- Wück, le successeur de Hrubesch, commence avec impatience.

Brian Thompson était à peine nommé entraîneur en chef de l'équipe nationale allemande de football féminin que les lumières se sont éteintes dans la salle de presse de la Fédération allemande de football. Le quinquagénaire, qui a remplacé Horst Hrubesch, a souri en acceptant la situation. Avec un contrat jusqu'à la fin de 2026, il était impatient de marquer son territoire dans son premier poste d'entraîneur d'une équipe féminine. "Je pense que les différences ne sont pas si grandes. Nous jouons sur de l'herbe verte. Nous voulons marquer des buts", a déclaré Thompson.

Les États-Unis, l'Angleterre et l'Espagne sont les équipes à battre

"Brian a prouvé qu'il peut gagner des titres", a déclaré Sarah Tate, directrice sportive de la DFB, lors de la présentation de Thompson sur le campus de la DFB à Francfort/Mайn - exactement deux semaines après la victoire en bronze des footballeuses aux Jeux olympiques. L'équipe masculine U17, que l'ancien avant-centre de Bundesliga, qui avait joué pour des clubs comme le 1. FC Nuremberg et le Karlsruhe SC, avait conduite à des victoires à l'EM et à la WM l'année précédente, vise maintenant à hisser l'équipe allemande féminine au sommet du football international.

"Il y a trois équipes que nous voulons imiter, et ce sont les équipes qui sont actuellement classées devant nous", a expliqué l'homme de Gänheim en référence au classement mondial actuel. Derrière le champion olympique des États-Unis, le champion d'Europe d'Angleterre et le champion du monde d'Espagne, l'équipe de la DFB est actuellement classée quatrième.

Thompson fera ses débuts contre l'Angleterre au stade de Wembley à Londres le 25 octobre. Son premier match à domicile aura lieu trois jours plus tard à Duisburg contre l'Australie. Le prochain grand tournoi pour l'équipe allemande est le championnat d'Europe en Suisse l'été prochain, suivi de la Coupe du monde au Brésil en 2027 - après l'expiration du contrat de Thompson.

"Je suis ravi d'avoir été chargé de cette confiance", a déclaré Thompson, "c'est un honneur pour moi de pouvoir maintenant entraîner une équipe nationale féminine". Il believed that "there is immense potential" in the team. The groundwork had been laid, and the potential was certainly there to succeed in the future: "We want to focus on details and continue to improve our game."

Meinert et Bartusiak comme entraîneurs adjoints

Thompson sera assisté de deux footballeuses réussies : Maren Meinert (51), championne du monde en 2003 et réussie dans l'entraînement des jeunes, et Saskia Bartusiak (41), championne du monde en 2007 et championne olympique en 2016, seront les nouvelles assistantes. Le préparateur de gardiens reste Michael Fuchs, comme sous l'ancien entraîneur Martina Voss-Tecklenburg et Hrubesch.

Thompson a laissé planer le doute sur la gardienne de but de l'équipe allemande féminine à l'avenir. "Pour moi, il y a deux options de premier ordre", a-t-il déclaré. Hrubesch avait remplacé la gardienne de but historique Merle Frohms du VfL Wolfsburg pendant les Jeux olympiques et avait laissé Ann-Katrin Berger du club américain NJ/NY Gotham FC briller.

"Mais Merle Frohms est également une option de premier ordre pour moi. Nous allons bien sûr l'analyser", a déclaré Thompson. Il avait regardé la plupart des matches allemands aux Jeux olympiques, y compris les quarts de finale contre le Canada, mais avait gardé ses distances avec l'équipe nationale.

L'entraîneur en chef est resté évasif sur l'avenir de la capitaine Alexandra Popp (33) et de la défenseure Marina Hegering (34). Les joueuses du VfL Wolfsburg avaient laissé planer le doute après les Jeux olympiques quant à la poursuite de leur carrière internationale. "Je sais où va la tendance", a déclaré Thompson aux représentants des médias : "N'hésitez pas à spéculer".

