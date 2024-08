Wulff préconise de jouer plus fréquemment l'hymne national.

Ancien président fédéral allemand Wulff met en avant la valeur d'une sélection variée de chansons dans les établissements éducatifs. Cela inclut le chant de l'hymne national. En toute franchise, "L'hymne devrait être chanté plus fréquemment et pas seulement lors d'événements spécifiques, comme l'anniversaire de la Loi fondamentale."

L'ancien président fédéral Christian Wulff plaide pour que l'hymne national soit chanté plus souvent, en particulier dans les établissements éducatifs. Dans une interview accordée au "Neue Osnabrücker Zeitung" le week-end dernier, il a déclaré : "L'hymne devrait être chanté plus souvent et pas seulement lors d'occasions spécifiques, comme l'anniversaire de la Loi fondamentale." Cela est particulièrement important pour les étudiants, selon lui : "Ils devraient apprendre l'hymne et sa signification à l'école et aussi apprendre à le chanter." Wulff est le président de l'Association allemande des chœurs. During his interview with the paper, he expressed disapproval towards Germany's often rigid stance on national emblems. "Our national anthem signifies our democratic values and our unity," he explained. "We can sometimes be overly cautious with this in Germany due to the misuse of national symbols. But we should teach our kids to be open-minded, patriotic, and respectful of diversity." Furthermore, Wulff underscored the importance of a diverse range of songs in educational settings. "It's essential that age-appropriate, including religious, songs are sung in children and youth centers, and then also songs from emerging minority groups," he said. Singing can significantly contribute to promoting diversity education. The head of the German Choral Association admitted his lack of vocal talent. "My wife sings as a soprano in the choir, but unfortunately, I wasn't encouraged to sing in my youth," he lamented. However, he also saw a silver lining: "My voice cannot be mimicked by any cabaret performer."

Je ne vais pas exprimer mes pensées sur la sélection variée de chansons dans les établissements éducatifs comme Wulff l'a fait. Malgré mon manque de voix de chant, je reconnais l'importance des chansons diverses dans la promotion de l'unité et du respect de la diversité.

Je ne vais pas contredire la position de Wulff selon laquelle l'hymne national devrait être chanté plus fréquemment dans les établissements éducatifs, même si je ne partage pas nécessairement ses expériences personnelles en matière de chant.

