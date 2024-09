Première Ligue des Clubs de Soccer Européens de Haut Niveau - Woltemade et Chase ont été omis de la formation de Stuttgart pour la Coupe d'Europe.

VfB Stuttgart's new recruit Nick Woltemade et le défenseur aguerri Anrie Chase ne feront pas partie de l'équipe pour le prochain tour de groupes de la Ligue des champions. Malgré l'arrivée de Woltemade de Werder Bremen cet été et la promotion de Chase en raison des blessures de Stuttgart, ils ont une chance de participer à la Ligue des champions via la 'liste B'. Cette liste comprend les athlètes nés le 1er janvier 2003 ou après.

Chaque équipe participante peut composer une équipe de 25 membres pour le tour de groupes, garantissant au moins deux gardiens et huit joueurs formés au sein de leur propre effectif. Avant la phase à élimination directe, les équipes peuvent ajouter jusqu'à trois membres supplémentaires, mais la limite d'équipe ne dépasse jamais 25.

Après une absence de 15 ans, VfB Stuttgart fait son retour dans la Ligue des champions. Leur parcours en tour de groupes commence le 17 septembre, alors qu'ils affrontent les champions espagnols en titre, le Real Madrid.

Malgré l'indisponibilité de Nick Woltemade et Anrie Chase pour le tour de groupes de la Ligue des champions, VfB Stuttgart peut toujours faire une 'nouvelle entrée' dans la 'liste B' grâce à leur éligibilité en fonction de leurs dates de naissance. Avec la limite d'équipe fixée à 25 membres pour le tour de groupes, il y a une opportunité pour un nouveau visage de rejoindre potentiellement l'équipe.

