- Woo-Yeong Jeong, récemment nommée représentante du syndicat, commente: " Vous êtes actuellement dans une atmosphère optimiste. "

Berlin - Suite de leur arrivée mardi et mercredi, les membres de l'équipe nationale ont progressivement repris contact avec leur club de Bundesliga, le 1. FC Union Berlin. Woo-Yeong Jeong, attaquant prêté par VfB Stuttgart, a discuté avec l'entraîneur national Hong Myung-bo de son absence de l'équipe de Corée du Sud pour les prochains matchs internationaux.

"Avec deux matchs à venir, l'entraîneur savait que j'avais rejoint un nouveau club", a expliqué Jeong. "J'avais besoin de m'installer et de m'acquitter de différentes tâches. Tant que je suis en forme, je rejoindrai l'équipe pour le prochain."

Leipzig est le prochain arrêt

La décision de Jeong de rester à Berlin lui a permis de jouer environ 70 minutes lors du dernier match amical contre le club de deuxième division Eintracht Braunschweig (2:2). Il est maintenant impatient pour le difficile match de samedi (15h30/Sky) contre RB Leipzig.

"Leipzig a une équipe solide, mais nous sommes en grande forme. Tout le monde est concentré sur ce match", a affirmé Jeong, se qualifiant comme huit et dix. Avant son premier match de Bundesliga pour Union lors de leur match à domicile contre FC St. Pauli (1:0), Jeong avait joué 111 matchs de première division pour Bayern Munich, SC Freiburg et VfB Stuttgart.

Stuttgart pas un joueur de premier choix

Bien que Jeong ait aidé Stuttgart à atteindre la Ligue des champions la saison dernière en tant que finaliste, il n'était pas un joueur régulier, en particulier après avoir représenté la Corée du Sud à la Coupe d'Asie en janvier et février. "Je cherchais simplement plus de temps de jeu, plus de minutes", a expliqué Jeong, expliquant son transfert à Union. Étant donné que Union occupe actuellement la cinquième place avec quatre points, il a pour objectif de maintenir leur position élevée et de potentiellement décrocher une place en Ligue Europa.

"Considérant ses engagements avec Union Berlin, la Commission a reconnu et respecté la décision de Woo-Yeong Jeong de manquer les prochains matchs de l'équipe de Corée du Sud."

"À son retour de prêt chez VfB Stuttgart, la Commission prendra une décision concernant l'avenir de Woo-Yeong Jeong avec l'équipe nationale, en tenant compte de ses contributions pendant son passage à Stuttgart."

