attiré les services de l'ancien joueur de Tübingen Jhivvan Jackson. Le club de Bundesliga basé en Franconie inférieure a révélé que le meneur de jeu de 26 ans rejoindrait l'équipe à partir d'Osos de Manati à Porto Rico.

Il a terminé deuxième de son pays natal la semaine dernière. Avant cela, il a passé une saison avec les Tigers Tübingen menacés de relégation, avec une moyenne de 18,4 points par match, ce qui en fait l'un des meilleurs marqueurs de la ligue. Jackson devrait rejoindre l'équipe de Würzburg vers la fin de cette semaine, avant leur voyage en Pologne pour la préparation de la saison.

Comme le manager de Würzburg Kresimir Loncar l'a commenté, "Nous avons eu un contrat avec Jhivvan depuis plusieurs mois et nous sommes ravis qu'il nous ait choisis. Son séjour à Puerto Rico a duré plus longtemps que prévu. C'est un meneur rapide et un marqueur puissant, expérimenté en BBL. Nous sommes optimistes qu'il améliorera davantage ses compétences offensives et défensives sous notre direction."

