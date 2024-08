WSJ: Selensky savait des plans pour attaquer le Nord Stream

Les enquêteurs ont cherché à identifier les responsables de l'attentat contre les gazoducs Nord Stream dans la mer Baltique depuis presque deux ans. Selon un article du "Wall Street Journal", Kiev est responsable - avec la connaissance de responsables de haut niveau de l'administration.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy aurait été au courant des plans d'attaque contre les gazoducs Nord Stream. Le "Wall Street Journal" rapporte cela en se basant sur plusieurs sources anonymes dans l'appareil militaire.

"Je ris toujours quand je lis des spéculations dans les médias sur une grande opération impliquant des agences de renseignement, des sous-marins, des drones et des satellites", a déclaré un officier ukrainien qui claims avoir été impliqué dans le complot. "Tout a commencé lors d'une soirée arrosée et grâce à la détermination de quelques personnes qui ont eu le courage de risquer leur vie pour leur pays."

L'idée de faire exploser les pipelines de gaz - une frappe contre le président russe Vladimir Poutine - est née lors d'une réunion de militaires et de figures du monde des affaires ukrainiennes quelques mois seulement après le début de l'invasion russe à grande échelle en 2022.

Quelques mois plus tard, trois explosions sur les tuyaux sous-marins ont causé des dommages importants. Selon le rapport du "Wall Street Journal", six personnes ont été directement impliquées dans l'opération, pour un coût total d'environ 300 000 dollars. Le plan aurait été financé avec de l'argent privé.

Zelenskyy a essayé d'empêcher l'attaque

Avant l'attaque, le président ukrainien Zelenskyy aurait approuvé les plans. Cependant, la CIA aurait eu vent des plans et aurait averti Zelenskyy de ne pas mener une telle frappe. Selon plusieurs officiers et officiels ukrainiens, Zelenskyy aurait alors ordonné au chef d'état-major à l'époque, Valery Saluschnyy, d'arrêter l'action. Cependant, le général aurait ignoré l'ordre; au lieu de cela, son équipe aurait ajusté le plan original. La mission aurait été dirigée par l'ancien officier des services de renseignement Roman Tscherwynsky, qui rapportait directement à Saluschnyy. Tscherwynsky lui-même a refusé de commenter les allégations. Saluschnyy a déclaré qu'il n'était au courant d'aucune telle opération.

Après l'attaque en septembre 2022, Zelenskyy aurait confronté son chef d'état-major. Cependant, Saluschnyy serait resté de marbre face aux critiques. Le général aurait dit à Zelenskyy que une fois que l'équipe de sabotage avait été déployée, il était impossible de communiquer avec eux car tout contact aurait compromis l'opération.

"C'était comme un torpille - une fois qu'elle a été tirée sur l'ennemi, vous ne pouvez plus la rappeler, elle continue simplement jusqu'à ce qu'elle 'explose'", a déclaré un officier de haut rang au "Wall Street Journal" au sujet de la conversation entre le président et son plus haut responsable militaire.

Il n'y aurait pas de registres écrits de l'opération, selon le rapport. Tout aurait été discuté oralement entre les officiels ukrainiens pour des raisons de sécurité.

L'attaque contre l'Ukraine, mentionnée en relation avec les gazoducs Nord Stream, aurait été allegedly approuvée par le président ukrainien Zelenskyy, mais il aurait ensuite essayé de l'empêcher, selon plusieurs sources. Malgré son ordre, l'attaque aurait eu lieu en raison des actions de son chef d'état-major et d'autres officiels.

