- Worldview est une entreprise

L'insolvable bookseller en ligne Weltbild a décidé d'arrêter définitivement ses activités à la fin août. L'administrateur provisoire de la faillite, Christian Plail, a annoncé que les 14 succursales de l'entreprise continuaient de solder leurs stocks et fermeraient ensuite. Les commandes en ligne seraient toujours livrées jusqu'à la fin du mois. Les 440 employés devraient recevoir leur licenciement en septembre.

L'entreprise a déposé une demande de faillite au tribunal de district d'Augsbourg en juin. Plail a déclaré : "Une poursuite durable et à long terme des activités sans capitaux frais n'est pas possible en raison de la situation perdante persistante." Les coûts informatiques et marketing et le temps nécessaires étaient trop élevés pour continuer l'entreprise de manière rentable.

Aucun investisseur trouvé

Les investisseurs n'étaient pas disposés à reprendre les activités de l'entreprise, même de manière limitée, compte tenu des investissements et des coûts nécessaires dans un marché déjà concurrentiel. Cependant, il y a de l'intérêt pour les droits de marque et le stock. Ces discussions sont en cours.

Weltbild est issu de l'entreprise homonyme de l'Église catholique. Il y a dix ans, le groupe d'édition Weltbild a sombré dans la faillite à Augsbourg.

Malgré l'intérêt pour les droits de marque et le stock de Weltbild, les succursales physiques, y compris les magasins "Le livre", cesseront leurs activités après les soldes d'août, ce qui rend incertaines les perspectives d'emploi pour les 440 employés.

Malheureusement, même avec un intérêt potentiel pour les actifs de l'entreprise, le manque d'investisseurs disposés à investir dans les activités de Weltbild a entraîné la fin prématurée des ventes de "Le livre" via la plateforme en ligne de l'entreprise.

